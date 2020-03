Sosyal Medya Yöneticileri İçin En İyi Chrome Uzantıları

Chrome için milyonlarca Chrome uzantısı vardır ama sosyal medya yöneticilerinin en çok ihtiyacı olan uzantılar, büyük yoğunluk içerisinde geçen zamanları maksimum verimlilikle geçirmelerine yardımcı olacak uzantılardır. Bu yazımızda, sosyal medya yöneticileri için en iyi Chrome uzantılarını bulacaksınız ve onları bir denediğiniz zaman bir daha onlar olmadan asla hareket etmek istemeyeceksiniz.

1. Meşgul İnsanlar İçin En İyi Chrome Uzantısı: Pocket

Sosyal medya yöneticilerinin büyük bir kısmı yeterli zamanın olmadığından şikâyet ediyor. Sürekli olarak makaleler arasında gezinenler, bütün bu makaleleri birkaç dakikaya sığdıramayabiliyor ve bunun üzerine makaleleri okumaktan vazgeçebiliyor.

Pocket isimli bu uzantı, tam olarak bu noktada devreye giriyor. Pocket’in makaleyi kaydetmeniz için bir butonu bulunuyor. Böylece sayfaları kaydedebiliyor ve daha sonra çevrimiçi olmasanız bile okuyabiliyorsunuz.

2. Twitter Kullanıcıları İçin En İyi Chrome Uzantısı: Bitly

Kimse uzun bağlantı içeren tweetleri sevmez, çünkü tweetinizde çok fazla yer kaplar. Tweetlerinizi genellikle masaüstü üzerinden paylaşmayı tercih edenler, Bitly isimli Chrome uzantısına ihtiyaç duyabilir. Bitly isimli bağlantı kısaltma hizmeti, bağlantınız belirlenilen görüntülenme hedefine ulaştığında bunu size bildirir.

3. İçerik Sunucuları İçin En İyi Chrome Uzantısı: Feedly Mini

İçerik paylaşmak için çok fazla zaman harcayan sosyal medya yöneticileri olarak harika içerik satın almanın ve paylaşmanın, stratejinizin önemli bir parçasını olduğunu biliyor olmalısınız. Feedly Mini, RSS yayınlarına abone olmanın yanı sıra bulduğunuz herhangi bir şeye abone olmanızı veya bu bulduğunuz herhangi bir şeyi paylaşmanızı sağlar.

Feedly Mini uzantısının her sayfada aktif olarak duran bir butonu vardır. Bu buton, içeriği otomatik olarak sosyal medya hesaplarında paylaşmanıza yarar.

4. Pinterest Kullanıcıları İçin En İyi Chrome Uzantısı: Pinterest Save Button

Düzenli olarak Pinterest kullanan kullanıcıların harika bir Chrome uzantısı olan Pinterest Save Button’u yüklemeleri gerekir. Pinterest Save Button, bulduğunuz görüntüleri Pinterest panonuza sabitlemenizi sağlayarak kullanıcılara son derece bir kolaylık sağlamıştır.

Pinterest Save Button butonuna bastığınızda, tüm görüntüleri içeren bir pencere açılacak ve size hangisini paylaşmak istediğiniz sorulacaktır.

Bonus: Verimlilik İçin 5 Chrome Uzantısı

İşi tamamlamanıza yardımcı olacak birkaç uzantıya mı ihtiyacınız var? İşte bir süper kahraman gibi yardımınıza koşacak 5 Chrome uzantısı!

Video Cutter: Video Cutter ile videoları kolayca kesebilir, istenmeyen bölümleri ortadan kaldırabilirsiniz. Uzantı, YouTube destekli olduğu için sosyal medya yöneticilerinin vazgeçilmezi olmalıdır.

Pic Monkey: Bu harika fotoğraf editörü, görüntülere en hızlı şekilde efektler vermenizi sağlar. Grafik tasarımcınız tatilde ise bunu tercih etmemeniz için hiçbir neden yok.

Google Keep: Aklınıza her an harika fikirler gelebilir. Önemli olan, bu fikirlerin unutulmadan önce not edilmesidir. Google Keep ile yakaladığınız harika fikirleri ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Uzantı, sesli olarak not kaydetmenize de olanak sağlamaktadır.

Google Forms: Google Forms’u kullanarak anketler, sosyal medya raporları ya da basit bir forma sahip bir ekip listesi oluşturabilirsiniz.

Browser Stack Local: Bu, 700’ün üzerinde masaüstü ve mobil tarayıcıda düzenin işleyişini, iş akışını ve etkileşimi test etmek isteyen sosyal medya yöneticileri için inanılmaz bir eklenti ve büyük bir zaman tasarrufudur!