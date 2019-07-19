Sosyal Medyadan Kaynaklanan Güvenlik Problemleri

Şirketler, markalarının ihtiyaçları için sosyal medyaya akın ettiklerinde ve çalışanlar Facebook, Twitter ve benzeri sosyal ağlarda beğenilere vakit ayırmaya devam ettikçe bu sitelerin kullanımı ile ilgili büyük bir risk ve endişe ortaya çıkıyor: İş.

Sosyal medya hesaplarına sahip kişiler sayısız çokluktadır. Sosyal medyanın kısa sürede kazandığı ün, sosyal medyayı, markanızı pazarlamak ve potansiyel ya da mevcut müşterilerle etkileşim kurmak için harika bir yer haline getirmiştir. Ne yazık ki insanların kalabalık olabileceği her yer gibi burada da suçlular av arama peşindedir.

Bir işletme sahibi olarak sosyal medyadan kaynaklanabilecek bütün güvenlik problemlerine karşı önlemler almanız gerekir. Çalışanlarınızın işte ve hatta evde sosyal medyayı nasıl kullandıklarının üzerine biraz düşünmeniz gerekir. Çalışanlarınızın işletme hesaplarına doğrudan erişimi var ise saldırıya uğrayan çalışanınız, şirketinizin bilgilerinin başka birinin eline geçmesine yol açabilir.

Bu yazıda öğrenecekleriniz ile sosyal medyadan kaynaklanabilecek güvenlik problemlerini, şirketinizin hassas bilgilerinin başkalarının eline geçmesine nasıl engel olabileceğinizi öğrenebilir ve çalışanlarınızı bu yöntemler kullanıldığında neler yapabilecekleri konusunda uyarabilirsiniz.

1. Bilgi Paylaşımı

Sosyal ağların dostane ve samimi ortamı, insanların çoğu zaman korunmasız kalmasına neden oluyor. Sosyal medya, birçok insana arkadaşlarının arasında gibi hissettiriyor ve gerçek dünyada, halka açık bir ortamda asla ifşa etmeyecekleri bilgilerini yabancılar ile paylaşıyorlar.

Örneğin, insanların büyük bir kısmı, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlarda tatile çıkacaklarını, gidecekleri tarihi ve gelecekleri tarihi belirtmeden önce iki kez düşünmez. Bazıları, çocukları anaokuluna veya birinci sınıfa başladığında çektikleri fotoğrafları sosyal ağlarda paylaşırken ister istemez okulun ismini de fotoğrafa dahil eder. Bazıları da işlerini, evcil hayvanlarını veya ilişki durumlarını bir defadan fazla düşünmeden paylaşır.

Gerçek şu ki, sosyal ağlarda kişisel bilgilerden bahsetmek çok tehlikeli olabilir. Dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları, bu bilgileri kullanarak hem akıllı cihazlarınızı virüslere maruz bırakabilir hem de e-posta hesabınıza, sosyal ağlardaki hesaplarınıza veya banka hesaplarınıza erişebilirler.

Bilgisayar korsanları, sosyal medya hesaplarınıza sızmak veya banka hesabınızı ele geçirmek için güvenlik sorularına yanıt verebilme gayesiyle kişisel bilgilerinizi kullanabilir.

2. Anketler

Bilgisayar korsanları, sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini fark etmeden açıklamalarını sağlamak için sıklıkla anketlere başvururlar. Sosyal medyada bir anketi doldurmadan önce iki kez düşünün çünkü ankete gireceğiniz bilgiler hesabınızın çalınmasına neden olabilir.

3. Kimlik Avı

Kimlik avı sadece e-postalarla sınırlı değildir. Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi paylaşarak sadece kurban arama konusunda bilgisayar korsanlarına yardımcı olursunuz. İlgi alanlarınıza göre uyarlanan bağlantılar oluşturmalarında kişisel bilgileriniz çok önemli bir rol oynar.

4. Sahte Uygulamalar

Her sosyal medya kullanıcısı, hesaplarına erişebilme imkanı yakalayabilecek üçüncü taraf uygulamalara karşı yeterince dikkatli olmalıdır. Bu tür uygulamalar, uygulamanın sosyal ağın bir parçası olduğunu yansıtır ancak tek işlevi, kullanıcının e-posta adresleri, hesap bilgileri, telefon numaraları vb. bilgileri çalmaktır.