Spetial Audio Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple geçtiğimiz günlerde AirPods Pro için yayınladığı yeni güncelleme ile Spetial Audio özelliğini kullanıma sundu. Söz konusu teknoloji dinlediğiniz müziklere ya da izlediğiniz filmlere çok daha farklı bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı oluyor. Peki Spetial Audio Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Spetial Audio Nedir?

Uzamsal Ses olarak da bilinen Spetial Audio sinema salonunu ya da benzeri çok kanallı surround ses ortamını simüle etmeyi amaçlayan bir özelliktir. Spetial Audio, surround ses odaklı kodlanmış videoları izlerken ya da müzikleri dinlerken 'sinema benzeri bir deneyim' sunmak için tasarlanmıştır. Bu teknoloji etkileyici bir deneyim sunabilmek için hem cihazınızdaki hem de kulaklığınızdaki sensörlerden faydalanır.

Tabii bu teknolojiden faydalanabilmek için uyumlu bazı cihazlara ve yazılımlara sahip olmanız gereklidir:

AirPods Pro

iPhone 7 ya da daha yeni bir model.

iPad (Nesil 6), iPad Air (Nesil 3), iPad Mini (Nesil 5), iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 (Nesil 3) ya da daha yeni bir model.

iOS 14 veya iPadOS 14 ya da daha yeni bir model.

Desteklenen bir ses ya da görüntü dosyası.

Spetial Audio Nasıl Kullanılır?

Eğer üst tarafta yer alan gerekliliklere sahipseniz, Spetial Audio özelliğini kolayca etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar -> Bluetooth Listeden AirPods Pro'nuzu bulun. AirPods'unuzun yanındaki 'i' butonuna basın. 'Konumsal Ses' özelliğini aktif hale getirin.

Spetial Audio'nun nasıl çalıştığını görmek için hemen alttaki 'Nasıl Çalıştığını Gör' butonuna basmanız yeterlidir. Bu sayede stereo ses ile konumsal ses arasındaki farkı canlı bir şekilde deneyimleyebilir ve tam olarak ne işe yaradığını dinleyerek görebilirsiniz.

Tekrar hatırlatmamız gerekirse bu teknolojiden faydalanabilmek için bir AirPods Pro'ya sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca kulaklığın eşli olduğu cihaz da iPhone 7, iPad (Nesil 6), iPad Air (Nesil 3), iPad Mini (Nesil 5), iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 (Nesil 3) ya da daha yeni bir model olmalıdır. Bu cihazda iOS 14 ya da iPadOS 14 yüklü olmalıdır ve bu deneyimi elde edebilmek için uygun bir ses ya da görüntü dosyası çalıştırmanız gerekir.

Sonuç

Bu yazımızda AirPods Pro'da yer alan Spetial Audio özelliğinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını sizlere aktardık. Peki siz bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? İhtiyacınız olan bilgileri kolayca edinebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.