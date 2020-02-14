Sosyal Medya Pazarlamasının İşletmelere Faydaları Nelerdir?

İşletmelerin azımsanamayacak bir bölümü, sosyal medya pazarlamasının işletmelere olan faydalarının hâlâ farkına varamadı. Öyle ki küçük işletmelerin %50’si işlerini hedef kitlesine duyurmak, mevcut müşterilerinden daha fazla müşteri kazanmak için sosyal medyayı kullanmaktan geri kalıyor. Daha da endişe verici olanı, işletmelerin %25’i gelecekte sosyal medya kullanmayı planlamamaktadır.

Sosyal medyanın faydalarının farkına varan işletmeler ise sosyal medya kullanmaya başlamak için kendilerini sabırsız hissediyor. Sizler de henüz sosyal medyanın faydalarının farkında olmayan, bu nedenle sosyal medyadan faydalanmayan bir işletmeyseniz sosyal medya pazarlamasının işinizi büyütmenize ne gibi faydalarının olduğunu öğrenmelisiniz.

Bu yazıda marka bilinirliğini artırmak, web sitesinin trafiğini artırmak, ürünleri ve hizmetleri tanıtmak gibi sosyal medyanın önemli faydalarını göreceksiniz. İşte, işletmelerin bilmesi gereken sosyal medya pazarlamasının faydaları!

1. Sosyal Medya Marka Bilinirliğini Artırır

Marka bilinirliğini artırmak, tüm işletmelerin en önemli pazarlama hedefleri arasında yer alır. Bunun en büyük nedeni, tüketicilerin büyük bir kısmının bildikleri markalardan satın almaya eğilimli olmasıdır. Sosyal medya ise marka bilinirliğini artırmak için markaların kullanabilecekleri en büyük silahlardandır.

Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre bir avantajı vardır. Markanız sosyal medya sayesinde insanların önüne çok daha hızlı bir şekilde çıkabilir.

2. Sosyal Medya Müşterileri Bilgilendirmek için Harika Bir Yer

Sosyal medya, müşterileri yeni ürünleriniz ya da yakın zamandaki etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmenin en kolay yollarındandır. İşletmenizin yeni bir ürünü olduğunda bunu duyurarak insanları heyecanlandırabilirsiniz.

3. Sosyal Medya Erişimi Artırmak İçin Sayısız Araç Sunar

Hashtag, benzer düşünen insanların birbirleri ile bağlantı kurmasına yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bu, erişimi büyük ölçüde artırmanın basit bir yolu olarak bilinmektedir. Bir hashtag kullanmak ücretsizdir. Bir ya da iki hashtag içeren paylaşımların keşfedilme olasılığı %55 daha fazladır.

4. Sosyal Medya Müşterilerle İletişim Kurmayı Kolaylaştırır

Facebook’ta 620 milyondan fazla grup var. Hedef kitleniz bu grupların birkaçında yer alabilir. Bu grupları bulmanız ve katılmanız, hedef kitlenize yardımcı olmanızı sağlayabilir.

Sektörünüze ilişkin paylaşımlar yapan kişileri de takip edebilirsiniz. Paylaşımlarınızı beğenirler ise sizi takip edebilirler. Bu çok önemli zira müşterilerin %72’sinin takip ettikleri işletmelerden bir ürün satın alma ihtimalleri daha yüksektir.

5. Sosyal Medya, İçerikleri Tanıtmak için Farklı Yollar Sunar

Sosyal medya, içerikleri ve ürünleri tanıtmak için harika bir yerdir. Bir şeyler paylaşırken aklınızda bulundurmanız gereken en önemli unsur ise yaratıcılıktır. Yaratıcı olmak, içeriğiniz bir reklam olarak görülmeden insanlara bir şeylerin tanıtımını yapmanın etkili bir yoludur.

6. Sosyal Medya, Viral İçerik Oluşturmanın En Kolay Yolu

Sosyal medyanın reklamların viral hâle getirilmesinin üzerinde büyük bir etkisi vardır. Viral reklamların en iyi tarafı ise çok az çaba sarf ederek dikkat çekebilmenizdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir reklamı viral olmaya zorlamamaktır.

7. Sosyal Medya Kullanımı Çoğunlukla Ücretsiz

Bazı sosyal medya platformlarında bir hesap oluşturmak ve hesabı oluşturduktan sonra içerik paylaşmak ücretsizdir. Bu bazı sosyal medya kullanıcıları için yeterli olabilir fakat içeriklerinizin daha fazla etkileşim almasını istiyorsanız içerik tanıtımı için belirli bir miktarda ödeme yapabilirsiniz.

İşletmenizi Facebook’ta belirli bir ücret ödeyerek tanıtmanız mümkündür. Facebook’a verilen reklamların seçenekler bölümünde hedef kitlenizi istediğiniz kadar daraltmanız mümkündür. Bu, sadece ürünlerinize ilgisi olan insanlar için reklamlar oluşturacağınız anlamına gelmektedir.

8. Sosyal Medya Blogunuzdaki Son Yazılara Trafik Çekebilir

Sosyal medya pazarlaması, müşterileri internet sitenize yönlendirmenize yardımcı olabilir. İnternet sitenize gelen trafiğinin tamamının arama motorlarından gelmesi olası değildir, sosyal medya platformlarını kullanarak internet sitenize daha fazla ziyaretçi çekebilirsiniz.

9. Sosyal Medya, Müşteri Sadakati Oluşturmanıza Yardımcı Olabilir

Müşteriler sevdikleri markaları takip eder, sevdikleri markalarla etkileşime girer. Müşteriler sizi takip eder ise sizi rakiplerinizden üstün tutma olasılıkları daha yüksek olur. Sadık müşteriler internet sitenizin trafiğini artırmanıza da yardımcı olacaktır.

Takipçilerinize sosyal medya üzerinden promosyon kodları sunmanız, kitlenizin cevaplayabilecekleri sorular sormanız müşteri sadakati oluşturmanızı sağlayabilir.