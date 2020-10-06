Sosyal Medya Düzenlemesi: Adım Adım Neler Olacak?

Bildiğiniz üzere 1 Ekim 2020 tarihinde hayatımıza dahil olan yeni sosyal medya düzenlemesi ile birlikte sosyal medya platformları 1 Ekim tarihine kadar ülkemizde ulaşılabilir bir temsilci bildirmek zorundaydı. Öte taraftan görünüşe göre pek çok platform buna pek sıcak yaklaşmadı. Peki ilerleyen dönemlerde neler olacak? İşte sosyal medya platformları temsilci bildirmeye devam etmezse yaşanabilecek bazı gelişmeler!

Bu noktada sürecin adım adım ilerlediğini ve sonuçta varılan noktanın kullanıcıları pek de memnun etmeyeceğini söyleyebiliriz. Peki hem sosyal medya platformlarını ve hem de biz kullanıcıları önümüzdeki günlerde ve aylarda ne gibi gelişmeler bekliyor?

Sosyal Medya Düzenlemesi: Adım Adım Kapanışa Doğru

Ülkemizdeki günlük erişimi bir milyon ve üstünde olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de en az bir tane temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görüntülenebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

Ekim 2020

1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte sosyal medya şirketlerinin ülkemizde ulaşılabilir bir temsilci bildirmesi gerekiyordu. Bu noktada bazı servislerin temsilci bildirdiği ancak Facebook, Instagram ve Twitter gibi önemli platformların bu talebi kabul etmediği biliniyor.

Kasım 2020

Eğer platformlar önümüzdeki aya kadar temsilci bildirmeye devam etmezse ilk etapta 10.000.000 TL tutarında bir para cezası ile cezalandırılacaklar. Bu süreçte şirkete temsilci bildirmesi için uyarılar devam edecek ve talepler kabul edilmezse daha ileri düzeyde yaptırımlar uygulanacak.

Aralık 2020

Eğer ilk para cezasının tebliğini takip eden otuz günlük süreçte şirket hala bir temsilci bildirmezse bu durumda 30.000.000 TL tutarında ikincil bir para cezası uygulanacak. Yine şirkete temsilci bildirmesi adına yeni bir süre daha tanımlanacak ve talepler kabul edilmezse başka yaptırımlar uygulanacak.

Ocak 2021

Eğer ikinci para cezasının tebliğini takip eden otuz günlük süreçte sosyal medya platformları bir temsilci bildirmezse bu durumda platformlarda reklam yayın yasağı uygulanmaya başlanacak. Yani sosyal medya şirketleri platformlarda herhangi bir reklam yayını yapamayacaklar.

Nisan 2021

Reklam yayın yasağına karar verildikten sonraki üç ay içerisinde platformların temsilci bildirmesi için ek bir süre tanımlanacak ve bu üç aylık sürecin sonunda hala temsilci bildirilmezse internet sitesine ait bant genişliği yarı yarıya daraltılabilecek. Bu da siteye erişimde önemli sorunların yaşanabileceği anlamına geliyor.

Mayıs 2021

Bu kararın kabul edilmesini takip eden otuz günlük süreçte hala bir temsilci bildirilmezse bu durumda internet sitesine ait bant genişliği yüzde doksana varan oranlarda kısıtlanabilecek ki, bu da neredeyse bu siteye erişimin imkansız hale gelebileceği anlamına geliyor.