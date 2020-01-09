Sosyal Medya Paylaşımları Geleceğimizi Nasıl Etkiliyor?

Çevrim içi ortamdaki hareketler yüzünden gelecekteki fırsatların nasıl etkileneceği özellikle çocuklar tarafından anlaşılması zor bir şey olabilir. Ebeveynler olarak erken yaştaki çocuklara çevrim içi ortamda nasıl davranılması gerektiğini öğretmeniz çok önemlidir. Elbette ki çocuklarınıza çevrim içi ortamda paylaştıklarımızın geleceğimizi nasıl etkilediğine dair bilgi sahibi olmanız da oldukça mühimdir.

Gerçek dünyada olumsuz şeylerin büyük yankılara neden olabileceği gibi, çevrim içi ortamda da (anonim olsanız dahi) olumsuz şeyler büyük yankılara yol açabilir. Gençler bazen çevrim içi olarak bir şey yayımlayamayacaklarını, kişisel olarak söyleyemeyeceklerini anonim olarak söyleyebilirler ancak gönderdiğiniz her şey sonsuza kadar herkese açık kalma özelliğine sahiptir ve anonim kimlikler her zaman açığa çıkabilir.

Peki, sosyal medya paylaşımlarının geleceğimizi kötü etkilememesi için ne yapmamız gerekiyor? İşte, sosyal medya paylaşımlarının geleceğimizi olumsuz etkilememesi için yapılması gerekenler!

1. Geçmişteki Kötü Anılarınızdan Kurtulun

LinkedIn'in şu anda kim olduğunuzu en iyi şekilde yansıttığından emin olun. Çevrim içi ayak iziniz birçok kişi tarafından oldukça önemlidir. Facebook ve Instagram'da sizi küçük düşürecek, henüz belli bir olgunluğa kavuşmadığınız günlerde paylaştığınız gönderileri silin. Google'da kendinizi aratın ve adınız ve soyadınız ile açılan tüm sosyal medya hesaplarını birer birer kontrol edin. Twitter kullanmışsanız Twitter'da paylaştığınız küçük düşürücü tweetlerden kurtulun.

2. İşverenler İş Başvurusu Yapan Kişileri Çevrim İçi Olarak İnceler

İşverenler, görüşme sırasında karşısındaki adayın yüzünün her zaman sergilediği yüz olmadığını bilir ve aday hakkında gerçek bilgiler elde etmek ister. Bu nedenden ötürü sosyal medyada paylaştığımız her gönderi ya işverenlerin çocuğunuzu işe almasına yarar ya da çocuğunuzun iş başvurusunu reddetmesine neden olur.

3. Sosyal Medyada İnançlarınızdan Bahsetmemelisiniz

Sosyal medya paylaşımlarınızda inancınıza yer vermemelisiniz. İnançlarınızı ve siyasi görüşlerinizi sosyal medya üzerinde paylaşmak, belirli bir grubun sizi sevmemesine yol açabilir. İşverenler ise sizin bazı kesimler tarafından sevilmediğinizi keşfeder ise elbette ki işletmesinde çalışacak başka birini bulmak ister.

4. Olumsuz Bir Tutum Sergilemekten Kaçının

Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi platformlarda yer alan hesaplarınızda herhangi bir rahatsız edici tutum sergilememeniz gerekir. Profesyonellikten uzak bir dijital geçmişe sahip olmak, işverenlere işe alınmak için kötü olduğunuzu düşündürebilir.

5. Fotoğraflarınız Herkes İçin Uygun Olmalı

Gelecekte karşılaşacağınız işverenler sizi işe almadan önce sosyal medya hesaplarınızı kontrol edebilir. Bu nedenden ötürü alkol gibi kötü şeylerin ön planda olduğu fotoğrafları paylaşmadan önce iki kere düşünmelisiniz. Hobilerin, ailenin, arkadaşların, gezilerin ve spor aktivitelerinin yer aldığı fotoğrafları yayımlamak her zaman daha iyidir. Sosyal medya hesabınızın bir kusur içermemesi için hesabınızı herkese hitap edecek bir biçimde tutmalısınız.