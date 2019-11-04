Eskiden bir oyun satın almak için oyun satan bir dükkana gitmeniz gerekiyordu çünkü sadece kutulu oyunlar bulunuyordu. Günümüzde Valve Corporation tarafından geliştirilen bir dijital oyun mağazası olan Steam ve benzeri dijital oyun mağazaları üzerinden saniyeler içerisinde oyun satın alabiliyoruz. Dijital oyun mağazasından bir oyun satın aldığınızda mail adresinize satın aldığınız oyunun kodu gönderilir. Oyunu hangi platform için satın aldıysanız o platform üzerinden aktif etmeniz gerekir. Örnek olarak, bir dijital oyun mağazasından Steam oyun kodu satın aldıysanız, oyunun kodunu sadece Steam uygulaması üzerinden etkinleştirebilirsiniz.

Günümüzde Steam, Origin, Uplay ve Epic Games Store gibi pek çok dijital oyun mağazası bulunuyor. Bu diijtal oyun mağazalarının yanı sıra oyun kodu satan web siteleri de vardır. Oyun kodu satan web sitelerinde yer alan oyunlar bazen çok uygun fiyatlı olabiliyor ancak bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü oyun kodu satan bir web sitesinden satın aldığınız kod geçersiz olabilir ya da bu oyun kodu size hiç ulaşmayabilir. Bu nedenlerden ötürü oyun kodunu güvenilir bir internet sitesinden almanız gerekmektedir.

Steam Oyun Kodu Nasıl Etkinleştirilir?

Steam oyun kodunu aktifleştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Farklı bir dijital oyun mağazasından satın almış olduğunuz Steam kodunu aktifleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.