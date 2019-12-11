Tarihin Büyük Liderlerinden Öğrenilecek En Etkili Pazarlama Teknikleri

Bu yazıda geçmişe dönüp tarihin en büyük filozoflarından ve liderlerinden bazı pazarlama tekniklerini öğreniyoruz. Daha önce farkına varmamış olabilirsiniz ama Sokrates gibi liderlerden alabileceğiniz çok sayıda teknik ve ders var.

1. Sokrates

Sokratik yöntem, Yunan filozofu Sokrates’in bir bilgiyi sınayarak öğretme yöntemidir. Araştırmak, yeni fikirler aşılamak için teorik sorular sorarak kullanılır. Daha çok pazarlamanın etkileşim bölümünde kullanılması tercih edilir.

Sokratik yöntemi müşterilerin üzerinde başarılı bir şekilde uygulamak için müşterilere sorular sormalı ya da belirli konular hakkındaki fikirlerinin harekete geçmelerini sağlamalı, müşterileri canlı bir tartışmanın içine çekmelisiniz. Bunları pazarlama sürecinize dâhil ederseniz, ekibiniz en önemli kişilerden -müşterilerden- aldığınız geri bildirimlere dayanarak yeni ürün fikirleri, pazarlama kampanyaları ve içerik konuları oluşturabilir.

Ekibiniz her zaman akımları, normları ve çeşitli insanlardan türeyen fikirleri tartışmalı ve sorgulamalıdır.

2. Aristoteles

Yunan filozofu olarak bilinen Aristoteles’ten öğrenebileceğimiz en iyi pazarlama tekniği, ikna edicilik yöntemidir. Aristoteles’in ikna etme yöntemleri Logos, Pathos ve Ethos olarak üç kategoriye ayrılır. Bu üç kavram, pazarlamacılar, yazarlar ve blogcular için altın niteliğinde olabilir. Ne de olsa, ikna etmek pazarlamanın en önemli parçalardan biri değil mi?

Logos: İkna etmek için mantığın uygulamalı olarak devreye girmesidir. Müşteriler, mantıksal argümanlar ve destekleyici kanıtlar kullanılarak ikna edilmeye çalışılır.

İkna etmek için mantığın uygulamalı olarak devreye girmesidir. Müşteriler, mantıksal argümanlar ve destekleyici kanıtlar kullanılarak ikna edilmeye çalışılır. Pathos: İnsani duyguların en iyi şekilde canlandırılmasıdır. Pazarlamacılar, anekdotlar ve hikâyeler kullanarak müşterilerle bağlantı kurabilirler.

İnsani duyguların en iyi şekilde canlandırılmasıdır. Pazarlamacılar, anekdotlar ve hikâyeler kullanarak müşterilerle bağlantı kurabilirler. Ethos: Etikliktir. Eğer güvenilir değilseniz, kimseyi ikna edemezsiniz.

Bir pazarlamacı olarak güvenilirliğinizi ve itibarınızı en üst düzeyde tutmanız gerektiğini asla aklınızdan çıkarmamalısınız.

3. Abraham Lincoln

Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin ilk başkanı olan Abraham Lincoln, köleliğin ve Amerikan İç Savaşı’nın ortadan kaldırılmasına olan katkıları sayesinde halkın takdirini kazanmıştı. Lincoln, politik ve insan hakları kazanımlarının yanı sıra orada sergilediği yetenekleriyle de tanınır.

Sözleri, pazarlama perspektifinde, özellikle planlama ve hazırlık söz konusu olduğunda dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır. Lincoln bir keresinde, “Bir ağacı kesmem için bana altı saat ver, ilk dört saatimi baltayı bilerek geçireceğim,” demişti.

Lincoln bize bunun çalışılan saat ya da başlatılan proje sayısıyla bir ilişkisinin bulunmadığını, zamanın nasıl değerlendirildiği ve projelerin kalitesiyle ilgili olduğunu öğretmek istemişti.

4. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, hayranlarına kariyeri boyunca dürüstlüğü sayesinde sahip olduğu bir ilişkiyi dengede tuttu. Oprah kendine sadık kalmıştı ve izleyicilerine daima dürüsttü, dürüstlüğü her zaman bir numaralı öncelik olmasını sağladı.

Bu dürüstlük ve şeffaflığın pazarlamadaki yararı, müşterilerinizin size güvenmesini sağlamaktır. Modern bir sosyal medya stratejisi özgünlük gerektirir ve şeffaf olmak görmezden gelinemeyecek bir şeydir. Bu, Oprah Winfrey’ın başarısının pazarlamacılara verdiği en önemli pazarlama derslerinden biridir.