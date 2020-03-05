Sosyal Medya Yöneticileri İçin 5 Yaratıcı Instagram Fikri

Instagram’da özellikle zamanınız ve bütçeniz kısıtlı olduğunda farklı ve kaliteli içerikler üretmek biraz zor olabilir. Sosyal medya yöneticileri için yaratıcılık çok önemlidir ama elinizdeki imkânlar kısıtlıysa yaratıcılığınızın önüne bir perde inmesi kaçınılmazdır.

Bu yazıda, yeni Instagram içerikleri oluşturmanıza, çeşitli yeni fikirler edinmenize vasıta olmak için gerçekten işe yarayan yedi fikri bir araya getirdik. Öncelikle en başarılı Instagram paylaşımları hakkında kısa bir bilgi şöleni yapmak istiyoruz.

Instagram İçerikleri Hakkında Kısa Bilgiler

Video izlemek için harcanan zaman %80 oranında artıyor; fotoğraflar, videolardan daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.

%80 oranında artıyor; fotoğraflar, videolardan daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Instagram’da en popüler etiketler #Love, #Instagood, #Me, #Cute ve #Follow’dur.

#Love, #Instagood, #Me, #Cute ve #Follow’dur. En az bir hashtag kullanan içerikler %12.6 daha fazla ilgi görüyor.

kullanan içerikler %12.6 daha fazla ilgi görüyor. Yüz bulunan fotoğraflar %38 daha fazla beğeni alıyor.

Instagram’da en popüler fotoğraf şu anda 40 milyondan fazla beğenisi olan sıradan bir yumurta fotoğrafıdır.

Büyük bir markanın bütçesi ya da reklam geliri olmadığını varsayarak şimdi bazı fikirlere bakalım.

1. Nasıl Yapılır

Instagram hikâyeleri, gösterilebilecek bir ürünü olanlar için mükemmel özelliktir. Nasıl yapılır türündeki içerikler, Instagram hayranlarınıza ürününüz hakkında (tasarım, renk, boyut) bol miktarda bilgi verir.

Nasıl yapılır türündeki bir içerik, güzellik ürünleri, moda, el sanatları, yemek, teknoloji gibi kategorilerde her zaman daha çok rağbet görür.

Ürünü her açıdan gösterin. Video kısa ve net olsun. Detaylara ve satın alma bağlantısına nasıl ulaşabileceklerini açıklamada belirtin.

2. Perde Arkası

Perdenin arkasındaki fotoğraflar ve videolar, hayranlarınıza marka kişiliğinizi, muhteşem ekip üyelerinizi ve harika çalışma ortamınızı aktarmak için idealdir. Perde arkası fotoğraflar ve videolar, bunların yanı sıra müşterilerinizin size güvenmesini ve şeffaflığınızı artırarak özgün görünmenizi sağlar.

İçerik yapmacıktan uzak olmalı. Başarısızlıklar ve parlak zaferler aynı ölçüde paylaşılmalı. Size sadık olacak hayranlarla etkileşim kurulmalı.

3. “Bize Bir Şeyler Sorun”

Ekip üyeleriniz, patronlarınız ya da teknik ekibiniz ile bir soru etkinliği düzenleyebilirsiniz. Bu kişilerin markanızı ve ürününüzü gerçekten iyi bilmesi gerekiyor. Her soruya bir cevabınız olmalı; sorulacak sorular sizi çıkmaza sokup terletebilir.

4. Gıda Fotoğrafları / Videoları

Gıda ile ilgili içerikleri beğenmeyen yoktur. Öyle ki, Instagram kullanıcılarının çoğu Instagram’ı sadece yemek fotoğraflarını beğenmek için kullanıyor. Bu sadece gıda ile ilgili içerik üretenler için de geçerli değil. Bir gıda markası olmasanız bile hâlâ bu türde bir içerik üretebilme şansınız var. Takımınızın öğle yemeğinin, şirketinizin doğum gününü veya bir çalışanınızın doğum gününü paylaşmak, insanları paylaşımlarınıza göz atmalarına teşvik edecektir.

5. Bumerang

Bumerang özelliğini daha önce denediniz mi? Kısa, otomatik bir döngü içinde oluşturulan videolardır. (GIF’e benziyor ama Instagram’da daha zahmetsiz bir iş.) İnsanlara markanızı tanıtmak, bir beceri ya da teknik göstermek yahut yeni bir ürün sunmak için bumerang özelliğini kullanabilirsiniz.

Bilgi vermeye çalışmayın, bumerang sadece anlık bir görüntü yakalar. Bumerangın önce ileri gittiğini sonra geriye döndüğünü unutmayın. Bumerang ile bir fotoğrafı daha canlı kılın.