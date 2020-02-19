Sosyal Medyada En Çok Etkileşim Kazandıran İçerik Türleri

Sosyal medya kullanıcıları içeriklerinin viral olmasını ister. Viral içerik bir sosyal medya kullanıcısının popülaritesinin artmasına çok yardımcı olur. Viral içerikler bu açıdan bakılınca en çok işletmelerin işine yaramaktadır.

Viral bir içerik istiyorsanız insanlara paylaşımlarınızı yaymaları, paylaşımlarınıza ilişkin mülahaza yapmaları için bir neden vermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu ise paylaşımlarınızı kendinize göre değil, insanların sevecekleri şekilde yapmanızdır. Bu yazıda, sosyal medyada en çok etkileşim kazandıran içerik türlerinin ne olduğunu öğreneceksiniz. İşte, sosyal medyada en çok etkileşim kazandıran içerik türleri!

1. İnfografik İçerikler

İnfografikler, sosyal medyada en büyük etkileşime sahip olan içerik türlerindendir. Bir sunum yaparken insanların içerik formatı olarak infografik kullanmasının temel nedeni, bilgilerin ve verilerin daha randımanlı bir şekilde aktarılabilmesidir.

İnfografikler herkesin ilgisini çeker. İnsanlar görsel olarak sunulan bilgileri kelimelerden daha hızlı işler, sosyal medyada sunulan içerikleri infografik formatında sunmak bu nedenden ötürü çok mantıklıdır.

İnsan beyni için okumak zor, bakmak kolaydır. İnfografiklerde görsel ögelere yer verilerek beyin kandırılır ve sunumu izleyen insanların beyni doğal olarak bilgileri daha hızlı bir şekilde işler. Resimli kitapların çocukların hoşuna gitmesi aslında tam da bundan kaynaklanmaktadır. Bu sadece çocuklar için geçerli değildir, yetişkinler de çocuklar ile aynıdır çünkü beynin kendisi resimleri sever.

2. Duygu Ağırlıklı İçerikler

Sosyal medyada paylaşılan içerik, insanlara bir şeyler hissettirmiyor ise paylaşılmaması muhtemeldir. Bir şeyler hissettiren içeriklerin paylaşılma ihtimali her zaman daha yüksektir. Üzücü şeylerden çok mutlu edici şeylere yönelin. Sosyal medya kullanıcıları, mutlu edici paylaşımları paylaşmaya daha eğilimlidir.

Duyguların benzer tepkiler uyandıran evrensel bir dil olduğu biliniyor. Hangi sektörde olduğunuzun bir önemi yok, önemli derecede etkileşime sahip içerik elde etmek için hislerin üzerinde durun.

3. Görsel İçerikler

İnfografik kullanmanıza ilişkin tavsiyemizde görsel ögelerin gücünü öğrendiniz. İnsanların sosyal ağlarda neleri paylaşmaktan hoşlandıklarına dair bir araştırmanın sonuçlarının ilk sırasında görsel içerikler yer aldı.

4. Haber İçerikleri

Haber türündeki içerikler diğer tüm içerik türlerinden çok daha fazla paylaşım alır. Twitter benzeri sosyal medya platformlarının bir amacı da insanları dünyadaki son gelişmelerden haberdar etmektir. Haber türündeki içerikler, teknoloji ve eğlence sektöründeki işletmelerde daha iyi sonuca sahiptir. Sektörünüz bunların dışında kalıyor ise haber türünde bir içerik paylaşmak sizin için biraz riskli olabilir.

5. Liste Biçimindeki İçerikler

İnsanlar liste biçiminde sunulan içerikleri okumaya bayılır. Liste biçiminde sunulan içeriklere örnek olarak şu anda okuduğunuz bu yazı verilebilir. Liste biçiminde sunulan içeriklerin etkileşim oranı öbür içerik türlerine kıyasla daha yüksektir.