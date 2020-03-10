Sosyal Medya Spamlarının Markanıza Zarar Vermesi Nasıl Önlenir?

Küçük işletmeler için sosyal medyanın ne kadar büyük bir güç olduğunu söylememiz saçma olur çünkü bu günümüzde herkes tarafından biliniyor.

Bu hesapların en büyük sorunu, duvar ile konuşuyor hissiyatına kapılmalarıdır. Sosyal medya spamları, markanızın imajına ciddi hasarlar verebilir. Bunun nasıl önüne geçebileceğinizi bu nedenden ötürü bir an önce öğrenmeniz gerekiyor.

Bu yazımızda, sosyal medya spamlarının önüne geçerek markanızın itibarını korumanızı sağlayacak önerilere değineceğiz. Bu önerilerimizi dikkate alarak sosyal medya hesaplarınızı yönetirseniz spamların önüne geçebilirsiniz.

1. İnsanları Otomatik Olarak Takip Etme

Twitter ve Instagram’da otomatik olarak takip etme, sosyal medyada kısa sürede büyümenin en popüler tekniklerinden biridir; ancak her zaman istenilen sonuçları vermiyor.

Ücretsiz araçları ya da Google Chrome uzantılarını kullanarak rakiplerinizi takip eden kullanıcıları toplu olarak takip edebilirsiniz. Bu, sizi takip etmelerini sağlayabilir.

Takip ettiğiniz kullanıcının nişiniz ile ilgilenmesi gibi durumlarda olumlu sonuçlar verebilir. Sosyal medya kurallarına mugayir olduğu için risk almaya hazır olmadığınız sürece bu yöntemden uzak durmanızı öneririz.

2. Yorumları Kapatma

İşletme hesabınız bir spam saldırısı altında ise bunu geçici olarak bir çözüme kavuşturmak adına yorumları geçici olarak kapatabilirsiniz. Bu seçenek tüm gönderilerinize veyahut belirli gönderilere uygulanabilir.

Bir işletmenin sosyal medya hesabını yönettiğinizi ya da gönderilerinize sadece gerçek kullanıcıların etkileşimde bulunmasını sağlamak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, en yoğun spam saldırısı yiyeceğinizi düşündüğünüz zamanda yorumları kapatabilirsiniz.

3. Spam Hesapları Engelleme

Bir spam hesabı mı gördünüz? Engelleyin! Elbette takipçilerinizden bir kişi daha düşecek ve istediğiniz sayıya ulaşmanız biraz daha uzun sürecek ama işin doğrusu, spam hesapların sayfanıza hiçbir katkısı yok, onların takip etmesine bu yüzden pek de ihtiyacınız yok.

4. Hashtagleri Azaltma

Bir markanın Instagram hesabını yönetiyorsanız erişiminizi artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için hashtag kullandığınızdan hiç şüphemiz yok. Bu işe yarar bir tekniktir fakat bu yeni beğenilerin ya da takipçilerin gerçek olmama olasılığı çok yüksek.

5. Sahte Mesajlar

Mesaj kutunuz spam mesajlarla dolabilir. Twitter’ın kuruluşundan bu yana en büyük sorun, spam mesajlardır. Twitter, bunun önüne geçmek için birkaç önlem alsa da günümüzde hâlâ süren bir problemdir. Yüzlerce spam mesaj, gerçek insanlardan aldığınız mesajları görememenize neden olabilir. Müşteriler, kendisi ile ilgilenen, kendisine değer veren markaları sever ve müşteriler eğer kendini yeterince değerli hissetmezse sizden vazgeçebilir.

Spam mesaj olduğunu düşündüğünüz hesapları Twitter’a bildirerek engellerseniz bu sorunun önüne kısa bir süreliğine geçebilirsiniz.