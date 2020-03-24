Sosyal Uzaklaşma Nedir ve Neden Çok Önemli?

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi olan sosyal uzaklaşma nedir, ne işe yarar ve neden önemli?

Sosyal Uzaklaşma Nedir?

Koronavirüs son zamanlarda hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülke toplu etkinlikleri ve toplu alanları kullanıma kapatan yeni bir adım atarak insanların bir arada bulunmasını engelledi. Temelde sosyal uzaklaşma olarak adlandırılan bu yöntem, salgının yayılma hızını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda özellikle kafeler, barlar, diskolar, sinemalar, tiyatrolar ve benzeri toplu alanlar geçici bir süre ile kapatıldı.

Covid-19 salgınının bulaşma hızını önemli ölçüde düşürmeyi hedefleyen ve yakın tarihte eşi ve benzeri görülmemiş olan bu adım ne zaman işe yarayacak veya beklediğimiz gibi sonuçlanacak mı?

Cevap sabırlı olmaktan ve yaklaşık bir ay daha sabırlı olmaya devam etmekten geçiyor.

Sosyal Uzaklaşma Ne İşe Yarar ve Neden Önemli?

Teorik olarak sosyal uzaklaşma hemen işe yaramaz. Daha doğru bir ifade ile bunu yapamaz.

Henüz doğrulanmamış veriler eşliğinde virüs ile enfekte olan kişilerde enfekte olma ile semptom gösterme arasında geçen kuluçka süresinin yaklaşık olarak (ortalama) 5 gün olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu süreçte virüsün yayılabilir olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Buna ek olarak semptom göstermeden iyileşmeye kadar geçen sürenin ise yaklaşık olarak (ortalama) 11 gün olduğu tahmin ediliyor. Araştırmalar, hastaların bazılarının enfekte olsa dahi semptom göstermediğini bazılarının ise basit bir nezle semptomları ile atlatabildiğini gösteriyor.

Yani aslında temelde enfekte olmuş olan geniş bir kitle bulunuyor ve bu kitle, güncel açıklanan verilerin birkaç kat üzerinde dahi olabilir. Tabii bu kişiler semptomu olmadığı ya da çok hafif seyrettiği için kendilerinden şüphelenmiyor. Ancak bu süreçte hastalığı yaymaya devam ediyorlar.

Sosyal uzaklaşma ile birlikte hastalıkla enfekte olmuş ancak bilinmeyen vakaların hastalığı yaymasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Temel Nokta: Yayılım Hızı

Bilinmesi gerekiyor ki bir aşı bulunana kadar pek çoğumuz virüs ile enfekte olma riski ile karşı karşıyayız ve aşının bulunması için belirtilen sürenin yaklaşık 1,5 yıl olduğunu göz önüne alırsak yine büyük bir çoğunluğumuz bu hastalık ile enfekte olma ihtimaline sahip.

Burada önemli olan detay, hastaların bir anda yığılmaması ve ülkeye ait sağlık kapasitesinin mevcut hastaları tedavi edebilmesi. Yani hastaların, modern tıbbın sağlık imkanlarından faydalanabilmesi.

Sosyal uzaklaşmanın ne kadar işe yaradığını ölçmeye çalışan uzmanlar burada önemli bir değeri izlemeye ve araştırmaya başladılar.

Buna R0 deniyor ve R naught olarak telaffuz ediliyor. Bu değer temelde, enfekte olmuş bir kişinin hastalığı ortalama olarak kaç kişiye yaydığını hesaplamayı hedefliyor. Bugün bilinen değerler kapsamında enfekte olmuş bir kişinin, hastalığı yaklaşık üç kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. Yani 1 vaka = 3 olası vaka anlamına geliyor.

Eğer hastalıkla başarılı bir şekilde mücadele edebilmek istiyorsak bu değerin birin altında olması gerekiyor. Bu yüzden hayal ettiğinizden çok daha uzun sürse dahi, sosyal uzaklaşma olarak adlandırılan bu yöntem oldukça kritik bir öneme sahip.