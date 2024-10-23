Telefon fotoğrafçılığı, akıllı telefonlardan farklı fotoğraflar çekilip sonrasında onların çeşitli platformlarda yayınlanmasıdır. Teknolojinin gelişmesiyle akıllı telefonların kameraları da çok gelişmeye başladı. Böylelikle telefonlardan herkes yüksek kalitede fotoğraflar çekebilir.

Telefon fotoğrafçılığı kişilerin hem fotoğrafçılık satının keşfedilmesi hem de fotoğraf çekme deneyiminin gelişmesini sağlıyor. Biz de bu rehberde telefon fotoğrafçılığı için gerekli ekipmanlar hakkında bilgi vereceğiz.

Telefon Fotoğrafçılığı için Gerekli 7 Ekipman

Akıllı telefonlarda yüksek kalitede fotoğraflar çekmek için kullanabilecek 7 ekipmanı şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Tripod

Tripod, fotoğrafçılıkta olmazsa olmaz ekipmanların başında geliyor. Tripod, telefonların sabitlenmesini sağlayan aynı zamanda yükseltip alçaltan hareketleri yapan cihazlardır. Tripod, stabil fotoğraf çekimleri için çok kullanışlıdır. Uzun pozlamalar ve zamanlama gereken çekimlerde de çok faydalıdır. Özellikle az ışıklı kapalı ortamlar ve gece çekimlerinde tripod sayesinde telefon sabitlenip çekimlerin net olması sağlanabilir.

2. Işık Kaynakları

Telefon fotoğrafçılığı için gerekli ekipmanlar listesinde ışık kaynakları da yer alabilir. Doğal ışık her zaman ideal olmasına rağmen bazı durumlarda örneğin gece ve loş ortamlardaki çekimlerde ekstra ışığa ihtiyaç duyulur. Taşınabilir ve halka şeklindeki ışık kaynakları özellikle telefonlarla başarılı fotoğraflar çekilmesini sağlar.

3. Akıllı Telefon Lensleri

Akıllı telefonlardaki kameraların lenslerinin özellikleri sınırlıdır. Son dönemde fotoğraf makinelerinin lenslerinin olduğu gibi akıllı telefonlardaki lenslerde değişebiliyor. Yalnız telefon lensleri çıkarılıp yenisi takılmıyor. Halihazırdaki lensin üzerine klipsli lensler takılıyor. Ek lensler, yeni ve farklı kareler çekmek için çok idealdir. Görüntülerin daha etkileyici hale gelmesi noktasında da önem arz ediyor. Bu noktada şu lens çeşitlerinden yararlanabilirsiniz;

Geniş açı

Makro

Balık gözü

4. Mobil Fotoğraf Yazıcısı

Telefon fotoğrafçılığı için gerekli ekipmanlar içerisindeki mobil fotoğraf yazıcısı sayesinde anında çekilen fotoğrafların baskısı alınıyor. Bu sayede telefondan silinse dahi fotoğrafın baskısına sahip olunmuş oluyor.

Mobil fotoğraf yazıcılarından Bluetooth ile telefona bağlanılır. Akabinde istenilen fotoğrafların baskıları 10 cm x 8 cm boyutlarında çıkarılır. Mobil fotoğraf yazıcısı da her yer de ve istenilen zamanda çok rahat kullanılır.

5. Bulut Hizmetleri

Fotoğraflar çekildikten sonra onların yedeklenmesi ve depolanması için yeterli alan bulut hizmetleri sayesinde ele edilebilir.

6. Tetikleyici

Akıllı telefonların arka kameraları ana kamera şeklinde ifade ediliyor. Ön kameraya kıyasla daha kaliteli fotoğraf çekiliyor. Ancak arka kamera ekranı görünmediği ve ekranında ön yüzündeki deklanşöre kolay ulaşılmadığı için fotoğraf çekimleri çok başarılı olmaz.

Zamanlayıcı içinde süre içerisinde hızlıca çekilecek yere geçmek gerekiyor. Dolayısıyla zamanlayıcı da çok kullanışlı özellik olmaktan çıkıyor. Böyle durumlar için deklanşörün uzaktan kontrol edilebileceği tetikleyici mekanizmadan yararlanılabilir.

Tetikleyicilerin çalışabilmesi için Bluetooth ile bağlantı kurulduktan sonra telefon çekim yapılacak yere yerleştirilir. Akabinde kadraj ayarlanan yere geçilip istenilen poz ayarlandıktan sonra deklanşöre basılıyor. Bu sayede uzak mesafeden yüksek kalitede özçekim yapılmış oluyor.