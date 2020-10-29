Spotify vs. Apple Music (2020)

Bir dijital müzik platformu kullanmaya karar verdiniz ancak Spotify ve Apple Music gibi sektörün öncü isimlerini gördükten sonra kafa karışılıkğı mı yaşadınız? Dijital çağın tam olarak ortasında olduğumuz bugünlerde isteklerinizi karşılayabilecek bir dijital müzik platformu bulmak oldukça zor olabilir ancak Spotify vs. Apple Music, müzik dinlemek için en çok tercih edilen iki platformdan birini kullanmakta karar kılmak isteyenler açısından oldukça faydalıdır. Sizler de iki isimden hangisinin daha iyi olduğunu öğrenerek iki isimden birinde karar kılmak istiyorsanız karşılaştırmamıza göz atabilirsiniz.

Spotify vs. Apple Music: Hangi Müzik Platformu Daha İyi?

Dijital ortamda müzik dinlemek için seçim yapılabilecek birbirinden farklı çok sayıda isim bulunmaktadır. Spotify ve Apple Music ise dijital ortamda müzik dinlemek isteyenlerin başvurabileceği müzik platformları söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk isim olmaktadır. İki dijital müzik platformunu da daha önce kullanmamışsanız hangi müzik platformunun müzik dinlemek için çok daha iyi olabileceğine dair karar vermek size göre çok zor olabilir fakat karşılaştırmamızı ayrıntılı olarak incelerseniz size en çok avantaj sunacak dijital müzik platformunun hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Apple Music ve Spotify'ın Fiyat Karşılaştırması

Tüketiciler, herhangi bir ürün veya hizmet ile ilgili çok fazla alternatif olduğunda büyük bir çoğunlukla ilk fiyat açısından bir kıyaslama görmek istemektedir. İki dijital müzik platformunun abonelik paketlerinin isimleri aslına bakılırsa çok büyük bir fark yaratmamaktadır. İki dijital müzik platformu da bireysel, aile ve öğrenci olmak üzere aynı abonelik planlarına sahiptir.

Apple Music'in bireysel abonelik paketinin aylık ücreti 13,99 TL, aile abonelik paketinin aylık ücreti 20,99 TL, öğrenci abonelik paketinin aylık ücreti ise 6,99 TL olarak ayarlanmıştır. Spotify'ın bireysel abonelik paketi aylık 17,99 TL, aile abonelik paketi aylık 26,99 TL, öğrenci abonelik paketi ise aylık olarak 8,99 TL olarak ayarlanmıştır.

Spotify'ın abonelik paketlerinin özellikleri şu şekildedir:

• Bireysel Abonelik Paketi: Müzikleri reklamsız ve çevrim dışı dinleme.

• Aile Abonelik Paketi: Aile üyeleri için 6 ayrı premium hesap hakkı, aile için özel çalma listesi oluşturma, reklamsız ve çevrim dışı dinleme.

• Öğrenci Abonelik Paketi: Üniversite öğrencilerine özel indirim, çevrim dışı ve reklamsız dinleme.

Apple Music'in abonelik paketlerinin özellikleri şu şekildedir:

• Bireysel Abonelik Paketi: Çevrim dışı dinleme, müzikleri reklamsız dinleme, video klipleri reklamsız görüntüleme, arşive 100.000 şarkı indirme hakkı, tüm cihazlardan erişim imkanı, konser ve benzeri özel içerikleri izleme, sanatçıların yayınlarını canlı olarak dinleme, 70 milyon şarkıya ve iTunes arşivine erişim.

• Öğrenci Abonelik Paketi: Öğrenci paketi bireysel abonelik paketi ile aynı özelliklere sahiptir.

• Aile Abonelik Paketi: Çevrim dışı dinleme, müzikleri ve video kliplerini reklamsız dinleyip görüntüleme, arşive 100.000 şarkı indirme, uygulamaya tüm cihazlardan erişim, sanatçıların yayınlarını canlı olarak dinleme, 70 milyon şarkıya ve iTunes arşivine erişim, konser ve benzeri özel içerikleri izleme, altı aile üyesine özel erişim hakkı, aile üyelerinin her biri için kişisel bir hesap oluşturma hakkı, müzik arşivini paylaşma.

İçerik Sayısı ve Entegrasyon Açısından Spotify vs. Apple Music

Dijital müzik platformu kullanarak müzik dinleme keyfini çıkarmak isteyenlerin merak ettiği başka bir konu ise hizmetlerin ortalama olarak kaç içeriğe sahip olduğu ve entegrasyon özelliğinin olup olmadığıdır. Spotify'a göre dijital müzik platformunda 50 milyondan fazla müzik bulunuyor. Müzik platformundaki mevcut müzik sayısına ek olarak Spotify'ın 79 ülkede mevcut olduğunun altını da çizmek gerekiyor.

