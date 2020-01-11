Sosyal Medyada Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmamalıdır?

Pazarlamak için şart olan nedir? Topluluk! Fiziki eylem öncesi, hedef kitleniz tarafından markanızın keşfedilmesi gerekmez mi? Markanıza ve ürünlerinize ilişkin görüşleri bulunmayan ve hatta markanızın varlığından bile habersiz olan kişiler, ürünlerinize yanaşmayacaktır.

Sosyal medya, marka tanıtımının, potansiyel müşteriler kazanmanın en otantik adrestir. Bu nedenle sosyal medyayı en doğru şekilde kullanmak ve hedef kitle için elinizden gelenin fazlasını yapmaya çalışmalısınız.

Bu yazıda, sosyal medyada başarılı olmak için nelerin yapılmamasının gerektiğini öğreneceksiniz ve gelecekte bu edindiğiniz bilgiler sayesinde yapacağınız hataların önüne geçebileceksiniz.

1. Bütün Sosyal Ağlarda Yer Almak

Ne kadar az odak noktası, o kadar çok verim demektir. Sosyal ağın kitlesinin niş alanınızla hiçbir ilişkisi yoksa o sosyal ağı kullanmak mecburiyetinde değilsiniz, kullanmamalısınız.

2. Doğrudan Paylaşım Yapmak

Bir paylaşımda bulunmadan evvel durmalı ve bu paylaşıma insanların nasıl tepki vereceğini düşünmelisiniz. Özellikle büyük markaların paylaşımlarının bir geri dönüşü olmayacaktır. Bir hata, onlarca, binlerce müşteri kaybına neden olabilir.

3. İmla Kurallarını Umursamamak

İyi bir dil kullanmayan, imla kurallarına özen göstermeyen marka hesapları, müşteriler tarafından ciddiyete alınmayabilir. Yazdıklarınız en az iki kez gözden geçirilmelidir; otomatik düzeltme, gözden kaçmalar sonucunda oluşan hataları düzelterek paylaşımınızı yapabilirsiniz.

4. Kötü Eleştirilere Hararetli Tutum

Müşteriler kaba, sert sözler savuran markalardan hoşnut olmazlar. Sosyal medya, her insanın bulunabileceği ve markanıza yorum yapabileceği bir yerdir; onlara doğrudan saldırganlıkla karşılık vermeden önce iyice düşünmeniz gerekiyor.

5. Farkındalık Yaratmamak

Profesyonel olmak, sürekli ciddi olmak ve müşterileri eğlenceli kişiliklerden yoksun bırakmak anlamına gelmiyor. Müşteriler, kendileri ile eğlenceli bir şekilde etkileşim kuran markaları sever ama bu etkileşimin profesyonellikten ödün vermediğinden emin olunuz.

6. Yorumları Yanıtsız Bırakmak

Haksız yere kötü eleştirilerde bulunan kimselerin yanı sıra iyimser, markanıza sıcak yaklaşan potansiyel müşterilerin olduğunu da unutmamalısınız. Onların yorumlarını yanıtsız bırakmamalı, onlara umurunuzda olduklarını hissettirmelisiniz aksi takdirde hakkınızdaki görüşlerinde önemli ölçüde değişiklikler gerçekleşebilir.

7. Takipçi Hilesi Kullanmak

Hileye başvuran bir markanın ürünleri, müşterilerin gözünde sizce nasıldır? Size bakışları değişecek olanlar sadece müşterileriniz de değil, sosyal medya platformlarının neredeyse tamamı, takipçi hilesi kullananları sevmez ve hatta hesabınızın yasaklanmasına bile yol açabilirsiniz.