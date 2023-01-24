Stadia Kontrolcüsünde Bluetooth Nasıl Etkinleştirilir?

Stadia kontrolcüsünde Bluetooth etkinleştirme işleminin nasıl yapılacağı bir süredir merak ediliyor. Bunun sebebi ise Google Stadia hizmetinin kapatılmasıdır. Bu yazıda Bluetooth özelliğini aktif hâle getirmek için hangi adımları uygulamanız gerektiğini açıkladık.

Yazılım devi Google, 2019 yılının kasım ayında Google Stadia isimli bulut oyun hizmetini kullanıma sundu. Video oyunlarını indirmeye gerek kalmadan tarayıcı üzerinden yüksek grafikler ile oynanabilmesine imkân tanıyan hizmet, beklentilerin altında kaldı.

Bulut oyun hizmeti, beklenen başarının elde edilememesi nedeniyle 2023 yılının ocak ayı içerisinde sona erdi. Söz konusu hizmet için üretilen kontrolcünün kullanılmaya devam edilebilmesi için Bluetooth güncellemesi sunuldu. Peki, Stadia kumandasında Bluetooth nasıl etkinleştirilir?

Başarılı bir tasarıma sahip olan kontrolcüde Bluetooth özelliğini aktif hâle getirebilmek için Google tarafından sunulan bir güncellemeyi indirmeniz gerekiyor. Bu işleme başlamadan önce kontrolcünün 30 dakika şarj olduğundan emin olun.

Not: Kontrolcünün Bluetooth özelliğini aktif hâle getirebilmek için 31 Aralık 2023 tarihine kadar zamanınız var. Belirtilen tarihten sonra söz konusu işlem yapılamayacak.

Stadia Kontrolcüsünde Bluetooth Etkinleştirme Adımları

Stadia kontrolcüsünü USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Stadia'nın Bluetooth modu sayfasını ziyaret edin.

"Bluetooth moduna geçiş yap" butonuna basın.

"Bluetooth moduna geçiş yap" bölümündeki "Başlat" butonuna tıklayın.

"Google Hizmet Şartları'nı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin.

"Başlat" butonuna basın.

"Devam" butonuna tıklayın.

Mavi renkli doğrulama butonuna basın.

Açılan pencereden Stadia'yı seçin.

"Bağlan" butonuna tıklayın.

Stadia kontrolcüsünden kabloyu çıkarıp tekrar takın.

Ekrandaki butonlara sırasıyla basın.

İndirme işlemi için mavi renkli butona tıklayın.

Açılan penceredeki seçeneği seçin.

"Bağlan" butonuna basın.

İndirme tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.

İndirilen dosyanın yüklenmesi için tekrar mavi renkli butona basın.

Açılan pencerede bulunan seçeneği seçin.

"Bağlan" butonuna tıklayın.

Yükleme işlemi başlayacak.

Y + Stadia butonlarına 2 saniye basılı tutun.

Cihazınızdan Bluetooth'u açın.

Stadia ile eşleştirin.

Yazılım devi tarafından geliştirilen kontrolcüde Bluetooth özelliğini aktif hâle getirebilmek için ilk olarak kontrolcüyü USB kablo aracılığı ile bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Bağlantı sağladıktan sonra Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak Stadia'nın Bluetooth modu sayfasını ziyaret edin.

Sayfayı görüntüledikten sonra "Bluetooth moduna geçiş yap" butonuna basın. Daha sonra "Bluetooth moduna geçiş yap" bölümündeki "Başlat" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra "Google Hizmet Şartları'nı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin ve "Başlat" butonuna basın.

Bir sonraki adıma geçmek için "Devam" butonuna tıklayın. Mavi renkli doğrulama butonuna bastığınızda ekranın sol üst köşesinde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Stadia'yı seçin ve hemen ardından "Bağlan" butonuna tıklayın.

Stadia kontrolcüsünden kabloyu çıkarıp yeniden takın. Daha sonra ekranda yer alan butonlara sırasıyla basmanız isteniyor. Güncellemeyi indirmek için mavi renkli butona tıklamanız ve açılan penceredeki seçeneği seçip "Bağlan" butonuna basmanız gerekiyor.

İndirme süreci tamamlandıktan bir sonraki adıma geçin. İndirilen dosyanın yüklenmesi için yeniden mavi renkli butona basın. Bu adımı gerçekleştirmeniz hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan seçeneği seçin.

"Bağlan" butonuna tıkladığınız takdirde yükleme işlemi başlayacak. Böylelikle Stadia kumandasında bluetooth özelliği etkinleştirme işlemi tamamlanacak. Kontrolcünün diğer cihazlar tarafından görülebilmesi için Y + Stadia butonlarına iki saniye boyunca basılı tutun.

Söz konusu adımı uyguladıktan sonra cihazınızdan Bluetooth özelliğini açın ve liste üzerinden Stadia'yı bulup seçin. Eşleştirme işlemini gerçekleştirin.

Bu yazıda yazılım devi tarafından üretilen Stadia kontrolcüsünde Bluetooth özelliğinin nasıl aktif hâle getirileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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