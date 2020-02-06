Sosyal Medyanın Sizi Manipüle Etmesini Nasıl Engellersiniz?

İnsanlar, vakitlerinin büyük bir kısmını sosyal medya platformlarında geçirir. Sabah uyandıktan sonra sosyal medya platformlarına göz gezdirmek birçok insan için bir rutin haline geldi. Dünyada yaklaşık 3,5 milyar insan sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bu durumun beynimizi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Bu yazıda, sosyal medya platformlarının sizi manipüle etmesini nasıl önleyebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, sosyal medyanın manipüle etmesini engelleme!

1. Sosyal Medya Yalan Haberlerle Doludur

Sosyal medya platformları zararsız görünebilir ancak insanların büyük bir kısmı sosyal medyada yayınlanan yalan haberlere inanmaktadır. Sosyal medya platformlarında yayınlanan her şeye inanmamalısınız. Sosyal medya platformlarında okuduğunuz her şeyi doğrulamanız gerekir. İkincisi, sorumlu bir şekilde davranmalısınız. Yani henüz onaylanmayan haberleri tekrar paylaşmamalı ve desteklememelisiniz.

2. Sosyal Medya Bizi Sosyallikten Uzak Tutar

Sosyal medyada yer almak, insanları gerçek hayattan uzaklaştırdı. İnsanlar, vakitlerinin büyük bir kısmını sosyal medya platformlarında harcamaktadır. Bu nedenden dolayı sosyal medya platformları, sosyal yaşantınızdaki iletişiminizi olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar, sosyal medya platformlarının yarattığı sanal gerçeklikte hayatını inşa ederken gerçek hayattaki yaşantısını çoğu zaman unutmaktadır. İnsanlar, yanlarında oturan kişiler ile daha az iletişim kurma eğilimindedir ve bununla birlikte daha çok akıllı telefonlara bağlı kalmaktadırlar. Oysaki sosyal medya platformlarının, boşluklar yaratmak yerine insanları dünyaya bağlaması gerekiyordu.

3. Sosyal Medya Sağlığımızı Olumsuz Yönde Etkiler

Sosyal medya platformları insanların sağlığını olumsuz yönde etkiler çünkü insanlar sürekli olarak kendilerini sosyal medya platformlarında yer alan kullanıcılar ile karşılaştırmaktadır. İnsanlar, sosyal medya platformlarında sürekli mutlu görünmeye çalışır ve paylaşımların az beğeni alması sonucunda olumsuz yönde etkilenir. Bu durum, depresyon gibi birçok sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

4. Sosyal Medya Vaktimizin Büyük Bir Kısmını Alır

Sosyal medya platformlarından akıllı telefonunuza çeşitli bildirimler gönderilir. Bu bildirimler, sosyal medya platformlarını açmanız için tasarlanmıştır. Böylece hiçbir zaman sosyal medya platformlarından uzaklaşmazsınız. Her bildirimde sosyal medya platformunu ziyaret etmeniz istenir. İnsanlar, sosyal medya platformlarında olmadığı zamanlarda bile gelen bildirimler nedeniyle vakitlerinin büyük bir kısmını sosyal medya platformlarında harcar. İnsanlar sosyal medya bildirimleri yüzünden aileleri ve arkadaşları ile vakit geçiremez hâle gelir.

Sosyal medya platformlarında çok fazla zaman geçirmeniz beyninizin asla ihtiyacınız olmayacak gereksiz bilgiler ile dolmasına neden olur. Sosyal medya platformları, birçok insan için bir bağımlılık haline geldi ve ne yazık ki bu kısır döngüden çıkamamaktadırlar. Bunun önüne geçebilmek için sosyal medya platformlarında geçirilen süreyi azaltmanız gerekiyor. Çoğu kişi akıllı telefonlarında sosyal medya platformlarını kullandığından dolayı bağımlılıklarını azaltmak için üçüncü taraf bir araç edinmesi gerekiyor.

Üçüncü taraf bir araç olarak Social Fever'ı kullanmanızı öneririz. Social Fever, harcamanız gereken kaliteli zamanın yanı sıra dünya ile yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Social Fever, su kaybını önlemek için su içmenizi hatırlatır, gözlerinizin dinlenmesi için bir mola vermemizi hatırlatarak sağlığınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Her sosyal uygulamaya ayrı ayrı harcanan zamanı hesaplar, böylece bu sorunla başa çıkabilmenize yardımcı olur.