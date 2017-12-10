Snapdragon 845 Mobil İşlemcisinin Akıllı Telefonlara Getirdiği 7 Yeni Özellik

2018 yılında geliştirilecek olan birçok üst düzey akıllı telefonda göreceğimiz Qualcomm üretimi Snapdragon 845 mobil işlemcisi, yerini aldığı Snapdragon 835’e göre birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Biz de bu yeni özelliklerden en önemli 7 tanesini sizler için açıklıyoruz.

Üstün Güvenlik Önlemleri

Qualcomm, Snapdragon 845’e Secure Processing Unit (SPU) olarak adlandırılan bir güvenlik sistemi entegre etmiş. Bu sistem akıllı telefonun içerisindeki verilerin adeta kapalı bir kutu gibi korunmasını sağlıyor. Güvenli işlemci ünitesi olarak tanımlayabileceğimiz bu sistem, akıllı telefon kullanıcılarının biyometrik bilgilerini yani parmak izlerini, seslerini, yüzlerini ve retinalarını koruma altına alıyor.

Böylelikle bazı uygulamalara giriş veya ödeme yaparken kullandığınız bilgilere hacker’ların ulaşmasının önüne geçilmiş olunuyor. Günümüzde siber saldırıların ve hack olaylarının çok yoğun yaşanmasından dolayı bu özellik oldukça faydalı ve gerekli görünüyor.

Daha Fazla Güç

Her yeni Snapdragon yonga setinde olduğu gibi Snapdragon 845’te de performans artırılmış. Bu yonga seti 8 çekirdekli Kryo 385 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcinin 4 çekirdeği 2.8GHz yüksek hızlı çekirdekler iken diğer 4’ü 1.8GHz’lik düşük hızlı çekirdeklerden oluşuyor.

Yüksek hızlı çekirdeklerin Snapdragon 835’e göre %25-%30 civarında, düşük hızlı çekirdeklerin ise %15 civarında daha yüksek performansa sahip olduğu belirtiliyor. Toplamda ise Snapdragon 845’in yerini aldığı Snapdragon 835’e göre %30 civarında daha iyi performans sağladığı açıklanıyor. Yapay zeka işlemlerindeki performansın ise olağanüstü bir oranda, %300 olarak artış gösterdiği açıklanıyor.

Aynı zamanda Snapdragon 845 yonga seti üzerinde yer alan Adreno 630 adlı grafik işlemcisi de bir önceki nesile göre %30 daha iyi grafik performansı sunarken, güç tüketiminde de %30 azalma sağlamış.

Böylelikle yeni nesil Snapdragon 845’li akıllı telefonunuz uygulamaları ve oyunları daha hızlı yükleyecek, daha fazla saat oyun oynamanıza rağmen bataryanızı eskisi kadar fazla tüketmeyecek ve sesli asistan gibi yapay zeka kullanan uygulamalarda daha gelişmiş özellikler sunabilecek.

Daha İyi Batarya Ömrü

Yine her yıl yeni çıkan Snapdragon yonga setlerinde gördüğümüz bir geliştirme de güç tüketimi konusunda oluyor. Snapdragon 845’te de oyun oynama, video izleme, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanma durumlarında Snapdragon 835’e göre %30 daha iyi batarya ömrü sunuluyor. Fakat bu oran akıllı telefon üreticilerinin kullanacağı donanımlara ve bataryalara göre artı veya eksi olarak değişim gösterebilir.

Bu sayede Snapdragon 845’li akıllı telefonlar artık daha iyi batarya ömürlerine sahip olacaklar. Tahminlere göre tek bir şarjla birçok akıllı telefon rahatlıkla 1 günden fazla çalışabilecek.

Süper Hızlı X20 Modem

5G teknolojisine geçmemize kısa bir süre kaldığını düşünürsek mobil bağlantıların hızla geliştiğini rahatça söyleyebiliriz. Snapdragon 845 yonga seti de Qualcomm’un yeni X20 LTE modemine sahip. Bu da CAT 18 hızlarına yani saniyede 125 Megabyte civarı hızlara ulaşılma imkanı olduğunu gösteriyor.

Qualcomm, bir önceki model olan Snapdragon 835 yonga setindeki X16 modemine göre bu süper hızlı X20 modemin gerçek koşullarda yapılan testlerde 20 kat daha iyi performans sergilediğini açıklıyor. Bu da tam anlamıyla 5G hızlarına denk gelmese de şu anki hızlara göre çok daha yüksek hızlara karşılık geliyor.

