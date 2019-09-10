Sosyal Medyayı Kullanarak Podcast’inize Trafik Çekmenin 8 Yolu

Podcast’lerin değeri bu zamana kadar tam olarak bilinemedi ama son zamanlarda dinleyici yönünden iyi bir ivme yakaladı. Bunu fark eden medya şirketleri ve dijital girişimciler ise Podcast üzerine büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Bu yazımız, sosyal medyayı kullanarak Podcast’inize trafik çekmenin 8 yolunu anlatıyor. Podcast’lerin dijital dünyanın etrafını çok büyük bir hızla sarıyor. Çok geç olmadan yerinizi almanızı ve en iyi hamleleri yapmanızı öneririz.

1. Sosyal Medya Tanıtımı

Sosyal medya gündelik hayatımızın kritik bir parçasıdır. İnternet üzerinden haberler, ürünler, etkinlikler ve çok daha fazlası hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Kısacası 7/24 birbirimize bağlı bir şekilde yaşıyoruz. Yeni kanalınızı sosyal medyada tanıtmak tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Sadece nereden başlayacağınızı, bir program oluşturmanız gerektiğini ve buna bağlı kalacağınızı bilmeniz yeterlidir.

2. Yeni Bölüm Duyuruları

Her yeni bölümü yayınladığınızda sosyal medya hesaplarınızı kullanarak bunu insanlara ulaştırın. Bu duyurular, insanların yeni bölümlerinize ulaşmasını ve beğendikleri takdirde kanalınızı takip etmeye başlamalarını sağlar.

3. Yeni Bölümü Sabitleme

Yeni bölümlerinizi Facebook ya da Twitter sayfanıza sabitlemek, en yeni bölümlerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesini sağlayacaktır. Sabitlenen paylaşımlar, sayfanızın en üstünde görünür ve yeni bir paylaşım yapsanız dahi en üstte kalmaya devam eder.

4. Görüntü

Sosyal medyada yeni bölümlerinizi paylaşırken bölüm ile ilgili bir fotoğraf, video ya da GIF kullanırsanız insanların dikkatini daha fazla çekmeyi başarabilirsiniz. Fotoğrafların, videoların ya da GIF’lerin bölümünüz ile alakalı olması gerekir. Podcast kayıt esnasında gerçekleşen önemli anların fotoğraflarını, videolarını yeni bölümünü duyurduğunuz tweet’in ekine yerleştirebilirsiniz.

5. Merak Uyandırma

Bu teknik, en çok kullanılan teknikler arasında yer almaktadır. Yeni bölümünüzün yayınlanmasından yaklaşık olarak 24 saat önce yeni bölümden küçük bir kesit paylaşmanız, dinleyicilerde merak uyandıracaktır.

6. Yeniden Paylaşma

Ardı ardına paylaşmaktan bahsetmiyoruz, o biraz spam kategorisine giriyor. Bir tweetin ortalama görüntülenme süresi 18 dakikadır. Bu sürede aktif olmayan biri, yeni bölüm duyurunuzu kaçırabilir. Canlı yayınlar gibi düşünebilirsiniz. Kaçıranlar, Twitter’ı yeni açanlar için bir süre sonra tekrar paylaşabilirsiniz ama bir önceki tweetinizin de yeni bölüm duyurusu olmamasına özen göstermelisiniz.

7. Hikâyeler

Instagram, Snapchat, Facebook gibi sosyal medya platformları hikâyeler özelliğini destekliyor. Yeni bölümünüzün tanıtımı için hikâyeleri sıkça kullanabilirsiniz. Perde arkasından görüntüler, yeni bölümden en komik kesitler paylaşarak dinleyicilerinizin yeni bölüme pürdikkat kesilmesini sağlayabilirsiniz.

8. Devam Etmek

Sadece devam edin. Bir bölüm yayımlamakla kalmayın. Belki ilk bölümden parlayamayabilirsiniz ama bu sürekli olarak böyle devam edecek değildir. Bu listedeki önerileri dikkate alarak ilerlemeye çalışın ve devamlı olarak yenilikçi bir tavırla hareket edin.