Suya Dayanıklı Xiaomi Hoparlörün Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon alanında yaptığı çeşitli yenilikler ile tanınan Xiaomi, bu sefer de suya dayanıklı hoparlör sayesinde daha çok sevilecek. İşte Xiaomi suya dayanıklı hoparlör haberimizin detayları.

Günümüzde hem akıllı telefonlar, hem de diğer teknolojik cihazlar genellikle suya dayanıklı bir şekilde üretilmeye çalışılıyor. Birçok kişinin teknolojiden beklentisinin artmasıyla IP55 sertifikası çok daha önemli hale geldi. Kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.0 kullanılan bu yeni cihazda, şarj için USB Type-C girişi tercih edildi.

Suya dayanıklı Xiaomi hoparlör güçlü bir bataryaya sahip

Birçok elektronik cihazda batarya kapasitesi de son derece önemli konuma yükseldi. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth hoparlör, 2600 mAh kapasiteli bir bataryayı beraberinde getirecek. Böylece uzun bir süre kullanım da mümkün olacak.

Şirketin piyasaya sürdüğü bu yeni modelde, 52 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor. Böylece hoparlör çok daha kaliteli ses çıkarabiliyor. Suya dayanıklı bluetooth hoparlör ayrıca, gürültü önleme için 2 adet HD mikrofona da sahip.

Telefon görüşmesi de sunan Xiaomi hoparlör, yaklaşık olarak 160 TL olacak. Ancak Türkiye'ye geldiğinde eklenecek vergilerle beraber daha yüksek bir miktara sahip olması bekleniyor. Peki sizce özelliklerini saydığımız Xiaomi markalı bu yeni hoparlör, kullanıcılarını memnun edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.