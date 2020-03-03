Sosyal Medyada Paylaşılması Kötü Sonuçlara Yol Açabilecek İçerikler

Sosyal medya içerikleri şüphesiz ki insanlar ile ilişki kurmanın en iyi yollarındandır fakat paylaşılan bazı içerikler kötü sonuçlara yol açabilmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının tamamı, sosyal medyada kötü sonuçlarla karşılaşmamak için sosyal medya kullanımına çok özen göstermelidir. Paylaşılmaması gereken içeriklere çok dikkat edilmelidir. Bu içerikler hakkında bilgi sahibi olmanız sizi kötü sonuçlardan uzak tutacaktır.

Bu yazıda, sosyal medyada paylaşılması kötü sonuçlara yol açabilecek içerikleri öğreneceksiniz. İşte, sosyal medyada paylaşılması kötü sonuçlara yol açabilecek içerikler!

1. Kullanım Hakkınızın Olmadığı İçerikler

En sık ihlal edilen sosyal medya kurallarından biri, kullanım hakkının olunmadığı bir içerik yayımlamaktır. Bunu hemen hemen bütün sosyal medya kullanıcıları yapmaktadır, bu sebepten ötürü bunu yapmakta hiçbir sorunun yaşanmayacağını düşünebilirsiniz ama telif hakkı korumalı bir içerik yayımlamanın belirli yaptırımları vardır. Sosyal medyada kullanım hakkınızın olmadığı bir içerik paylaştığınızda para cezası ile karşılaşmanız olasıdır.

Bazen başkalarının ürettiklerine ihtiyacınız olabilir. Bu durumda içerik kime ait ise o kişinin iznini aldığınızdan emin olun. İçerik üreticileri, belirli şartları olsa da içeriklerini paylaşmanız için çoğunlukla izin vermektedir.

2. İşle İlgili Bilgiler Vermek

Sosyal medyada insanlarla ilişki kurmanın en iyi yolu açık, dürüst ve özgün olmaktır ama bazen ayrıntı vermek isterken yanlışlıkla vermemeniz gereken bilgileri verebilirsiniz. Sektörünüzdeki şirketler, bu bilgileri rakibi olan sizin önünüze geçmek için kullanabilir.

Sosyal medyada bir şeyler paylaşırken sınırları aşmadığınızdan her zaman emin olun. Paylaşımınızdaki detayların paylaşılmasının gerekip gerekmediğini kontrol edin.

3. İnsanların Yanlış Anlayacakları Sözler Söylemek

Tüm insanların mizah anlayışı aynı değildir. İçerikte yer verdiğiniz mizah size oldukça masum gelebilir ama bu mizah bazı sosyal medya kullanıcıları için çok rahatsız edici olabilir. Şirketler bazen sosyal medya kullanıcıları tarafından komik bulunmayan şakalar yapabiliyor ve bu, markanın itibarının zedelenmesine kadar çeşitli sorunlara yol açabiliyor.

Bu örnek sizi korkutmasın, burada sosyal medya hesabınızda eğlenceli içerikler paylaşmamanız gerektiğinden bahsetmiyoruz. Sosyal medya hesabınızda elbette ki eğlenceli içeriklere yer verebilirsiniz ama bu paylaşımlarınız herkes tarafından komik bulunmalı ve aşırıya kaçmamalıdır.