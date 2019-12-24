Sosyal Medyanın İletişim Becerilerine Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın iletişimimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bilmek ister misiniz? Birçok araştırmacı, sosyal medyanın iletişimimiz üzerindeki olumsuz etkilerini zaten biliyor. Günümüzde sözlü iletişim şeklimiz de sözsüz iletişim şeklimiz de sosyal medyadan olumsuz etkilenmektedir.

Bu yazıda sosyal medyanın iletişim becerilerine olan olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz. İşte, sosyal medyanın iletişim becerilerine olumsuz etkileri!

1. Sosyal Medya Yüzünden İnsanlar Daha Az Konuşuyor

Sosyal medyanın çok sık kullanımı, bizi insanların birbirleri ile konuşmaktan kaçınmaya çalıştıkları duruma götürüyor. İnsanlar aileleri ile zaman geçirmek yerine Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları kullanarak zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Farklı sosyal medya platformlarında sohbet etmekle meşguller ve ebeveynleri ile vakit geçirmekten daha çok bu tür platformları kullanarak eğleniyorlar.

2. Sosyal Medya Yüzünden İnsanların Konuşma Biçimi Değişiyor

Sosyal medya, kullanıcıları hızlı bir şekilde çeken etkili bir güce sahiptir. Yeni nesil, iletişim kurmak için farklı bir stil kullanma eğilimindedir. İnsanlar sosyal medya yüzünden uzun kelimeleri kullanmaktan kaçıyor ve kelimeleri olması gereken şeklinden çok daha farklı bir şekilde kullanıyor.

3. Sosyal Medya Yüzünden İnsanlar Ana Dilini Çok Az Kullanıyor

Sosyal medyayı aşırı kullanan insanlar ana dillerinden giderek uzaklaşmaktadır. Günümüzde kendi ana dilini düzgün ve eksiksiz bir şekilde kullanan insan sayısı çok azdır.

4. Sosyal Medya Yüzünden İnsanlar Kişisel Gelişimden Mahrum Kalıyor

Sosyal medya kullanma alışkanlığı olan kişiler, kişisel gelişimden giderek daha çok mahrum kalmaktadır. Sosyal medyayı kullanarak meşgul olan insanlar kendileri için zaman bulamıyorlar.

5. Sosyal Medya Yüzünden İnsanlar Odasında Yalnız Kalmak İstiyor

Sosyal medya, yeni nesil ve aileler arasında büyük bir fark oluşturdu ve aileler çocukları ile sağlıklı bir şekilde iletişim kuramaz hâle geldi.

6. Sosyal Medya, İnsanların Fiziksel Faaliyetlerini Azaltır

Sosyal medyanın sürekli olarak kullanılması, insanların fiziksel faaliyetlerinin azalmasına yol açmaktadır. İnsanlar hareket etmeden aynı yerde uzun süre oturduklarından ötürü fiziki olarak çok etkilenirler.

Sosyal medyayı daha az kullanan ve spor gibi fiziksel faaliyetlerde yer alan insanlar ise hayatlarını daha sağlıklı bir biçimde sürdürürler. Fiziksel etkinliklerden geri kalan ve sosyal medya ile oyalanan insanlar ise fiziksel performanslara ihtiyaç duyduklarında bedenleri onları desteklemeyecektir.

7. Sosyal Medya, Özgüven Eksikliğine Neden Olur

Sosyal medya platformları, insanların iletişim kurma becerisini büyük ölçüde değiştirir. Ailesi ve arkadaşları ile konuşan insanlar, iletişim kurmak için çok daha fazla cesarete sahiptir ve bu onların özgüvenini artırmaktadır. Sosyal medya bağımlıları ise insanlarla konuşmadıkları için iletişim kurmak onlar için giderek zor bir eylem hâline gelir.