Sosyal Medya ve SEO Karşılaştırması: Hangisi Daha Önemli?

Pazarlamacılar arasında son zamanlarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi en yüksek getirinin sosyal medyada mı yoksa arama motoru optimizasyonunda mı olduğudur. Sosyal medya ve SEO karşılaştırması, geçmişten bugüne süregelen bu tartışmanın son bulmasına yardımcı olabilir. Arama motoru optimizasyonu ve sosyal medyanın karşılaştırmasında pazarlamacıların gündeminde olan bu soru işaretini ortadan kaldırmak için her iki pazarlama stratejisinin de iyi yönlerini sıralayacağız.

Sosyal Medya ve SEO Karşılaştırması: Hangisine Ağırlık Verilmeli?

İki pazarlama stratejisini karşılaştırmadan önce arama motoru optimizasyonunun ve sosyal medya pazarlamasının kullanım amaçlarını öğrenelim.

Arama motoru optimizasyonu, kitlenizin arama sonuçlarında ön sıralarda yer alması için yapılan işlemlerle ilgilidir. Google gibi arama motorlarının sonuçlarında hangi sırada yer alacağınıza arama motorlarının kriterlerine ne kadar dikkat ettiğinize göre karar verilir. Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal medya pazarlaması, kitlenizle Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında etkileşim kurmak ve marka bilinirliğini artırmakla ilgilidir. Kitlenizin markanıza bağlılığını kazanmak istiyorsanız en doğru sosyal medya stratejilerini takip etmeniz gerekir.

Her iki pazarlama stratejisinin de kullanım amaçlarını öğrendiğimize göre sosyal medya ve SEO karşılaştırması için artık hazırız. İşte her iki pazarlama stratejisinin karşılaştırması!

1. İçerik

İçerik hem arama motoru optimizasyonu hem de sosyal medya için çok mühimdir. İnternet sitesi için içerik oluştururken arama motoru optimizasyonu göz önünde bulundurulur. İnsanların en çok dikkatini çeken içerikler, bir konuyu derinlemesine ele alan ve sık sorulan sorulara cevap veren içeriklerdir.

Sosyal medyada içerik oluştururken en önemli önceliğiniz ise arama motorlarının kriterleri değil insanların hissiyatlarına odaklanmaktır. İnsanlar sosyal medyada eğlenceli vei lgi çekici içerikler görmek ister. Sosyal medyada kullanıcıların en çok dikkatini çeken içerikler, duygusal ve görsel ağırlıklı içeriklerdir. Facebook'ta fotoğraf içeren gönderiler diğer içeriklerden %53 daha fazla beğeni almaktadır. Kısacası, internet sitenizin içeriğini tanıtmak için hem arama motoru optimizasyonunu hem de sosyal medya pazarlamasını kullanabilirsiniz.

2. Kitle

Kitle hakkında bilgi sahibi olmak her iki pazarlama stratejisi için de önemlidir. İçeriği kullanıcılar için optimize ederken hedef kitlenizi belirlemek biraz zaman ve araştırma gerektirir ama sosyal medya böyle değildir, kitlenize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformlarının çoğunda yerleşik hedefleme seçeneklerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında ne tür kullanıcıların ziyaret ettiğine dair demografik bilgiler bulunur ve bu bilgiler, kitlenizin kim olduğu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Kısacası, sosyal medya pazarlaması ile kitle hakkında ayrıntılı bilgi toplamak daha basit olduğu için kitle bakımından sosyal medya daha çok ön plana çıkmaktadır.

3. Başarı Oranı

Arama motoru optimizasyonunda başarı yakalamak zaman ve emek ister. Rekabetçi anahtar kelimelerle ilgili aramalarda öne çıkmak için çok fazla zaman harcamanız gerekir. SEO, kullanıcıları her ne kadar sürekli olarak çaba sarf etmek zorunda bıraksa da artılarını göz ardı etmek mümkün değildir. Örneğin internet siteleri için geliştirilen çeşitli araçlarla içeriğinizin trafiğine dair ayrıntılı bir analiz yapabilirsiniz.

Arama motoru optimizasyonu ayrıca küçük işletmeler için oldukça faydalıdır. SEO'nun küçük işletmelere olan faydaları, arama motoru optimizasyonunun gerekliliğini öğrenmenize yardımcı olabilir.

Sosyal medya da planlama ve çaba gerektirir ancak marka bilinirliği oluşturmak ve hedef kitle ile etkileşim kurmak çok daha basittir. Bununla birlikte, içeriklerinizin viral olma olasılığı çok daha yüksektir. Sosyal medyanın en büyük dezavantajlarından biri ise içeriklerinizin sürekli olarak kitlenizin zaman akışında yer almamasıdır çünkü sosyal medya inanılmaz bir trafiğe sahip olduğu için içeriğiniz diğer içeriklerin arasında saniyeler içinde kaybolabilir.

Geniş çaplı olarak baktığımızda sosyal medya pazarlamasının başarı oranının daha yüksek olduğunu görebiliriz. İnsanlarla ilişki kurmanıza ve insanların içeriklerinizi okuması için sosyal medyanın gücünden faydalanabilirsiniz. Sosyal medyadan gelen trafik organik olduğu için arama sonuçlarındaki sıralamanız da yükselir.

Sosyal Medya mı, SEO mu?

Sosyal medyanın mı yoksa arama motoru optimizasyonun mu daha önemli olduğunu söylemek oldukça zor çünkü her iki stratejinin de bazı artıları ve eksileri var ancak her iki pazarlama yönteminde de başarılı olmanın en harika yolu her iki stratejiden de yararlanmaktır. İçeriklerinizin etkileşim alması ve internet sitenize doğal trafik almak için sosyal medya pazarlamasını kullanın. İçeriklerinizi arama motorları için optimize etmek için arama motoru optimizasyonunu kullanın. Bu iki stratejiyi aynı anda uygulamak sizin için mümkün değilse sosyal medya ve SEO uzmanları ile anlaşabilirsiniz.