Tankların Asıl Görevi Ne Biliyor Muyuz?

Birçok kişi tankların düşman ordusundaki askerlerin yok etmesi amacıyla tasarlandığını düşünebilir, kısmen doğru olsa da aslında bu pek mantıklı durmayacaktır. Çünkü düşman ordusundaki askerleri yok etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Peki, düşman yok etmek için değil de ne için kullanılıyor bu tanklar, tankların asıl görevi ne? Gelin birlikte bakalım.

Tankların Asıl Görevi Nedir?

Savaş her ne kadar kötü olsa da artık insanlığın vazgeçilmez bir nedeni olmuştur. Yani insanlar var olduklarından bugüne kadar sürekli olarak savaş gerçekleştirmektedir. Bu durum ne kadar tartışırsa dahi savaşın teknoloji veya tıp alanında insanlara faydalı olduğu da görülmüştür. Bunun en büyük örneklerinden biri de soğuk savaş döneminde insanlığın Ay'a gitmesiydi.

Peki, tankları asıl görevi ne? Cephede bulunan askeri birliği yok etmek mi? Yoksa daha farklı bir görevi var mı? Tanklarda bulunan otomatik silahlar elbetteki çevredeki askerleri yok etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Ancak, tankların asıl görevi sanıldığının aksine ordu'nun ilerlemesini sağlamak, düşman ordusunun cephaneliklerini veya bölgelerini yok etmektir. Yani sanıldığının aksine tanklar direkt olarak düşman askerini öldürmekle uğraşmaz. Düşman askerinin olanaklarına zarar vererek düşmanı yavaşlatmayı kendi askerlerinin daha rahat bir şekilde savaşabilmesini sağlar.

Hatta birçok İkinci Dünya Savaşı filminde görüldüğü üzere ilk önce şehre tanklar girmektedir. Bunun en büyük nedeni binalarda bulunan keskin nişancıları yok etmek, var olan barikatları engellemek ve kendi askerlerini ilerleye bilecekleri bir yol açmaktır.

Tabî tankların diğer tanklarla mücadelesi bulunduğunu da söylemekte fayda var. Özellikle düşman ordusunun tanklarını yok etmek onlarla mücadele etmek, düşman ordusunda bulunan cephane taşıyan kamyonları imha etmek tankların asıl görevi arasında yer almaktadır.

Savaş alanlarında kullanılan birçok aracın farklı bir görevi bulunmaktadır. Örneğin savaş uçakları ile bombardıman uçakları aynı görevi görmemektedir veya çok kişinin bildiği üzere tanksavar bombalarla, el bombaları aynı görevi görmemektedir. Her birinin farklı bir görevi olduğundan dolayı bu araçların savaşın kaderini değiştirmek de önemli rol oynadıklarını belirtmek isteriz.

Tank denilince insanların aklına Nazi Almanya'sının tankları veyahut dünyanın en iyi tanklarından biri olan Sovyetlerin efsane tankı akla gelmektedir. Fakat, bu tanklar çok popüler olmuş olsa da günümüzde Japonya'nın, İngilizlerin ve Amerikan ordusunun tanklarını es geçmemek gerekiyor.

Öyle ki bu tanklar Alman tankları kadar güçlü olmasa da savaşta büyük rol oynamışlardır. Günümüzdeki tank üreten firmalar artık birer otomobil firmasına dönüşse de (Mitsubishi gibi) bir zaman ordular için hizmet veriyordu. Hatta bu markaların herhangi bir savaş anından tekrar tank üretimine geçeceğini düşünenlerde yok değil!

Bu içerimizde tankları nasıl görevine anlatmış olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.