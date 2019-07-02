Sosyal Ağları Kullanırken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekiyor?

Sosyal ağlar üzerinden her gün milyonlarca bilgi aktarımı yapılıyor. Bu bilgiler her zaman herkes tarafından bilinen, tarih veya bilim ile ilgili bilgiler olmayabiliyor. Kullanıcılar bazen kendileri hakkında bilgiler paylaşabiliyor.

Bunun en temel nedeni, sosyal medyanın yıktığı yabancılık hissiyatıdır. İnsanlar sosyal ağlarda kendilerini güvende, arkadaş veya aile ortamında gibi hissettiği için bilgilerini rahatlıkla hiç tanımadıkları insanlarla paylaşabiliyorlar.

Doğum tarihiniz, evcil hayvanınızın ismini ve cinsi, telefon numaranız, kimlik bilgileriniz sosyal ağlarda paylaşılmamalı. Bu bilgiler önemli bilgilerdir, bilgisayar korsanları tarafından size karşı kullanılabilir. Bu yazıda, buna benzer dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz. İşte sosyal ağları kullanırken dikkat etmeniz gerekenler!

1. Kişisel Bilgileri Aşırı Paylaşma

Doğum günleri, aile üyelerinin adları, evcil hayvanlar, ev veya iş adresi dahil olmak üzere güvenlik sorularını yanıtlamak için kullanılabilecek bilgileri gönderme veya paylaşma konusunda çok dikkatli olmalısınız.

2. Şüpheli Bağlantılar

Özel fırsatlar, indirimler ve benzer tekliflerle gelen e-postalara karşı çok dikkatli davranmanız gerekir. Bu e-postalar ister ailenizden ister arkadaşlarınızdan gelsin, bu bağlantılara tıklamadan önce birden fazla kez düşünmelisiniz.

3. Tanınmayan Kişilerin Etkileşim İstekleri

Sosyal medyada sizinle etkileşim kurmak isteyen kişi hakkında hiçbir bilginiz yoksa ve bu kişiyi tanımıyorsanız, bu isteği göz ardı edin.

4. Her Platform İçin Güçlü ve Benzersiz Şifreler Kullanın ve Bu Şifreleri Sık Sık Değiştirin

Tüm hesaplarınız için aynı şifreyi kullanma fikri cazip gelebilir ancak bu yöntem, hesabınızın daha çabuk ele geçirilmesini sağlamaktan başka bir işe yaramaz. Her platform için aynı şifreyi kullanmak yerine her platform için ayrı şifreler kullanın ve bu şifreleri sıklıkla değiştirin.

5. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

Günümüzde hemen hemen bütün sosyal ağlarda bulunan iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanarak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz. Bu doğrulama, gelecekte hesabınıza erişim sağlamadan önce hesabınızı başka bir kaynaktan (e-posta veya cep telefonu gibi) doğrulamanız gerektiği anlamına gelir. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirmek, bilgisayar korsanlarının sizin gibi oturum açmasını ve bilgilerinizi değiştirmesini zorlaştırır.

6. Üçüncü Taraf Uygulamalar

Tüm sosyal ağlardaki hesaplarınızla bağlantılı olan üçüncü taraf uygulamaların listesini düzenli olarak kontrol edin. Listede tanımadığınız, şüphelendiğiniz bir uygulama var ise bu uygulamayı listeden kaldırın. Uygulamayı kaldırdıktan sonra aslında meşru uygulama olduğunu tespit ederseniz, uygulamayı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

7. Hareketlerinizi Düzenli Olarak İzleyin

Sahibi tarafından hiç kontrol edilmeyen sosyal medya hesapları, bir bilgisayar korsanı için cennet gibidir. Hesabınızı düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Hesabı artık kullanmamaya karar verirseniz, hesabınızın bilgisayar korsanlarının avı haline gelmemesi için hesabınızı geçici veya kalıcı olarak kapatın.