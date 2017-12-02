Sosyal Medyanın Pazarlama Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Sosyal medya, pazarlama sektörü için, işletmelerin büyümesi, isminin duyulması açısından önemli olduğu kadar da karmaşık bir kavram. Sosyal medyanın, işletmenizin büyümesine etkisi için önemli noktaları bilmek ve sosyal ağlarda yaptığınız yatırımları bu yönde yapmak, işletmeye pozitif dönüşler sağlayacaktır. Hatta Smart Insights’ın ve Clutch Social Media’nın verilerine göre, sosyal medya, işletmelerin Facebook ve LinkedIn üzerinden yaptıkları satışları etkileyerek, gelirlerini yüzde 52 oranında arttırmış.

İşletmenizin büyümesi için sosyal medyayı kullanırken dikkat etmeniz gereken unsurlar, temel olarak 6 başlık altında incelenmektedir:

Web Site Trafiği

Öncelikle işletmenizin genel web sitesinin genel trafiğini nelerin etkilediğini tahmine dayalı değil de rakamsal olarak bilmelisiniz. Bu rakamsal değerlere sosyal medyanın ne kadar katkı sağladığını elle tutulur, somut kanıtlar ile belirlemelisiniz. Verileri daha net analiz edebilmeniz konusunda Google Analytics size yardımcı olabilir. Sosyal medya etkisini Google Analytics üzerinden analiz etmek size doğru kararlar verebilmeniz ve etkili adımlar atabilmeniz için güvenilir sonuçlar verebilir.

Tıklanma Oranı

Sitenizin tıklanma oranını takip etmek için, bilgisayara indirilebilen ya da üyelik gerektiren, karşılaştırma yapabilen platformlar kullanmanız tavsiye edilir. Tıklanma oranının yanında, sitenizin amaca yönelik açılış sayfası ve siteden çıkma oranları da bu başlık altında incelenmesi gereken faktörlerden bazıları. Mesela siteniz çok fazla tıklanıyor fakat kullanıcılar tıkladıktan kısa bir süre sonra siteden çıkıyor ise bu durumda düşünülmesi gereken çok tıklandığı değil neden çıkış yapma oranının fazla olduğudur. Böyle bir durumda sitenin açılış sayfası ve başlıklar üzerinde durulmalı, ilgi ve dikkat çekici olmasına önem verilmeli ve başlıklarla içerikler arasındaki uyuma dikkat edilmelidir.

Dikkat Çeken İçerikler

Tıklanma ve siteden çıkma oranının düzenli takibi ile birlikte aynı zamanda hangi içeriklerin daha çok dikkat çektiği konusunda da fikir edinebilirsiniz. Bir süre sonra site içeriğinde, verilerden yola çıkarak bir düzenleme yapabilir, kendinize bu konuda bir yol haritası oluşturabilirsiniz.

Etkileşim

Markanızın büyümesini çok önemli ölçüde etkileyebilecek noktalardan birisi ise marka ve takipçileri arasında aktif ve etkili bir iletişimin olmasıdır. Takipçiler bu etkileşim sayesinde değer gördüğünü hissedecek ve bu markaya bakış açılarını olumlu etkileyecektir. İşte bu süreçte birlikte çalışacağınız temsilcilerinizi doğru şekilde belirlemelisiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri ise sizi temsil edecek, iletmek istediğiniz mesajı kitleye doğru şekilde iletebilecek marka yüzleri belirlemektir.

Rakip Analizi ve Karşılaştırılması

Tüm bunların yanında sektördeki diğer işletmeler ile kendi işletmenizi karşılaştırmak da sizi bir adım ileriye taşıyabilir. Öncelikle sektördeki yerinizi görmeniz gerekmektedir. Sonrasında bulunduğunuz yere göre adımlar izlemelisinizdir. Mesela eğer üst sıralarda değilseniz “Neden değisiniz? Üst sıralardaki işletmeler ne yaptıkları için oradalar?” gibi sorular üzerinde yoğunlaşarak yapmanız gerekenleri belirleyebilirsiniz. Böylelikle markanızı sektörde üst sıralara taşıma olasılığınız artar.

Müşteri Hizmetleri

Sosyal medya sayesinde birbirinden farklı beklentileri ve sorunları olan müşterilerle birlikte müşteri hizmetleri de önemli bir ihtiyaç haline geldi. Markalar sosyal medyada müşterilere zaman ayırıp ilgilenebilecekleri saatleri yayınlıyorlar. Soru ve şikayetleri olabildiğince hızlı takip edip cevaplamak müşteri memnuniyeti üzerinde büyük bir etkiye sahip. Müşteriler markanızın hizmetini online olarak sürekli takip edebiliyor bu sebeple böyle bir hizmeti hiçbir markanın görmezden gelmemesi gerekiyor. Müşterilerin, verdiğiniz yanıtlara olan tepkilerini gözlemlemek aynı zamanda markanızın saygınlığını ölçmek için etkili bir yöntem.