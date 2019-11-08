Tahmin Edilme İhtimali En Yüksek Şifreler

Bir şifre oluştururken gerçekten güçlü, benzersiz ve kolay bir şekilde tahmin edilemez bir şeyler düşünmeniz gerekir. Bu yazıda, tahmin edilme ihtimali en yüksek şifreleri öğreneceksiniz. Bu şifreleri bilmeniz, sizi olası bir şifrenizin çalınma ihtimalini azaltabilir. İşte, tahmin edilme ihtimali en yüksek şifreler!

Adınız: Şifrenizde isminize yer vermemeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Adınız, hakkınızda öğrenilmesi en kolay şeylerden biridir. Adınızı ya da soyadınızı bir şifre olarak kullanmak, şifrenizin çalınması için bilgisayar korsanlarına tüm kolaylığı sağladığınız anlamına gelir.

Şifrenizde isminize yer vermemeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Adınız, hakkınızda öğrenilmesi en kolay şeylerden biridir. Adınızı ya da soyadınızı bir şifre olarak kullanmak, şifrenizin çalınması için bilgisayar korsanlarına tüm kolaylığı sağladığınız anlamına gelir. 1234, 1111, 123456 ya da abc123: Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmamalısınız. Şifrenizde daha fazla karakter barındırmanız kesinlikle daha güvenlidir.

Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmamalısınız. Şifrenizde daha fazla karakter barındırmanız kesinlikle daha güvenlidir. Parola: Eskiden insanların kullandığı favori şifrelerdendir. Eskiden internet bu kadar sık kullanılmadığı için bu kadar basit şifrelerin kullanılması normal karşılanabilirdi ama günümüzde sosyal medya, envaiçeşit platform derken bu gibi şifreler tarihe karıştı.

Eskiden insanların kullandığı favori şifrelerdendir. Eskiden internet bu kadar sık kullanılmadığı için bu kadar basit şifrelerin kullanılması normal karşılanabilirdi ama günümüzde sosyal medya, envaiçeşit platform derken bu gibi şifreler tarihe karıştı. QWERTY: Bu, "1111" ve "1234" gibi şifrelerden biraz daha karmaşıktır ama bunun da tahmin edilmesi çok basittir. "QWERTY" bir zamanlar çok popüler bir şifreydi. Yazımının çok basit olması, kullanıcıları bu şifreyi kullanmaya itiyordu. Bu basit şifreleri insanların tahmin edemeyeceğini düşünüyorlardı.

Bu, "1111" ve "1234" gibi şifrelerden biraz daha karmaşıktır ama bunun da tahmin edilmesi çok basittir. "QWERTY" bir zamanlar çok popüler bir şifreydi. Yazımının çok basit olması, kullanıcıları bu şifreyi kullanmaya itiyordu. Bu basit şifreleri insanların tahmin edemeyeceğini düşünüyorlardı. Doğum gününüz: Bu biraz daha tahmin gerektiren işlemdir ama acemi bir bilgisayar korsanı bile şifrenizi kolayca öğrenebilir. Şifrenizi nerede kullanıyor olursanız olun, şifre yazarken asla ve asla doğum gününüzü yazmamalısınız. Bu, bilgisayar korsanlarının şifrenize erişmesine izin vermektir.

Bu biraz daha tahmin gerektiren işlemdir ama acemi bir bilgisayar korsanı bile şifrenizi kolayca öğrenebilir. Şifrenizi nerede kullanıyor olursanız olun, şifre yazarken asla ve asla doğum gününüzü yazmamalısınız. Bu, bilgisayar korsanlarının şifrenize erişmesine izin vermektir. ABCDEF: Bu şifre de "QWERTY" ya da "1234" şifreleri gibidir, bu şifreleri kullanmak hiç de akıllıca bir hamle olmayacaktır. ABC ile başlayan şifreler, insanların en çok tahminde bulunduğu şifrelerdir.

Bu şifre de "QWERTY" ya da "1234" şifreleri gibidir, bu şifreleri kullanmak hiç de akıllıca bir hamle olmayacaktır. ABC ile başlayan şifreler, insanların en çok tahminde bulunduğu şifrelerdir. Hosgeldiniz: Şifrenizi oluştururken "hosgeldiniz" yazmak biraz tuhaftır çünkü şifrenizi çalmak isteyen insanları selamlıyorsunuz. Şifreniz ellerine geçtiğinde yüzlerinde bir gülümseme oluşacağını tahmin ediyorsunuzdur.

Şifrenizi oluştururken "hosgeldiniz" yazmak biraz tuhaftır çünkü şifrenizi çalmak isteyen insanları selamlıyorsunuz. Şifreniz ellerine geçtiğinde yüzlerinde bir gülümseme oluşacağını tahmin ediyorsunuzdur. Google: Google bugün hemen hemen her internet kullanıcısının hayatının merkezindedir. Tüm verilerinizin Google 'a bağlı olmasına izin vermemelisiniz. Bu şifre çok kolay bir şekilde tahmin edilebilir.

Google bugün hemen hemen her internet kullanıcısının hayatının merkezindedir. Tüm verilerinizin 'a bağlı olmasına izin vermemelisiniz. Bu şifre çok kolay bir şekilde tahmin edilebilir. Futbol: Bu, dünyanın en sevdiği sporlardan biridir ama milyarlarca taraftarlardan biri olduğunuz için onu ayırt edici, tahmin edilemez bir faktör olarak görmemelisiniz. Sporun isminin yanı sıra taraftarı olduğunuz takıma da şifrenizde yer vermemeniz gerekir.

Bu, dünyanın en sevdiği sporlardan biridir ama milyarlarca taraftarlardan biri olduğunuz için onu ayırt edici, tahmin edilemez bir faktör olarak görmemelisiniz. Sporun isminin yanı sıra taraftarı olduğunuz takıma da şifrenizde yer vermemeniz gerekir. Starwars: Yukarıdaki "futbol" örneğine bakınız. En sevdiğiniz film ya da diziyi bilen biri, şifrenizi çok kolay bir şekilde tahmin edebilir.

Yukarıdaki "futbol" örneğine bakınız. En sevdiğiniz film ya da diziyi bilen biri, şifrenizi çok kolay bir şekilde tahmin edebilir. 1q2w3e: Bu biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor, değil mi? Klavyenize bakarak neden bu şifrenin güvenli olmadığını anlayabilirsiniz.

Bu biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor, değil mi? Klavyenize bakarak neden bu şifrenin güvenli olmadığını anlayabilirsiniz. 6666, 5555 ya da 7777: Herhangi bir sayının tekrarlanması kesinlikle kötü bir fikirdir. Çok kolay bir şekilde kırılabilir.

Herhangi bir sayının tekrarlanması kesinlikle kötü bir fikirdir. Çok kolay bir şekilde kırılabilir. 654321 ya da POIUY: Klavyenizde herhangi bir harf ya da sayı sırasını tersten yazmak da kötü bir fikirdir. Böyle şifreler kullanacaksanız özel karakterlerden faydalanmayı da unutmamalısınız.