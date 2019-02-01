Teknolojinin Limitleri Aştığının 8 Kanıtı

Robotlar, uzay çalışmaları, yapay zeka, sürücüsüz arabalar, roketler ve daha niceleri… Günümüzde kullandığımız teknolojilerin çoğunu, 10 yıl önce hayal dahi etmemizin imkanı yoktu. Limitleri aşan teknolojiler, artık hayatımızın her noktasındalar!

80’lerde çekilen bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uzay teknolojileri artık herkesin erişimine açılmış durumdayken, son 10 yılda gelinen nokta, herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Her yaştan insan yaşanan teknolojik gelişmelere hayranlıkla bakarken, bunları takip etmek için hayata oldukça hızlı bağlanmaları gerekiyor. Hazırladığımız yeni listemizdeyse gören herkesi şaşkınlığa uğratan birkaç teknolojiyi bir araya getirdik.

1- Voyager isimli uydunun Güneş Sistemi dışına çıkıp, Dünya’dan 6.5 milyar kilometre uzaklaşması

2- Uçak şirketinin uçan araba konseptini başarıyla denemesi

3- Çin’de bir bilim insanının, iki bebeğin genlerini değiştirmesi ve bebeklerin virüslere karşı korumalı olarak doğmaları

4- Evde bir köşede duran tüplü televizyonlardan katlanabilir ekranlı telefonlara gelmemiz

5- Gerçekçi mimikleriyle insandan ayırt edemediğimiz robotlar

6- Sonunda gerçekleşmeye yaklaşan çocukluk hayalimiz jetpack'ler

7- Biraz sonra Matrix'e geçmemizi sağlayacak kadar ileri giden yapay zeka

8- Tüm bunları anında yakalamak için limitsiz ve yüksek hızlı internet

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