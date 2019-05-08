Sosyal Ağların Topluma Kazandırdığı Olumlu Etkiler

Sosyal ağların yaşamımızın önemli bir bölümünü üstlendiği günümüzde birçok insan, sosyal ağların insanların üzerinde olumsuz etkiler bırakacağına inanıyor. Peki, sosyal ağlar insanların üzerinde sadece olumsuz etkiler mi bırakıyor?

Ömrünüzde rastladığınız veya rastlayabileceğiniz bütün olaylarda olduğu gibi, sosyal ağlarda da iyi ve kötü şeyler var ve bu yazıda, sosyal ağların topluma kazandırdığı olumlu etkileri öğreneceksiniz.

Sosyal Ağlar, Yeni İnsanlar ile Arkadaş Olmayı Kolaylaştırıyor

Sosyal ağların en iyi yanlarından biri de arkadaş edinmeyi kolaylaştırmasıdır. Sadece birkaç yıl öncesine kadar, herhangi biri yahut herhangi birileri ile sohbet kurabilecek kadar partilere katılmaya cesaret gösterebilecek tiplerden olmayanlar için insanlarla bağlantı kurmak, yeni yüzlerle tanışmak oldukça zordu.

Sosyal ağların yükselişi, insanların yeniden bir arada olması için bir fırsat oldu. Facebook gibi sosyal mecralarda yüzlerce, binlerce arkadaş edinmeniz mümkün hale geldi. Gerçek hayatta hiç tanışmadığınız insanlarla da bu sosyal ağlar sayesinde etkileşim kurabilirsiniz.

Sosyal Ağlar, Empati Yetisini Kuvvetlendirir

Sosyal ağlarda kendimiz hakkında konuşmaya biraz fazla zaman harcadığımız olabiliyor. Bu tamamen doğaldır. Hayatımızı, bazı iniş ve çıkışları, bitmek bilmeyen kısır döngüleri bizi umursayacağını düşündüğümüz kişilerle paylaşıyoruz.

Kullanıcılar, paylaştıklarınızı genellikle umursar ve size bu konuda destek çıkarlar. Çünkü sosyal medya, insanların empati yetisini kuvvetlendirir. Şu an başınızı yakan bir sorun, bundan yıllar önce bir başkasının başına gelmiş olabilir ve bu kişi, size bu sorunu aşmanız için yardımcı olabilir.

Sosyal Ağlar, İletişimi Hızlandırır

İşimiz gereğince ailemize ve arkadaşlarımıza ayırdığımız zaman çok kısıtlı olabiliyor. Artakalan küçük zamanı kendimize ayırmak isteyebiliriz, bu tamamen doğaldır. Bu durumda yapabileceklerimizden en iyisi, sosyal ağları aktif ve bilinçli bir şekilde kullanmaktır. Sosyal ağlar, tüm insanlara hızlı ve verimli bir şekilde iletişim kurma şansı verir.

Bir tweet yazmak ve yayımlamak sadece 20 saniyenizi alacaktır. Twitter hesabınızı diğer sosyal ağlar ile bağladığınızda, sadece bir paylaşımınız ile bütün sosyal ağlarda paylaşımınız görünecektir ve zaman bakımından hiçbir kaybınız olmayacaktır.

İnsanlar çoğunlukla telefon görüşmelerinden kaçınır, sadece ne söylemek istediklerini söylemek ve telefonu kapatmak isterler fakat bunu yapamazlar çünkü bunu yapmak kabalık olarak kabul ediliyor. Sosyal ağlar, daha az ancak daha çok verimli konuşmalar yapmanıza sonsuz imkan sunar. Bu yüzden zevklerinizi, alışkanlıklarınızı bir an önce değiştirmeli ve sosyal ağların tüm olumlu yönlerini kullanmaya başlamalısınız.

Sosyal Ağlar, Dünyayı Küçük Bir Yer Haline Getiriyor

Sosyal ağların kolay ve etkili bir şekilde iletişim kurmanıza izin verdiği kitle sadece çevrenizdekiler ile sınırlı değildir. Sosyal ağların en önemli avantajlarından biri, istediğiniz zaman dünyanın öbür ucundaki kişilerle dahi konuşabilmenizdir.

Mezuniyetten beri görmediğiniz arkadaşlarınızı, yurt dışında yaşayan akrabalarınızı/ailelerinizi bulmak ve onlarla konuşmak, anıları tekrar canlandırmak için sosyal ağları kullanabilirsiniz. Sosyal ağlar, bir insanın konumunun önemini çok daha azaltır.

Sosyal Ağlar, Yeni İlişkilerin Başlamasına Yardımcı Olur

Sosyal ağlar, ortak noktanız olan insanlarla tanışmanızı sağlayabilir ve uzun süreli ilişkilerin başlamasına neden olabilir.

Bir ilişkiden çıktığınızda dağılabilirsiniz, bu bir hayli acı vericidir ama Facebook gibi sosyal ağlar sayesinde belki de yeni ilişkilere yelken açabilirsiniz. Sosyal ağlarda bulduğunuz kişilerde her zaman mükemmel bir aşkı bulamayabilirsiniz ama onlarla mükemmel bir arkadaş olmayı deneyebilirsiniz.