Sosyal Medyada Depreme Dair Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meydana gelen deprem felaketinin ardından sosyal medya üzerinden çok fazla sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Peki, sosyal medya platformlarında deprem ile ilgili paylaşımlar konusunda dikkat edilmesi gerekenler neler?

Gerçekleşen doğal afetler sonrası TikTok, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hizmetleri üzerinden çeşitli gönderiler yayımlanıyor. Deprem paylaşımlarına göz atarken veya deprem paylaşımı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladık.

Sosyal Medyada Deprem Paylaşımlarına Dair Nelere Dikkat Edilmeli?

Bilgileri doğrulayın.

Bağlantının güvenilir olduğundan emin olun.

Depremzedelerin yüzlerini yayımlamayın.

Deprem videolarına müzik eklemeyin.

Bilgileri Doğrulayın

Dezenformasyon, insanları yanlış bilgilere sahip olmasına yol açmasının yanı sıra korku ve paniğe sürükleyebiliyor. Sosyal ağlarda özellikle doğal afet gibi durumlarda dezenformasyon yoğun şekilde yaşanabiliyor.

Sosyal medya platformlarında bilerek veya bilmeyerek yanlış bilgiler paylaşılabiliyor. Bu sebepten ötürü internette her gördüğünüz bilgiye inanmamanızda fayda var. Öte yandan deprem gönderisinde bulunan bilgilerin doğruluğundan emin değilseniz paylaşım yapmayın.

İnternette yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olabilmek için bilgiyi doğrulayabilirsiniz. Bu kapsamda bilgiyi arama motoru üzerinden araştırabilir ve bu bilginin haber sitelerinde yer alıp almadığını kontrol edebilirsiniz. Haber sitelerinin yanı sıra resmi kurumlar tarafından paylaşılan bilgilere göz atabilirsiniz.

Bağlantının Güvenilir Olduğundan Emin Olun

Sosyal medyada yer verilen bağlantıların tamamı güvenli değildir. Bazı kötü niyetli kişiler, yardımda bulunmak isteyen iyi niyetli kişileri suistimal etmek için AFAD gibi resmi kurumları ve Ahbap gibi sivil toplum kuruluşlarının web sitesini taklit edebilir.

Sizin sosyal medyada tıkladığınız bağlantılar da esasında taklit web siteleri olabilir. Bu web sitelerini tespit etmek için alan adını ve uzantısını dikkate almak gerekir. Örneğin AFAD'I taklit eden bir web sitesinin alan adı ya da uzantısı farklı olabilir. Bu endenle adres çubuğunda afad.gov.tr yazıp yazmadığı kontrol edilmelidir.

Depremzedelerin Yüzlerini Yayımlamayın

Sosyal medya hesabınız üzerinden enkazdan kurtulma anını içeren videoları paylaşırken depremzedelerin yüzünü göstermemeye dikkat etmelisiniz çünkü afetzedeler, ilerleyen zamanlarda kendi görüntülerini internette görebilir ve korkunç olaylar tekrar gözlerinin önüne gelebilir. Bu durum, o insanların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir.

Deprem Videolarına Müzik Eklemeyin

Bazı sosyal medya paylaşımlarında deprem felaketi ile ilgili videolara duygusal müzik ekleniyor. Zaten büyük bir felaketin yer aldığı videoya duygusal müzik eklemek yanlış bir davranıştır. Bu, olayın çok daha sarsıcı hâle gelmesine yol açıyor.