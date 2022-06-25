Swarm uygulaması gittiğiniz mekanlarda yer bildirimi yapabileceğiniz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir platform. Foursquare olarak başlayan ve sonrasında Swarm adını alan uygulamanın halihazırda milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Günümüzde artık uygulamayı kullanmak istemeyebilir ve hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Hazırladığımız bu rehberde, Swarm hesabı silme işlemini adım adım sizlere gösteriyor olacağız.

Swarm Hesabı Nasıl Silinir?

Yer bildirimlerinin sıklıkla paylaşıldığı ve aynı ortamlarda bulunan kişilerin arkadaş edinebileceği platform, bulunduğunuz konumu alarak diğer insanlarla paylaşıyor ve gittiğiniz mekanları kayıt altına alıyor.

Swarm uygulamasını eskiden severek kullanıyor olabilirsiniz. Ancak artık konumunuzun ve sıklıkla gittiğiniz mekanların diğer arkadaşlarınız tarafından görünmesini istemiyorsanız Swarm hesabınızı silmek isteyeceksiniz. Aşağıda sizler için Swarm hesabı nasıl silinir adım adım listeledik.

İlk olarak Foursquare hesabınıza giriş yapın.

E- posta ve şifrenizi girin.

E - postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin.

Daha sonra ayarlar bölümüne gidin.

Açılan sayfada; "delete account" yani hesap silme seçeneğine tıklayın.

Yeni bir sayfada Swarm'dan neden ayrılıyorsun sorusu çıkacaktır.

Burayı cevaplamadan geçebilirsiniz.

geçebilirsiniz. Aşağıda bulunan; "Hesabımı sil" butonuna tıklayın.

Yeni açılan pencerede şifrenizi girin.

Onay butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var bu işlemi yaptığınızda geri alma şansınız yoktur. Hesabınızı silmeden önce iyi düşünmeniz gerekecektir. Son olarak, Foursquare ve Swarm hesaplarınız birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı Swarm hesabınızı sildiğinizde Foursquare hesabınızın da silineceğini unutmayın.

Bu içeriğimizde Swarm uygulamasının hesabı nasıl silinir sizlere anlatmış olduk. Daha önce Swarm kullandınız mı, halen kullanıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.