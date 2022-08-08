İsmini öğrencilik yıllarında duyduğunuz ve iş hayatınızda bir vazgeçilmez olan SWOT Analizi uzun yıllardır kullanılmakta ve en popüler analizler arasında yer almaktadır. Şirketlerin hatta birçok ünlü CEO’ların dahi yaptığı SWOT Analizi, anlık durumunuzu ortaya koyan bir grafik tablosu gibi de söylenebilir. 2. Dünya savaşından sonra soğuk savaşın baş gösterdiği dönemlerde 1960 yılında Harvard Üniversitesi profesörleri tarafından geliştirilen bu analiz. Birçok kurum ve şirketin kaderinde rol oynamıştır. Peki SWOT Analizi nedir, nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

SWOT Analizi Nedir?

İngilizce açılımı: Strengths, Weakness, Opportunities ve threats’dır. Bu kelimelerin Türkçesi ise güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelmektedir. Şirketin veya kişinin o an bulunduğu konumu doğru saptayabilmesine olanak sağlayan analiz, ileriye dönük verilecek kararlar için önemlidir. Proje veya ticari girişimlerde başta yapılması gereken işlemlerden biri ve yeri geldiğinde tekrar edilmesi gereken bir analizdir.

Şirketler karar alma aşamalarında bazen oldukça zorlanabilmektedirler. Özellikle bu karar şirketin kaderini çizecek ise SWOT analizi devreye girmektedir. Tabi bu analiz tek başına yeterli olmayabilir bunun yanında sağlam bir veri analizi çıkarmak ve verilerden tahmin de yapmak gerekir. Fakat kişiler için SWOT analizi karar alma aşamasında ve ne durumda olduğunu görmek açısından yeterli olabileceğini söyleyebiliriz.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler

Öncelikle SWOT bir kağıda ya da SWOT analizi gerçekleştirebileceğiniz bir siteyi açmanız gerekir. Daha sonra ilk madde olan güçlü yönlerinizi objektif bir şekilde sıralamanız ve ikinci madde olan zayıf yönlerinizi yine objektif bir şekilde sıralamanız gerekir. Bu ilk iki madde içerideki unsurlardır. Şimdi dışarıdaki unsurlar olan maddelere geçelim. Fırsatlar, dışarıda gördüğünüz fırsatları gerçekçi bir şekilde kağıda geçirmelisiniz. Son olarak tehditler kısmını olabilecek veya hali hazırda var olan tehditleri sıralı bir şekilde yazmalısınız.

Bu işlemi yaptıktan sonra projeleriniz veya işletmeleriniz için doğru kararlar almanıza ileriye dönük hedeflerinizi doğru bir şekilde belirlemenize fayda sağlayacaktır. Hatırlatmakta fayda var bu dört soruyu kendinize sorarken objektif olmanız gerekir. Eğer objektif bir şekilde değerlendirme yapmazsanız, doğru sonuçlar alamayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde SWOT analizi nedir, nasıl yapılır? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler SWOT analizi yapıyor musunuz, hangi sıklıkla yapıyorsunuz, SWOT analizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.