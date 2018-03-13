Telefonunuz Neden mi Yavaş Şarj Oluyor?

Akıllı telefonunuzla birçok şeyi kolayca yapabilirsiniz. Ancak, piliniz bittiğinde ne yazık ki bu mümkün değil. Telefonlar büyüdükçe, şarj edilmesi de bir o kadar uzun sürebiliyor. Eğer siz de bu konudan şikayetçiyseniz, gelin birlikte telefonunuzun neden yavaş şarj olduğunu birlikte inceleyelim.

Kablolu Şarj

Diğer tüketici elektroniği ürünleri gibi akıllı telefonlar da şarj için kablolarla birlikte geliyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca Apple dışındaki cihazlar USB 3.0 destekli USB kablolarıyla birlikte piyasaya sürülmüştü. Apple ise 2012 yılından bu yana özel bir güç konnektörü olan Lightning’i kullandı. Bunun yanında Hızlı Şarj teknolojisi de kablolu şarj hızlarını önemli ölçüde artırmış durumda. Örneğin; hızlı şarj kullanarak iPhone’unuzu 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj edebiliyorsunuz.

Kablolu Şarj Artıları

Şu an için verimlilik için kablolu şarj teknolojisine sadık kalmakta fayda var gibi görünüyor.

Kablolu Şarj Eksileri

Bariz bir şekilde kabloların varlığı, kablolu şarj teknolojisinden vazgeçmenin en büyük nedeni gibi görünüyor. Kablolar her zaman can sıkıcıdır ve zamanla aşınabiliyor. Ayrıca, görüntü kirliliği de cabası.

Kablosuz Şarj

Giderek popüler hale gelen teknolojilerden biri olan kablosuz şarj, akıllı telefonlarda büyük kolaylık sağlıyor. Ancak yine de bazı avantajlar ve dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Kablosuz Şarj Artıları

Kablosuz şarj sayesinde artık kablo konusunda endişelenmeniz gerekmiyor. Telefonunuzu sabit bir şarj pedi üzerine yerleştirmeniz, şarj işlemi için yeterli oluyor. Bu da cihazınız için daha az aşınma ve yıpranmayla birlikte uzun vadede daha az maliyet anlamına geliyor. Orijinal şarj aletlerinin gerçekten pahalı olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Ancak, kablosuz şarj teknolojisi kablolu şarja göre daha yavaş ve daha az verimli oluyor. Telefonunuzu uzun bir süre kullanmayacaksanız, bu durum sizin için çok önemli olmayacaktır.

Kablosuz Şarj Eksileri

Kablosuz şarj cihazları, telefonun aşırı ısınmasına neden olabilmektedir. Bu konuda fiziksel olarak zarar görmek istemiyorsanız, yalnızca sertifikalı kablosuz şarj ürünlerini satın almanızı tavsiye ediyoruz.

Telefonunuzun Yavaş Şarj Olmasının 5 Nedeni

1. Kötü Aksesuarlar

Akıllı telefonunuzun yavaş şarj olmasının en basit nedeni, telefonun kendisiyle ilgili olmayabilir. Orijinal olmayan ve aşınmış kablo veya adaptörünüz varsa ya da güç kaynağınız zayıf ise sorun bunlardan kaynaklı olabilir. Eğer telefonunuz yavaş şarj oluyorsa, öncelikle USB kablosu veya adaptörü değiştirmeyi deneyin. Ayrıca, her zaman orijinal aksesuarlar kullanmanızda fayda var.

2. Şarj Soketi Sorunları

Telefonunuz günlük şarj işlemi sırasında bağlantı noktası da bir miktar hasar alabilir. Şarj soketinin aşınmış olması ya da içine toz vb. maddelerin girmesi de telefonunuzun yavaş şarj olması ya da hiç şarj olmamasına neden olabilir. Sorunun bu nedenden kaynaklandığını anlamak için telefonunuzun şarj soketine bir el feneri yardımıyla bakabilirsiniz. Eğer yabancı cisimler görüyorsanız sokete zarar vermeden temizleyebilirsiniz.

3. Arka Plan Uygulamaları

Arka planda çalışan uygulamalar da telefonunuzun yavaş şarj olmasına neden olabiliyor. Hem Android hem de ios platformunda Ayarlar’da bulunan Pil kullanım menüsünü inceleyerek hangi uygulamanın daha çok pil tükettiğini inceleyebilirsiniz. Bu duruma neden olan uygulamayı bulduysanız, uygulamayı silerek pil ömrüne ve şarj etme hızına katkı sağlayabilirsiniz.

4. Eskiyen Bataryalar

Diğer maddeleri kontrol ettiyseniz ve sorunu hala bulamadıysanız, bataryanızın eskidiğini ve gücünü kaybettiğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Yeni ve orijinal bir batarya alarak bu sorunu da ortadan kaldırabilirsiniz.

5. Sorun Sizde mi?

Tüm maddeleri tek tek inceledik. Diğer 4 maddede çözümü bulamadıysanız, sorunu kendinizde aramanızı tavsiye ediyoruz. Telefonu şarj ederken bir yandan kullanıyorsanız, bu eylemin telefonu yavaş şarj edeceğini de bilmelisiniz. Telefonunuz şarjdayken biraz ara vererek telefonun hızlı şarj olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu makalemizde bulunan ipuçları size yardımcı olmadıysa, cihazınızı en yakın yetkili servise götürerek işi uzmanlarına bırakabilirsiniz. Sorun farklı bir nedenden kaynaklanıyorsa, hemen tespit edilerek size bilgi verilecektir.