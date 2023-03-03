Suya Dayanıklı Teknolojik Aksesuarlar

Özellikle yaz döneminde plajlarda veya havuzda teknolojik cihazlara su gelme ihtimali oldukça yüksek. Aynı şekilde evlerde, kafelerde masanın üzerinde kahve, çay gibi içecekler de ufak kazalar sonucunda telefonlara, teknolojik aksesuarlara dökülebiliyor.

Maddi açıdan bakıldığında teknolojik cihazlar günümüzde oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahip. Durum böyle olunca da suya dayanıklı bir aksesuar almak çok daha mantıklı ve doğru bir seçim oluyor. Biz de sizler için suya dayanıklı teknolojik aksesuarları bir araya getirdik!

Suya Dayanıklı 14 Teknolojik Aksesuar

Bose SoundLink Renkli Bluetooth Hoparlör

MEGIVEZ Bluetooth 5.0 TWS Kulaklık ve Şarj Kutusu

CEPAX Universal Su Geçirmez Telefon Kılıfı

Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Apple Watch Serisi 6

Insta360 GO 2

GARMIN Vivoaktik 3

iFox Bluetooth Duş Hoparlörü

LEDMEI Led Alevli Hoparlör

Techsmarter 3000 mAh Şarj Cihazı

Fitbit Charge 4

Swimbuds MP3 Müzik Çalar

JBL Flip 5

Bang & OLUFSEN Beasound Bluetooth Hoparlör

1. Bose SoundLink Renkli Bluetooth Hoparlör

Havuz ya da denizde çok rahat kullanılabilecek bir üründür. Bose SoundLink Renkli Bluetooth; kablosuz olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda Bluetooth ile uyumlu sıvı sıçramasına da çok dayanıklıdır. Tamamen suya dayanıklı olduğunu söylemek doğru olmayabilir. Bu nedenle suya düşürmemeye çok dikkat edilmelidir. Fakat sıvı sıçramasına karşı güçlü bir duruş sergiler.

2. MEGIVEZ Bluetooth 5.0 TWS Kulaklık ve Şarj Kutusu

Görünüşüyle dikkat çeken MEGIVEZ Bluetooth 5.0 TWS kulaklık ve şarj kutusu, suya çok dayanıklıdır. Kolay şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapılabilir. Gürültü önleme özelliğinin yanında mükemmel ses kalitesine de sahiptir.

3. CEPAX Universal Su Geçirmez Telefon Kılıfı

Tüm marka ve modellerin akıllı cihazlarıyla uyumlu olan CEPAX Universal su geçirmez telefon kılıfı, 17.5 yükseklik 9.5 cm genişlikten oluşuyor. Akıllı telefonların suyla temas etmesini önlüyor. Pratik kullanımıyla dikkat çeken ürün kir ve toz gibi oluşumlara karşı da çok dirençlidir.

4. Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Üst düzeyde tasarlanmış tamamen kablosuz Bluetooth özellikli kulaklıklardır. Anker Soundcore Liberty 2 Pro; IPX5 derecesinden oluşuyor. Üzerine su sıçrasa dahi bozulmaması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

5. Apple Watch Serisi 6

Apple Watch Serisi 6 yüzücüler düşünülerek tasarlanan bir aksesuar. 15 metreye kadar suya dayanıklı olduğu görülüyor. Yağmurda yürürken çok rahat kullanılabilecek üründür.

6. Insta360 G0 2

Video ve fotoğraf alanındaki gelişmelerin en önemli örneğini Insta360 GO 2 oluşturuyor. Su altında video ve fotoğraf çekmek için kullanılabilecek ideal ürünler arasında yer alıyor.

Insta360 GO 2 lensleri, 1440P video kaydedebilme özelliğine sahiptir. 360 derece zaman atlama ve titreyen görüntüleri yumuşatıp görüntüleri sabitleme gibi özellikleri de bulunuyor.

7. GARMIN Vivoaktik 3

Suya dayanıklı en iyi teknolojik aksesuarlar listemizde yer alan GARMIN Vivoaktik 3, yüzerken kullanılabilir. Ne kadar hareket ettiğinizi takip edebilmek için kullanabilirsiniz. Islandığında kesinlikle endişeye kapılmaya gerek kalmıyor.

8. iFox Bluetooth Duş Hoparlörü

Adından anlaşılacağı üzere banyoda müzik dinlemeyi seven kullanıcılar düşünülerek üretilen bleutooth hoparlör, kaygı duymadan kullanabileceğiniz bir ürü. iFox bluetooth duş hoparlörü; su geçirmezdir. 3 ft’ye kadar su altında kalmasında hiçbir sakınca yoktur.

9. LEDMEI Led Alevli Hoparlör

Kaliteli ve işlevsel özellikleriyle LEDMEI Led alevli hoparlör dikkat çekiyor. Sudan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Bluetooth özellikli olarak tasarlanan bu cihaz, aydınlatma görevi de görüyor.

10. Techsmarter 30000 mAh Şarj Cihazı

Hızlı şarj edilebilirliği ve su geçirmezliğiyle Techsmarter 3000 mAh şarj cihazı dikkat çekiyor. IPX6 su dayanıklılık özelliğiyle donatılan şarj cihazının iki adet standart USB bağlantı noktası bulunuyor. 45 W hızlı şarj özelliğine de sahiptir.

11. Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4, 50 fit'e kadar suya dayanıklıdır. Kondisyon takipçisi olarak kullanılabilen cihaz, kişinin tüm önemli sağlık değişkenlerini kaydeder. 20’ nin üzerinde farklı egzersiz modundan oluşmuştur. Kalori yakma oranı hakkında doğru bilgi verir.

12. Swimbuds MP3 Müzik Çalar

Yüzerken müzik dinlemek isteyenler su geçirmez Swimbuds MP3 müzik çaları tercih edebilir. Swimbuds MP3 müzik çalar; dört farklı tarzda 11 kulaklık ucundan oluşmuştur. Ayrıca kavrayan kulaklık kancasına da sahiptir.

13. JBL Flip 5

Taşınabilir su geçirmez Bluetooth özellikli bir cihaz olarak JBL Flip 5 karşımıza çıkıyor. IPX7 teknolojisinden oluşuyor. Toza çok dayanıklı olarak tasarlanan cihazın diğer bir özelliğiyse yarım saat 3,3 fit su altına kadar dayanabilmesidir.

14. Bang & OLUFSEN Beasound Bluetooth Hoparlör

Bluetooth özellikli Bang & OLEFSEN Beasound, suya çok dayanıklıdır. Havuzda, denizde, yağmur altında çok rahat kullanılabilir. Ayrıca 18 saate kadar dayanabilen pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Şık tasarımıyla kullanıcılardan tam not alıyor.

Sizlere suya düşerse bozulur kaygısı yaşamayacağınız dayanıklı teknolojik aksesuarlarla ilgili bir rehber hazırladık. Dilerseniz En İyi Akıllı Bileklikler yazımıza da göz atabilirsiniz.