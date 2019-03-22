Sosyal Medya Görsel Boyutları (2019)

Sosyal medyada paylaşılan içerikleri veya sosyal medya profilinizi bir tık daha ilgi uyandırıcı seviyeye getirmede görseller hiç şüphesiz ki paha biçilmez bir araçtır. Görsellerinizi paylaşmadan evvel, kullandığınız sosyal medya platformunun görsel boyutlarına uygun hale getirmelisiniz.

Kalitesiz, ilgi çekmeyen, doğru boyutlandırılmayan görseller, kullanıcılar tarafından beğenilmemenize neden olabilir. Kullandığınız fotoğrafların doğru bir biçimde görüntülenmemesi durumunda, görseli sosyal medya platformunun desteklediği boyuta uyarlamalısınız. Bu yazıda, sosyal medya platformlarının görsel boyutlarına ulaşacaksınız.

Facebook Görsel Boyutları

İçerik paylaşımlarının boyutu: 1200x630px

1200x630px Etkinliklerin boyutu: 1920x1080px

1920x1080px Profil fotoğraflarının boyutu: 180x180px

180x180px Profil kapaklarının boyutu: 850x315

850x315 Sayfa kapaklarının boyutu: 820x312

820x312 Bağlantı görsellerinin boyutu: 1200x628px

Instagram Görsel Boyutları

Profil fotoğraflarının boyutu : 110x110px

: 110x110px Paylaşılan görsellerin boyutu: Kare fotoğraflar 1080x1080, dikey fotoğraflar 1080x1350px, yatay fotoğraflar ise 1080x566px

Kare fotoğraflar 1080x1080, dikey fotoğraflar 1080x1350px, yatay fotoğraflar ise 1080x566px Hikaye görsellerinin boyutu: 1080x1920px

YouTube Görsel Boyutları

YouTube kanal fotoğraflarının boyutu: 800x800px

800x800px YouTube kapak fotoğraflarının boyutu: 2560x1400px

2560x1400px Video önizleme görsellerinin boyutu: 1280x720px

Pinterest Görsel Boyutları

Profil fotoğraflarının boyutu : 180x180px

: 180x180px Pin görsellerinin boyutu: 600x900px

600x900px Pano görsellerinin boyutu: 600x600px

Twitter Görsel Boyutları

Profil fotoğraflarının boyutu: 400x400px

400x400px Kapak fotoğraflarının boyutu: 1500x500px

1500x500px Paylaşılan görsellerin boyutu: 1024x512px

LinkedIn Görsel Boyutları

Paylaşılan görsellerin boyutu: profil paylaşımlarının 1200x800px, sayfa paylaşımlarının 1200x627px

profil paylaşımlarının 1200x800px, sayfa paylaşımlarının 1200x627px Kapak fotoğraflarının boyutu: 1000x425px

1000x425px Sayfa profil fotoğraflarının boyutu : 400x400px

: 400x400px Sayfa kapak fotoğraflarının boyutu: 1536x396px

1536x396px Profil fotoğraflarının boyutu: 400x400px

Tumblr Görsel Boyutları