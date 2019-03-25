Stresi Kontrol Altına Almanın 4 Yolu

İşsizlikten aile içi sorunlara, yoğun mesai saatlerinden hava durumuna kadar birçok sorundan dolayı stres altına girebiliriz. Duygusal, fiziksel veya kimyasal etkenler, yoğun strese maruz kalmamız için yeterli birer sebep olabilir.

Korku, yalnızlık gibi duygular, uzun çalışma saatleri, maddiyata dayalı endişeler, doğru beslenememek, hatalı beslenme düzeniyle yaşamak, kullanılan ilaçlar yüzünden büyük bir baskı altında kalan zihin, zehrini bir yerden çıkarmak ister. Bu zehir zihinden dışarıya atılmadığında ise stres sadece zihin ile kalmaz, bütün bedene yayılmaya başlar.

Peki, stresi kontrol altına nasıl alabiliriz? Bu yazıda, stresi kontrol altına almanızın ve zihninizi rahatlatmanın 4 temel yolunu öğreneceksiniz.

1. En Rahatlatıcı Şarkı

Bilimsel bir araştırmanın sonunda, önde gelen bir müzik grubu olan Marconi Union’un, dünyanın en rahatlatıcı müziğinin sahibi olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmayı yapan Mindlab Enstitüsü, sekiz dakikalık müziğin kalp atış hızını yavaşlattığını, kan basıncını düşürdüğünü ve strese yanıt olarak salınan bir steroid hormonu olan kortizol seviyelerinin azaldığını gözlemledi.

Bu videoya aslında hiç de ihtiyacınızın olmadığını söyleseydik inanır mıydınız? Bu videoya gerçekten ihtiyacınız yok. Ayrıca, patronunuz sizi YouTube’da görmekten pek de mutlu olmayabilir. Gözlerinizi kapatın, sessizliğin huzur dolu kıpırdayışlarına kulak verin ve tüm stresin eriyip gitmesine izin verin.

Bunun, stres giderici müziklerin hayatımızdaki yerinin önemini belirleyen ilk çalışma olmadığını söyleyebiliriz. Bilim adamları aslında kötü bir günün sonunda dinleyebileceğiniz müzikler için çok daha önceden büyük bir çalma listesini belirlemiştir.

Stresli olduğumuz zamanlarda çok iyi kararlar verebildiğimiz söylenemez. Bu gibi durumlarda nefes egzersizleri yapmamız gerektiğini biliyoruz ama aklımızın karışıklığından dolayı unutuveriyoruz. Belki de bir şeyler atıştırmaya ihtiyacımız vardır.

You Feel Like Shit, kendinizi daha iyi hissetmek için adım adım ilerleyen bilgilendirici ve etkileşimli bir oyun olarak tanımlandırılabilir. Site, kendinize göre cevaplayacağınız çoktan seçmeli sorular ile karşınıza çıkmaktadır.

You Feel Like Shit; bunu yapın, şunu yapın gibi işe yaramayan nasihatlardan ziyade bir şey için neden zaman ayırmanız gerektiğini, herhangi bir şeyin ruh halinizi nasıl etkilendiğini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Strese batmanız sonucunda tüm enerjiniz kesilebilir, ne hareket etmek ne de uyumak istemeyebilirsiniz. Aynanın karşısındayken bitkin, soluk, beğenmeyeceğiniz o yüz ile karşılaşmamak için alarma geçmelisiniz. Enerjinizi yenilemek için bir kahveye daha uzanmadan önce bir daha düşünmelisiniz; ardı ardına şeker, kafein almak, daha fazla bitap düşmenize yol açabilir. Bunun yerine Yogic Coffee olarak bilinen bu nefes egzersizini deneyin.

Burnunuzdan nefes almak ve kollarınızı tamamen yukarıya uzatmak, tekrardan nefes almak ve sıkılı yumruklarla omuzlarınızı aşağıya çekmek gibi her yerde uygulanabilecek egzersizler, sizi büyük ölçüde sakinleştirir.

Enerji seviyenizin artışını hissetmek için bunu iki dakika boyunca hızlı bir biçimde yapmalısınız. Videodaki eğitmenin dediği gibi, gözlerinizi kapatın ve süreç boyunca bedeninizi ve zihninizdeki düşünceleri inceleyerek tamamen kendinize odaklanın.

Pacifica, stres ve kaygı düzeylerini yönetmek için bir yönlendiriciye ihtiyaç duyan herkes için hepsi bir arada uygulamadır. Farklı kaynaklardan temin ettiğiniz bütün tavsiyelere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Pacifica’da psikolog tarafından hazırlanan sesli dersler ve çeşitli etkinlikler vardır. Fiziksel veya nefes egzersizlerinden meditasyona kadar sayısız gevşeme teknikleriyle doludur. Pacifica, gün içindeki ruh halinizi düzenli aralıklar ile kaydetmenizi istemektedir.

Pacifica, eğer normalden biraz daha fazla stresliyseniz, sizinle aynı sıkıntılardan muzdarip insanlar ile tanışmanıza da imkan verir. Bazen streslerden kurtulmanın en iyi yolu, konuşacağınız birinin, neler yaşadığınızı gerçekten anlayan birinin yanınızda olmasıdır.