Snapchat'in En İyi Sosyal Medya Uygulaması Olduğunun 6 Kanıtı

Gençlerin favori sosyal medya uygulamaları arasında Snapchat’in yer almaması gibi bir ihtimalin olmadığını biliyoruz. Kolay kullanımı ve kullanışlı bir uygulama olması, yüz milyonlarca kullanıcısını bir dönem boyunca memnun etmeye yetti; fakat uygulamada gidilen bazı değişikler, kullanıcı kitlesinin bir bölümünü tatmin edemedi.

Snapchat, günümüzde saçma sapan olmasına rağmen oldukça eğlenceli vakit geçirmemizi sağlayan bir uygulama olarak görülmeye başladı. Snapchat hakkında söylenen tüm olumsuzlukların içinden Snapchat hakkında neyin harika olduğunu görebilmek pek mümkün olmayabilir fakat bu yazıda, Snapchat’in neden en iyi sosyal medya uygulaması olduğunu ve Snapchat kullanmanız için 6 gerekçeyi öğrenebilirsiniz.

1. Snapchat, telefon numarası istemiyor.

Bu, Snapchat’i diğer sosyal medya uygulamalarından ayıran en önemli gerekçelerden biridir. Snapchat, web sürümü olmayan bir sosyal medya uygulamasıdır; sadece ve sadece uygulama üzerinden kullanılabilmektedir. Diğer sosyal medya uygulamalarının aksine, Snapchat, kayıt işleminde kullanıcılarından telefon numarası istemiyor. Sosyal medya kullanıcıları genellikle kayıt işlemleri için telefon numarası kullanmanın bir sakıncası olmadığını düşünse de birçok insan telefon numarasını vermekten hoşnut olmuyor.

Snapchat’e iki şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt işleminde dilerseniz telefonunuzu, dilerseniz de e-posta adresinizi kullanabilirsiniz.

2. Geçici e-posta adresiyle kayıt olabilirsiniz.

Sosyal medya platformlarının büyük bir kısmı, kullanıcılarını kayıt işleminde belirli e-posta hizmetlerinden kayıt olmak zorunda bırakıyor. Snapchat, telefon numaranızı girmemenize izin vermemekle kalmıyor, tek kullanımlık veyahut kullanılmayan, daha önce açılmamış e-posta adresleriyle dahi kayıt olmanıza imkan tanıyor.

3. Snapchat, gizlilik odaklı bir platformdur.

Sosyal medyanın devlerinin kirli çamaşırlarının döküldüğü bu dönemlerde, özel hayatımıza burnunu sokmayan bir platform bulmak epeyce zorlaştı. Snapchat, bu konuda da öne çıkarak kullanıcılarının gizliliğini en üst düzeyde tutuyor.

Snapchat’te gönderdiğiniz fotoğraflar, en fazla iki görüntülemeden sonra kayboluyor. Hikayeleriniz maksimum 24 saatin sonunda otomatik olarak silinir, dilerseniz Snapchat anı özelliğini kullanarak bu hikayelerinizi kaydedebilirsiniz.

Snapchat’in kullanıcılardan topladığı veri miktarı, diğer sosyal medya uygulamalarına nazaran daha azdır. Snapchat, dijital platformlarda bıraktığınız ayak izlerinizin izinden daha az giden bir uygulamadır. Bu verileri indirme gibi bir seçeneğiz de bulunmaktadır.

4. Snapchat, minimum izinlerle çalışır.

Sosyal medya uygulamalarına izin vermeden önce bu uygulamaların sizden istediği izinleri hiç incelediniz mi? Milyonlar tarafından indirildiğini görünce bu izinleri önemsememeniz son derece doğal karşılanabilir, ancak güvenliğiniz için bu izinlere durup bakmalı ve verdiğiniz iznin gerçekten gerekli olup olmadığını düşünmelisiniz.

Şu sıralar sadece bir iki sosyal medya uygulamasında değil, neredeyse bütün uygulamalarda bir ton izin isteniyor. Fakat Snapchat’i asgari izinlerle kullanmanız mümkün.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, sosyal medya alanında artık Facebook’un zirveyi oynadığına ve sosyal medyanın büyük bir bölümünde kontrol sahibi olduğuna dair hemfikir.

2.2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan Facebook, 1.5 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram ve 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp ile Zuckerberg’in zirveyi oynadığını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Facebook’un kullanıcı verilerini sızdırma haberlerinden sonra Facebook’a ve Zuckerberg’in diğer hizmetlerine olan güvenin kırıldığını da söylemeliyiz.

Snapchat, Facebook’a ait olmayan birkaç popüler sosyal medya platformundan biri olmaya devam ediyor. Snapchat, Facebook’un satın alma girişimlerine karşı kendini en iyi şekilde savundu. Facebook, Snapchat’in bu çıkışına, satın aldığı Instagram’a Snapchat’in özelliklerini bir bir kopyalayarak yanıt verdi.

6. Snapchat, kullanıcılarını reklama boğmuyor.

Reklamlar, sosyal medya platformlarının en büyük kazançlarından biridir. Reklamların, Facebook’ta ve Instagram’da hikayeler arasında, içeriklerin arasında ve daima kullanıcıların önüne çıkabilecek yerlere yerleştirildiğini görüyoruz; bu, kullanıcılar açısından son derece rahatsız edicidir.

Snapchat ise reklam konusuna daha hassas bir yaklaşım sergiliyor. Reklamlar, uygulamanın keşif bölümüne kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir ve kullanıcılar dilerlerse bu reklamlardan kaçınabilmektedir.

Snapchat hakkındaki son düşünceleriniz nedir?

Bu altı maddelik yolculuğun sonunda, Snapchat’in tamamen kullanıcı memnuniyeti ile ilerlediğini öğrendiniz. Hangi sosyal medya uygulamasını kullanırsanız kullanın, Snapchat kadar düşünceli olmayacaktır.

Snapchat, birbirinden farklı sayısız yüz filtresi, bitmoji ve daha fazlasıyla ilelebet sizi bekliyor olacaktır. Snapchat’in web sürümünün olmaması, web kullanıcıları için büyük bir dezavantaj olabilir fakat Snapchat'in hiç hız kaybetmeden kullanıcılarına getirdiği yenilikler, kullanıcılarına bu dezavantajı unutturuyor.

Bütün bunların sonunda, Snapchat’e olan tavrınızda bir değişiklik oldu mu? Snapchat hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.