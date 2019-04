Tarayıcıda Görüntüleyebileceğiniz 7 Klasik İşletim Sistemi

Kimse artık eski bir işletim sistemi kullanmayı istemiyor. Güvenlik, hız ve daha verimli işletim sistemleri, kullanıcıların tercihleri arasında birinci sırada yer alıyor. Eski işletim sistemleri (Elbette Windows 7 ya da Windows XP’den bahsetmiyoruz), eskiye gitmek, eğlenceli vakit geçirmek ve biraz da hüzünlenmek amaçlarıyla kullanılmak isteniyor.

Windows 95, Mac OS X Lion ve bir zamanların en iyi işletim sistemlerine bir tıklamayla ulaşmak istiyorsanız, doğru yere adım attınız. Bu yazıda, tarayıcınızda görüntüleyebileceğiniz 7 klasik işletim sistemini öğreneceksiniz.

Windows 95, 1995 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülmüş ve on yıl boyunca da zirvede kalmayı başarabilmiştir.

Bu işletim sistemi, bugün her kullanıcı tarafından bilinen Windows’un temellerini atan bir işletim sistemi oldu. Başlat menüsü ve görev çubuğu burada başladı. Windows 95, kullanıcıları MS-DOS kullanma zorunluluğundan kurtardı.

Öykünücüyü görüntülerken tam ekran modunu değiştirmek, fareyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sağ üst köşedeki kontrol araçlarını kullanabilirsiniz. Tüm tarayıcı tabanlı işletim sistemi öykünmelerinde olduğu gibi, bu öykünücüde de yaptığınız değişiklikler kaydedilmeyecektir.

Classic Macintosh, dönemin grafiksel kullanıcı arayüzü sunan ilk bilgisayarıydı. Bu Macintosh öykünücüsü içinde MacPaint, MacDraw ve Kid Pix isimli üç uygulamayı barındırıyor.

Bu işletim sistemi, Windows 95 öykünücüsünden çok daha az boyutlu olduğundan tarayıcınızda daha hızlı bir şekilde açılır.

İlk Macintosh bilgisayarın piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki yıl sonra Apple, Macintosh Plus’ı yayımladı.

Bilgisayar, 1 MB RAM ve 800 KB disket sürücüsü ile birlikte geliyordu. Macintosh Plus’ta daha fazla uygulama ve oyun vardı. Bu öykünme ise Risk, Cannon Fodder ve Shufflepuck isimli oyunları barındırıyor.

Windows 3.1, 1992 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldüğünde Windows 3.0’ın yerini çok hızlı bir şekilde aldı.

Kendinden önceki işletim sistemine nazaran çok daha büyük gelişmelerin olduğu gözlemlendi. En önemlisi, TrueType yazı tipi sisteminin olmasıydı. Arial, Courier New ve Times New Roman olmak üzere üç yerel yazı tipi vardı.

İlk kez görülen özellikler, sürükle ve bırak simgeler, MS-DOS uygulamalarına fare desteği gibi özelliklerdi.

Windows 3.1 öykünücüsü, Minesweeper ve Solitaire gibi klasik oyunlara ve hatta denetim masasına erişim sağlar.

AmigaOS 1.2 ilk olarak Amiga 500’de görüldü. 500, Amiga serisinin en çok satan bilgisayarıydı.

Çok amaçlı bir bilgisayar olmasına rağmen oyun amacıyla kullanıldı. The Secret of Monkey Island, Lemmings, Elite ve Sensible Soccer gibi oyunlar ile dünya çapında beğeni kazandı.

Amiga 500, 320 X 200 ile 640 X 400 arasında bir çözünürlüğe, 32 renkli bir ekrana ve 512 KB RAM’e sahipti.

Bu öykünücü, Boing, Robocity, Juggler, Dots, Boxes, Lines ve Speech gibi eski Amiga uygulamalarını içerir.

Mac OS X 10.7, Mac OS X Lion olarak da bilinir. 2011 yılının Temmuz ayında piyasaya sürülen Mac OS X 10.7, listedeki en yeni işletim sistemidir.

Diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi, Mac OS X 10.7’de de Apple kullanıcıları birçok ilke tanık oldu. Mac OS X 10.7 ayrıca bazı özelliklerden de vazgeçti. Front Row, iSync ve QuickTime Streaming Server gibi uygulamaların fişi, Mac OS X 10.7 ile çekildi.

Mac OS X 10.7 diğer öykünücülerden daha kısıtlı özelliklere sahiptir. Bu öykünücü CSS3 kullanılarak yapılmıştır. Bu yüzden sadece masaüstüne, menülere ve bazı temel sistem bilgilerine erişebilirsiniz. İşletim sistemine tamamen hakim olamazsınız fakat nasıl bir işletim sistemi olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

1985 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen Windows 1.01, Bill Gates’in işletim sisteminin halka açık ilk sürümü olarak bilinir. İşletim sisteminde hesap makinesi, takvim, saat, not defteri gibi temel uygulamalar bulunur ve bu uygulamaların tamamı öykünücüde mevcuttur.

En Sevdiğiniz Klasik İşletim Sistemi Nedir?

Tarayıcı tabanlı klasik işletim sistemleri, kaç yaşınızda olursanız olun içinizde çok farklı duygular yaşanmasına neden olacaktır diyebiliriz.

En sevdiğiniz klasik işletim sisteminin ne olduğunu duymayı çok isteriz, en sevdiğiniz klasik işletim sistemini yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.