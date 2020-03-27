Su İçmek Koronavirüse Karşı Etkili Oluyor mu?

Covid-19 ile mücadele kapsamında atabileceğiniz pek çok adım var. Peki su içmek bunlardan birisi mi?

Su İçmek Virüse Karşı Etkili mi?

Son zamanlarda internette yayılan bilgilere göz attığınızda virüs salgınından korunmanız için oldukça farklı yöntemler öneriliyor. Özellikle yurt dışında ilk olarak kokain kullanarak virüsleri öldürebileceğiniz söylendi. Hatalı fikir sosyal medya platformlarında uzun bir süre dolandıktan sonra Fransa konu hakkında açıklama yaparak bunun kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Daha sonra dondurmadan kaçınmanın yardımcı olabileceği söylendi ki bu da Unicef tarafından yalanlandı. Son zamanlarda ise - oldukça tehlikeli ve bir o kadar da yanlış bir şekilde - çamaşır suyu ile virüslerin öldürülebileceği söylentileri yayıldı. Nitekim bunun da yalan olduğundan bahsetmemize gerek yok.

Şimdi ise çok daha masum bir iddia ile karşı karşıyayız: "Su içmek virüsleri öldürür."

Peki bu doğru mu?

Ne yazık ki pek de olası değil.

Su İçmek Yeterli Bir Yöntem Değil

Sosyal medya platformlarında dolaşan gönderiler, ağız ve boğaz bölgelerinin sürekli olarak nemli olması gerektiğini ve bu nedenle her on beş dakikada bir su içmemiz gerektiğini iddia ediyor. Bu iddianın temel mantığı ise virüsün yemek borusunda kalmasının engellenerek mideye gönderilmesi, burada da mide asidi tarafından yok edilmesi olarak öne çıkıyor.

Enfeksiyonlar genellikle binlerce ya da milyonlarca viral partiküle maruz kalmanın ardından başlar. Bu nedenle yemek borusunda birkaçını süpürmek pek de etkili bir yaklaşım olmayacaktır.

Aslında enfekte olmanın önündeki temel ana risk, enfekte olan bir kişinin direkt size doğru olarak hapşırmasından veya öksürmesinden sizin de bu partiküllerin bulunduğu ortamda nefes almanızdan geçiyor.

Tabii su içmenin işe yaramamasının tek nedeni bu değil.

Pek çok kişi bir Covid-19 parçacığı mideye indiğinde direkt olarak yok edileceğini düşünür. Sonuç olarak mide asidi 1 - 3 pH civarındadır ve kabaca çeliği çözebilecek kadar güçlüdür.

Buna karşın bir başka koronavirüs tipi olan MERS mide asidine dayanıklı bir yapıya sahip. Hatta bazı MERS vakalarında virüsün bağırsağa kadar yerleştiği ve orayı kolonize ettiği görüldü. Bu, Covid-19 için de geçerli mi yoksa değil mi şu an bilmiyoruz.

Ancak Çinli uzmanlar buna yönelik bazı işaretlerin olduğu konusunda uyarıyor. Hatta son zamanlarda belirtilerin arasına ishal ve bulantı gibi semptomların da eklendiğini gördük.

Covid-19 ile mücadele noktasında uygulamanız gereken en önemli detaylar ellerinizi su ve sabunla sık sık yıkamak, yüzünüze dokunmamak, sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kavramlarına dikkat etmek olacaktır.