Böylelikle operatörünüz en son bağlantı teknolojilerini desteklerse 2 saatlik bir HD filmi sadece 2 dakikada akıllı telefonunuza indirebileceksiniz.

Yeni Bir Görüntü Sinyal İşlemcisi

Snapdragon 845, akıllı telefon üreticilerine bugüne kadarki en iyi kameraları geliştirme imkanı tanıyacak. Qualcomm’un Spectra 280 ISP’si (Image Signal Processor) yani görüntü sinyal işlemcisi sayesinde bu imkan gerçekleşebilecek. Qualcomm’un ikinci ISP’si olan bu sistem sınıfındaki en iyi fotoğraf ve videoları kaydedebilmesi için sıfırdan tasarlanmış.

Bu işlemci sayesinde yetersiz ışık, titreşimli durumlar gibi şeyler olsa dahi akıllı telefonlar en iyi görüntüleri yakalayabilecekler. Qualcomm, 2018’de piyasaya çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefonların DxO kamera benchmark testinde 100’den yüksek puanlar elde edeceğini düşünüyor. Bu da eğer gerçek olursa bir akıllı telefonun bu testte ilk kez 3 basamaklı değerlere ulaşması demek olacak.

Bu sayede akıllı telefonunuz ile çektiğiniz snap’ler ışığa daha iyi adapte olabilecek, daha gerçekçi renkler ile daha iyi detaylar sunabilecek.

Ultra HD Premium Video Kayıtları

Snapdragon 845, Hollywood filmleri kalitesinde videolar çekmenizi sağlayan akıllı telefonların üretilmesine imkan tanıyacak. Çünkü bu yonga seti sayesinde HDR10 teknolojisini de içeren Ultra HD Premium çözünürlüklü videolar 60fps hızda kaydedilebilecek.

Böylelikle HDR10 teknolojili 4K videoları akıllı telefonunuzla kaydedebileceksiniz ve muhteşem görüneceğinden şüphemiz yok.

Daha Kişisel Bir Asistan

Qualcomm, Snapdragon 845 yonga setinde yapay zeka ile ilgili çok fazla geliştirme yaptı. Bu sayede eskisinden de akıllı olan yonga seti, yüz tanıma, kamera efektleri, sesli asistanlar konusunda gelişmiş özellikler sunacak. Örneğin, akıllı telefonunuza kalabalık ve gürültülü bir ortamda normal bir ses tonuyla bile komut verseniz hemen sizi diğer seslerden ayırt edip tanıyacak ve komutu cevaplayacak.

Özet olarak Snapdragon 845 yonga seti sayesinde akıllı telefonlar her zamankinden daha da akıllı hale gelerek isteklerimize daha hızlı ve daha mantıklı yanıtlar verecekler.

Son olarak Snapdragon 845’in bizlere getiremeyeceği 3 özelliği de sıralamak gerekirse:

1- Kulaklık Girişi Garantisi Veremiyor

2018’de Snapdragon 845’li birçok akıllı telefonun yeni modaya ayak uydurarak kulaklık girişsiz olarak tasarlanması bekleniyor. Sadece birkaç modelin istisna şeklinde kulaklık girişine sahip olacağı tahmin ediliyor. Fakat en azından Qualcomm, Snapdragon 845’in kablosuz bağlantı özelliklerini güçlendirmiş. 2018’de yeni ve üst düzey bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız bluetooth’lu kulaklıkları şimdiden araştırmanızı tavsiye ederiz.

2- Birkaç Gün Boyunca İdare Eden Şarj Süresi Hala Yok

Hayallerimizdeki bataryalar veya şarj süreleri hala gerçek olamadı. Snapdragon 845 yerini aldığı yonga setine göre daha batarya dostu olsa da akıllı telefonların şarjları yine de bizleri birkaç gün boyunca idare edemeyecek. Fakat en azından bu yonga setli telefonların 1 günü rahatça tamamlayabilecekleri belirtiliyor.

3- Esnek Tasarımlar Mümkün Değil

Son zamanlarda katlanabilir ve esnek tasarımlı akıllı telefon haberlerini sıkça duyuyoruz. Fakat Snapdragon 845’in tanıtımında ve özelliklerinde maalesef böyle tasarımları destekleyen hiçbir bilgi ortaya çıkmadı.