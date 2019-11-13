Sosyal medya kullanımı tüm dünya genelinde her geçen gün daha da yayılmaya devam ediyor. Düzenli olarak sosyal medya kullananların ise yaşamlarında daha önemli bir rol üstlenmeye devam ettiği de bir gerçek.

Sosyal medya çoğu zaman arkadaşlar ve aile üyeleri ile iletişim kurmanın, haberlere erişmenin ve dünyanın dört bir yanından gelen fikirleri ölçmenin eğlenceli ve sağlıklı bir yoludur ancak sosyal medya kötüye kullanılması durumunda çok tehlikeli bir yer hâline gelebilir.

Sosyal medyada nelerin paylaşılmaması gerektiğinin bilincinde olmak, sizi, kimliğinizi, ailenizi, işinizi ve daha fazlasını korumak söz konusu olduğunda hayati bir öneme sahiptir. Sosyal medyada neleri paylaşmaktan kaçınmanız gerektiğini öğrenmenize yardımcı olmak için herhangi bir sosyal ağda asla paylaşmamanız gerekenleri listeledik. İşte, sosyal medyada paylaşılması tehlikeli 10 şey!

1. İş Bilgileri

Bir şirket için çalışıyor ya da kendi işinizi yönetiyorsanız paylaştığınız bilgiler konusunda dikkatli olmanız gerekir. Şirketinizin iç işleri hakkında söylediğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir.

2. Aile İlişkileri

Hem güvenliğiniz hem de aile üyeleriniz için hayati önem taşıyan bilgileri sosyal medyadan uzak tutmanız gerekir çünkü evinizde tartışmalar, anlaşmazlıklar, boşanma ya da diğer önemli olayların devam etmekte olduğunu belirtmek, aile üyelerinizi zor bir duruma sokabilir.

3. Aşırı Dini ve Politik Görüşler

Görüşleriniz ne olursa olsun tonunuzu iyi bir şekilde ayarladığınızdan emin olunuz. Bu tür hassas konulardaki konuşmalar, işverenler tarafından beğenilmemenize bile yol açabilmektedir.

4. Ekonomik Durumlar

Bugün birçok insan ekonomik durumunu sosyal medyada paylaşma tuzağına düşüyor. Pahalı otomobiller ya da tatiller hakkında övünmek, hedef hâline gelmenize neden olabilir.

5. Tatiller

Hırsızlar bir suça kalkışmadan önce suçun işleneceği yer ve orada yaşayan insanlar hakkında derin bir araştırma yapmaktadır. Günümüzün teknolojisinden de istifade ederek evinizin ne durumda olduğunu öğrenmeleri çok basit bir hâle gelmiştir. Örneğin, sizin ve aileniz için yaklaşmakta olan tatil planlarını duyurmak gibi bir hataya düşmüşseniz yapılabilecek hataların en büyüğünü yapmışsınız demektir.

Bu haberi gören suçlular, siz kilometrelerce uzakta tatilinizin keyfini çıkarırken sizin uzun bir süre gelmeyeceğinizi bilerek kolayca suç işleyecektir.

6. Konum Bilgisi

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunun takipçi sayısının büyük bir bölümü sadece dijital ortamda tanıştığı insanlardan oluşuyor. Bu kişiler, konum bilgilerinizi sizi izlemenin bir yolu olarak kullanabilmektedir.

7. Evinizin İçi

Birçok sosyal medya kullanıcısı evlerinden çekilen fotoğraflar ve videolar paylaşır. Bu özellikle son zamanlarda yeni bir eve taşınan kişiler arasında oldukça popülerdir. Bu, potansiyel hırsızlara evinizin bir planını vermek ile aynı şeydir.

8. İş veya Patron ile İlgili Şikâyetler

Sosyal medya uzun bir günün ardından çalışmalarınızın stresinden uzaklaşmak için harika bir yer olabilir ama verilen ayrıntıların üzerinde durmak gerekiyor. Patronunuzdan yana şikâyetlerinizi özellikle kaba bir dille dile getirmek, korkunç sonuçlara yol açabilmektedir.

9. Önemli Tarihler

Hırsızlar ve diğer suçlular bu tür bilgiler elde ederek plan yaparlar. Belirli günlerdeki günlük gezilerinizi sosyal medya üzerinde paylaşmak, hırsızlara açık bir kapı bırakabilir.

10. Doğum Tarihi ve Yeri

Birçok sosyal medya kullanıcısı kendini doğum yerlerinden doğum tarihine kadar paylaşmak mecburiyetinde hisseder. Kimlik avcıları, potansiyel mağdurlar hakkında bu tür bilgileri keşfetmek için çok çalışmaktadır. Sosyal medyada bu tür bilgilere yer verirseniz büyük bir tehlike sizi bekliyor olacaktır.