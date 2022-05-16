Spotify Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Spotify, hesap silme işleminin çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Peki, popüler dijital müzik platformu Spotify'da hesap kapatma işlemini gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Uzun yıllar önce kullanıma sunulan Spotify isimli dijital müzik platformu dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan hizmette rock, metal ve pop dahil olmak üzere çeşitli türlerde çok fazla sayıda şarkı bulunuyor.

Şarkıların yanı sıra podcast yayınlarının da yer aldığı platformda ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Dolayısıyla dijital müzik hizmetine çok hızlı ve pratik bir şekilde ücretsiz kayıt olabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Platformun ücretsiz versiyonunda bazı kısıtlamalar bulunuyor. Bu kısıtlamaları aşmak için ücretli abonelik planına kayıt olmak gerekiyor. Eğer premium aboneliğine sahipseniz ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız ilk önce premium aboneliğini iptal etmeniz gerekir. Spotify üyelik iptali isimli yazımıza göz atarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Premium üyeliği iptal ettikten sonra platformu ücretsiz olarak kullanmaya devam etmek istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda hesabınızı çok kolay bir şekilde silebilirsiniz. Hazırladığımız rehberdeki adımlar, hesabınızı kapatmanıza yardımcı olur.

Spotify Hesap Silme Adımları Neler?

Spotify’ın web sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Oturum aç" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

Üst taraftaki "Destek" sekmesine tıklayın.

"Hesap Yardımı" kısmındaki "Hesap ayarları" yazısına tıklayın.

"Hesap kapatma" seçeneğini seçin.

"Hesabı kapat" yazısına tıklayın.

Talimatları takip edin.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmetinde milyonlarca hesap bulunuyor. Dijital müzik platformu, kullanıcıların hesaplarını çok hızlı ve pratik bir şekilde silebilmesine imkân tanıyor.

Popüler dijital müzik hizmetinde yer alan hesabı kapatabilmek için bazı adımları sırası ile uygulamak gerekiyor. Bu adımları tamamladığınız takdirde silme işlemi gerçekleşecektir. Söz konusu işlem için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

Web tarayıcısı üzerinden dijital müzik platformun resmi internet sitesini ziyaret edin. Web sitesinin sağ üst köşesinde "Oturum aç" butonuna basın. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan "Destek" sekmesine tıklayın. Destek sekmesine tıkladıktan sonra "Hesap Yardımı" bölümündeki "Hesap ayarları" seçeneğine basın. Bu işlemin ardından çeşitli ayarlar ile karşı karşıya kalacaksınız.

Bir sonraki aşamada seçenekler arasından "Hesap kapatma" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Hesap kapatma seçeneğini seçtikten sonra "Hesabı kapat" yazısına tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan talimatları takip ederek hesabınızı kapatabilirsiniz.

Hesabınızı kapattıktan sonra kayıtlı olan e-posta adresine bir e-mail gönderilir. Dijital müzik hizmeti tarafından gönderilen e-postada bir bağlantı yer alır. Kapattığınız hesabı bu bağlantıyı kullanarak 7 gün içerisinde tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Kapatma işleminin ardından 7 gün geçtikten sonra hesabınızı tekrar etkinleştirebilmeniz mümkün değildir. Eğer 7 gün sonra dijital müzik hizmetini tekrar kullanmak isterseniz, yeni bir hesap oluşturmanız gerekir.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi Yapılmalı mı?

Dijital müzik hizmetinde yer alan hesabınızı artık kullanmak istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda hesabı silip silmemek tamamen kişinin tercihine bağlıdır. Yani kullanılmayan hesabın silinmesi gerekiyor gibi bir zorunluluk mevcut değil.

Eğer güvenlik ve gizlilik konuları ile ilgili birtakım endişeleriniz varsa yukarıda yer alan adımları uygulayarak hesabınızı çok hızlı ve pratik bir şekilde kapatabilirsiniz ancak "daha sonra tekrar kullanım" diyorsanız hesabınızı silmeyebilirsiniz.

Premium aboneliğe sahipseniz ve platformu bir süre boyunca kullanmak istemiyorsanız premium üyeliğinizi iptal etmeniz gerekiyor çünkü aboneliği iptal etmediğiniz sürece her ay otomatik olarak çekim yapılır. Böylelikle kullanmadığınız bir hesap için her ay para vermiş olursunuz.

Spotify Premium Aylık Ücretleri Neler?

Spotify Bireysel fiyatı: 17,99 TL

Spotify Duo fiyatı: 23,99 TL

Spotify Aile fiyatı: 29,99 TL

Spotify Öğrenci fiyatı: 8,99 TL

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital müzik hizmetinin premium versiyonunda dört farklı abonelik planı bulunuyor. Platformda yer alan abonelikler farklı ücretlere ve çeşitli avantajlara sahip.

Aylık 17,99 TL fiyat etiketine sahip olan Bireysel isimli abonelik planında yalnızca bir hesap kullanılabiliyor. Duo planı ise aynı evde yaşayan iki kişi için oldukça kullanışlı çünkü iki Premium hesabını destekliyor. Duo abonelik planı aylık 23,99 TL ücrete sahip.

Aile isimli abonelik planı ise isminden de anlaşılacağı üzere ailelere hitap ediyor. Bu plan sayesinde aynı evde yaşayan insanların tek tek premiuma abone olmasına gerek kalmıyor. Aylık 29,99 TL ücret karşılığında Aile planına sahip olabilirsiniz. Bu plan 6 hesaba kadar destekliyor.

Dijital müzik hizmeti, öğrencilere daha düşük ücret ile premium versiyonu kullanabilmesine olanak tanıyor. Spotify tarafından sunulan Öğrenci isimli plan sadece bir hesabı destekliyor. Aylık 8,99 TL fiyat sahip olan bu plan ile reklamsız ve çevrim dışı müzik dinleme gibi premium avantajlarını elde edebiliyorsunuz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde sık sık kullanılan dijital müzik hizmetinde yer alan hesabınızı nasıl kapatabileceğinizi açıkladık. Rehberde ayrıca Spotify premium

aylık ücretlerinin ne kadar olduğuna da yer verdik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.