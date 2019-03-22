Sosyal Medya Görsel Boyutları (2019)

Sosyal medyada paylaşılan içerikleri veya sosyal medya profilinizi bir tık daha ilgi uyandırıcı seviyeye getirmede görseller hiç şüphesiz ki paha biçilmez bir araçtır. Görsellerinizi paylaşmadan evvel, kullandığınız sosyal medya platformunun görsel boyutlarına uygun hale getirmelisiniz.
Kalitesiz, ilgi çekmeyen, doğru boyutlandırılmayan görseller, kullanıcılar tarafından beğenilmemenize neden olabilir. Kullandığınız fotoğrafların doğru bir biçimde görüntülenmemesi durumunda, görseli sosyal medya platformunun desteklediği boyuta uyarlamalısınız. Bu yazıda, sosyal medya platformlarının görsel boyutlarına ulaşacaksınız.
Facebook Görsel Boyutları
- İçerik paylaşımlarının boyutu: 1200x630px
- Etkinliklerin boyutu: 1920x1080px
- Profil fotoğraflarının boyutu: 180x180px
- Profil kapaklarının boyutu: 850x315
- Sayfa kapaklarının boyutu: 820x312
- Bağlantı görsellerinin boyutu: 1200x628px
Instagram Görsel Boyutları
- Profil fotoğraflarının boyutu: 110x110px
- Paylaşılan görsellerin boyutu: Kare fotoğraflar 1080x1080, dikey fotoğraflar 1080x1350px, yatay fotoğraflar ise 1080x566px
- Hikaye görsellerinin boyutu: 1080x1920px
YouTube Görsel Boyutları
- YouTube kanal fotoğraflarının boyutu: 800x800px
- YouTube kapak fotoğraflarının boyutu: 2560x1400px
- Video önizleme görsellerinin boyutu: 1280x720px
Pinterest Görsel Boyutları
- Profil fotoğraflarının boyutu: 180x180px
- Pin görsellerinin boyutu: 600x900px
- Pano görsellerinin boyutu: 600x600px
Twitter Görsel Boyutları
- Profil fotoğraflarının boyutu: 400x400px
- Kapak fotoğraflarının boyutu: 1500x500px
- Paylaşılan görsellerin boyutu: 1024x512px
LinkedIn Görsel Boyutları
- Paylaşılan görsellerin boyutu: profil paylaşımlarının 1200x800px, sayfa paylaşımlarının 1200x627px
- Kapak fotoğraflarının boyutu: 1000x425px
- Sayfa profil fotoğraflarının boyutu: 400x400px
- Sayfa kapak fotoğraflarının boyutu: 1536x396px
- Profil fotoğraflarının boyutu: 400x400px
Tumblr Görsel Boyutları
- Profil fotoğraflarının boyutu: 128x128px
- Kapak fotoğraflarının boyutu: 1100x500px
- İçerik görsellerinin boyutu: 500x750px
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