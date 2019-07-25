Takipçi Satın Almanın Tehlikeleri Nelerdir?

Ne sıklıkla “gerçek” takipçiler göndermek için 5 TL gibi düşük bir fiyata tabi olan reklamlarla karşılaşıyorsunuz? İşletme hesaplarının özellikle günümüzde çoğu sosyal medya platformlarında verilen ücretli reklam varken binlerce hatta milyonlarca hesabın arasından öne çıkmaları zor olabilir.

Markalar genellikle daha fazla müşteri elde etmek, hesaplarının yükselişini görmek için bu inanılmaz tekliflerin cazibesine kapılır. Bu iyi bir fikir gibi görünebilir ama hemen atlamamalı, bu mükemmel ucuzluktaki teklife balıklama atlamadan önce biraz düşünmelisiniz.

Paranızı neden Instagram’da takipçi satın almak için harcamamanız gerektiğine dair çok etkili nedenler in olduğunu öğrenmelisiniz. Bunlardan bazılarına göz atmak istemez misiniz? Bu yazıda, takipçi satın almanın tehlikelerini açıkladık.

Sahte Takipçiler Uzun Vadede İşe Yaramazdır

Güvenilmez üçüncü taraf sağlayıcılardan satın aldığınız takipçilerin çoğu gerçek insan değildir ve gönderdikleri takipçilerin çoğunluğu bot hesaplardan oluşuyor. Onlardan gelen takipçiler paylaşımlarınıza düzenli olarak katılmayacaktır. Tek yararları, takipçi sayınızı yüksek göstermeleri olacaktır.

Peki, gönderilen takipçilerin aslında sahte takipçiler olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu oldukça basittir. Bu hesaplar genellikle boş bir profil fotoğrafına sahiptir ve hesaplarında yer alan fotoğraflar ya çok azdır ya da hesaplarında hiç fotoğraf paylaşılmamıştır.

Sahte Takipçiler Genellikle Spam Mesajlara Yol Açar

Satın aldığınız takipçiler genellikle sahte hesaplardan oluşur ama spam için oluşturulan bir bölümü de vardır. Takipçi satın aldığınız zaman, markanızın hesabının spam mesajlara boğulmasına da neden olmuş oluyorsunuz.

Takipçi satın aldığınız yerde e-posta adresinizi de paylaştığınızda, e-postanızın gelen kutusu da spam mesajlarla dolacaktır.

Takipçi Satın Aldığınız için Hesabınız Yasaklanabilir

Popüler sosyal ağların tamamı (Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest, Twitter…) takipçi satın alan hesaplardan hoşlanmamaktadır. Bu popüler platformlar düzenli olarak sahte hesapları sildiği için bir gecede binlerce takipçiyi kaybedebilirsiniz. Daha da kötüsü, eğer bu platformlar üçüncü taraf uygulamalara katıldığınızı öğrenirse hesabınızı kalıcı olarak yasaklayabilirler.

Sahte Takipçilerin Size Bir Katkısı Olmayacaktır

İşletmelerin geneli internet sitelerine trafik kaynağı oluşturmak için sosyal medya platformlarını kullanır. Sahte takipçilerin gerçek insanlardan oluşmadığını biliyorsunuz, dolayısıyla bu sahte hesaplar, internet sitenize hiçbir zaman uğramayacak ve bir satın alma işlemi yapmayacaktır.