Teknolojinin Uykuya Yararları ve Zararları

Geçmişten bugüne teknolojinin yararlarına ve zararlarına dair envaitürlü söylemlerde bulunuldu. Bu söylemlerin çoğu bilimsel olarak kanıtlanmasa da bazılarının ne kadar doğru olduğunu günlük yaşamlarımızda fark edebiliyoruz. Teknolojinin insanlara olan olumsuz etkilerini görmek elbette ki doğru değildir, teknolojinin göz ardı edilmemesi zararlarının olduğu gibi yararları da vardır. Teknolojinin uykuya yararları da tıpkı teknolojinin uykuya zararları gibi önemlidir.

Bu makalede teknolojinin kesintisiz bir uyku çekmek için nasıl yararlarının olduğunu ve teknolojinin insanlara neden uykusuzluk sorunu yaşattığını paylaşacağız. İlk olarak teknolojinin uykuya ne tür etkilerinin olduğunu öğrenelim.

Teknolojinin Uykuya Yararları

Uykusuzluk tek bir nedene bağlı değildir, uykusuzluğu sadece bir sebebe bağlamak bu nedenle doğru değildir. Uykusuzluğun birbirinden farklı nedenleri vardır ama teknoloji çağında olmamızın getirdiği en kritik olumsuzluklardan biri teknoloji esirliği olduğu için uykusuzluğun genellikle uyku zamanında telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarla zaman geçirmekten kaynaklandığı düşünülür.

Yukarıda belirttiğimiz elektronik cihaz kullanımı aslında teknolojinin zararlarına küçük bir örnektir. Geceleri çok kafein tüketmek, sağlık sorunlarının bulunması ve benzeri faktörler uykusuzluk sorununu meydana getirir. Bu faktörlerin dışında en önde gelen sorunlardan biri teknoloji ile çok fazla içli dışlı olmaktır.

Teknolojinin başlı başına zararlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Teknolojinin nasıl kullanılacağı tamamen kullanıcının kendisine göre belirlenir. Android için en iyi 10 uyku uygulaması isimli listemizdeki uygulamalarla sağlıklı bir uyku çekebilirsiniz. Android kullanıcısı değil iOS kullanıcısı iseniz iOS için en iyi 8 uyku uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamaların temel amacı daha düzenli bir uyku çekmenizi sağlamak olduğundan ötürü teknolojinin nasıl yararlı kullanılabileceğine en güzel örneklerdir.

Teknolojinin Uykuya Zararları

İnsanların çoğu teknolojinin uyku ve diğer alanlarda çok zararlı olduğunu düşünmektedir ve bu düşünceleri tamamen doğrudur. Teknoloji kullanımı çeşitli sebeplerden ötürü uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Uykusuzluk verimsiz bir gün geçirmenize, kritik sağlık sorunları yaşamanıza neden olabileceği için teknolojinin insanların uyumasına nasıl engel olduğunu incelemeniz ve teknolojinin bu zararlarını teknolojinin kendisini kullanarak nasıl düzeltebileceğini öğrenmeniz gerekir.

1. Mavi Işık

Telefonunuzun veya kullanmakta olduğunuz diğer elektronik cihazların ekranından gelen mavi ışıklar, sizi sağlıklı bir uyku çekmekten çok fazla uzaklaştırır. Mavi ışıkların uykusuzluk yaşatmasının sebebi ise güneşin kendisini taklit ettiği için beynin gün içinde olduğunu hissetmesidir.

Mavi ışığın neden olduğu uykusuzluk sorununun üstesinden gelmek için mavi ışık engelleme gözlüklerini satın alabilir veya mavi ışık filtresi kullanabilirsiniz. Modern telefonların çoğunda mavi ışık filtresi bulunuyor ama eski telefonlar için mavi ışık filtrelemek istiyorsanız uygulama mağazalarını kullanabilirsiniz.

2. Alarm Alışkanlığı

İnsanların çoğu alarmsız uyanamıyor ve bu nedenle her gün gitmeleri gereken yerlere zamanında gidemiyorlar. Alarm sesini işitmeden kalkamıyor musunuz? Bu, kendinizi alarm sesine göre programladığınızı gösterir ancak alarm sesine göre programlamak yerine belirli bir zaman diliminde uyanmaya odaklanırsanız alarmın çalmaması gibi aksiliklerin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

3. Bağlımlılık

Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, oyunlar, uygulamalar, sosyal ağlar olmak üzere envaitürlü bağımlılık türü vardır. Örneğin, sosyal medya bağımlısı olan gençler genellikle uyumadan önce bildirimleri ve zaman akışını kontrol etme gibi alışkanlıklara sahiptir. Öte yandan, uyumadan önce video oyununun bir bölümünü oynamak isterken saatlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varamayabilirsiniz.

4. Yapay Işıklar

Mavi ışıkların ne kadar tehlikeli olduğunu, uykunun üzerinde ne tür etkilerinin olduğunu zaten öğrendiniz. Yapay ışıklar aslına bakacak olursanız mavi ışıklardan çok daha tehlikelidir. Mavi ışık sadece telefonunuzun, tabletinizin ve diğer elektronik cihazların ekranında bulunurken odada yer alan ışık başlı başına bir rahatsızlık yaratacaktır.