Spotify; Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android gibi hemen hemen her büyük platformda mevcuttur ve buna ek olarak akıllı televizyonlar, akıllı hoparlörler gibi çeşitli cihazlardan dijital müzik platformuna erişim sağlanabilmektedir. Spotify'ın ayrıyeten cihazlar arası sorunsuz bir entegrasyon özelliği bulunmaktadır.. Apple Music, 167 ülkede hizmet vererek Spotify'dan daha büyük bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Apple, müzik kütüphanesinde 60 milyonu aşkın müziğin olduğunu iddia etmektedir. Apple Music; Windows, Android ve iOS platformları dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabilmektedir.

Kullanıcı Arayüzü Bakımından Apple Music ve Spotify Karşılaştırması

Topluluk ve kütüphane büyüklüğünün yanı sıra müzik dinlemek isteyenler için kullanıcı arayüzü de bir hayli önem taşımaktadır. Her iki dijital müzik platformunun kullanıcı arayüzü de kullanıcı deneyimine harika katkılarda bulunmaktadır ancak birinin diğerinden üstün olduğu noktalar da vardır.

Spotify yeşil renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir tema kullanmaktadır ancak müzik platformunun tasarımında kullanılan renkler genellikle koyu olduğu için kullanıcıların gözünü kesinlikle yormamaktadır. Bu, uygulamaların karanlık temaya sahip olmasından hoşlanan kişilerin açısından sevindirici bir özellik olabilir ancak uygulama gündüz kullanılırken geçiş yapılabilecek açık bir temaya sahip değildir.

Spotify'ın arayüzü genel olarak basit tutulmuş ve kullanıcı deneyimini kötü etkilemeyecek bir şekilde tasarlanmıştır. Müzik dinleme uygulamasının ana sayfasında oynatma listesi, müzik önerisi, arama bölümü gibi kullanıcılara göre çok faydalı özellikler yer almaktadır. Kaydettiğiniz müzikleri kütüphanenizde bulabilirsiniz ve istediğiniz sanatçının istediği şarkısına büyük bir kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Apple Music, Spotify'ın aksine açık ve koyu temalar arasında geçiş yapma olanağı sağlamaktadır ancak kullanıcı arayüzünün Spotify'a göre çok daha karmaşık olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Apple Music'in kullanıcı arayüzünün biraz karmaşık yapısının olması özellikle yeni kullanıcılarda biraz kafa karışıklığına neden olabilmektedir.

Özellik Bakımından Apple Music vs. Spotify

Spotify şarkıları "Ogg" formatında çalmaktadır. Ücretli kullanıcılara şarkıların kalitesini ayarlama imkanı verilmektedir. Dijital müzik platformunun kullanıcıları, Spotify'ın en düşük kalitesi (256 kbps) ile en yüksek kalitesi (320 kbps) arasında seçim yapabilmektedir. Bu özellik her ne kadar ücretli abonelik paketine sahip olan kullanıcıların kullanımına sunulmuş olsa da müzik platformu şarkı kalitesini kullanıcının internet bağlantısının kalite durumuna göre otomatik seçen bir sisteme sahiptir. Spotify'ın müzik haricinde sunduğu hizmetler de vardır. Bu hizmetlere örnek olarak podcast ve video klipleri verilebilir. Müzik platformunun sunduğu hizmetleri çok fazla veri tükettiğinden genellikle kullanılmamaktadır.

Apple Music'teki tüm şarkılar "AAC" formatındadır ve müzik platformunun en yüksek müzik kalitesi 256 kbps olarak ayarlanmıştır. Apple Music kullanıcıları, şarkı sözlerini eş zamanlı olarak görüntüleme imkanına sahiptir. Apple'ın Music uygulaması, şarkı sözü desteği olduğu için müzik uygulamasında herhangi bir şarkıda geçen sözleri kullanarak müzik aradığınız da sizi istediğiniz müziklere ulaştırır. Bu özellik Spotify'da mevcut değildir. Apple Music'te olup da Spotify'da olmayan başka bir özellik ise Siri ile inanılmaz bir şekilde uyumlu olmasıdır. Apple'ın müzik uygulamasını kullanan kişiler Siri'nin belirli komutları uygulamasını sağlama imkanına sahiptir.

Spotify ile Apple Music Kıyaslamasını Hangisi Kazandı?

Peki, ilk kez dijital müzik platformunun avantajlarından yararlanacak kişiler ikiliden hangisini seçmelidir? Cihazlar arası senkronizasyon gibi özellikler göz önünde bulundurulduğunda Spotify'ın kazandığını söylemek mümkündür ancak Apple ekosistemine kilitlenmiş olanlara göre en iyi müzik platformu elbette ki Apple'ın müzik uygulaması olacaktır. Apple'ın müzik uygulamasının fiyat açısından da daha makul olduğunu ayrıyeten vurgulamak gerekiyor. "Spotify vs. Apple Music kıyaslamasını hangisi kazandı?" sorusuna verilebilecek nihai cevap elbette ki kullanıcının beklentilerini hangisinin karşıladığına bağlıdır.