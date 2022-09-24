Telefonunuzun Yeni Görünmesi İçin Ne Yapabilirsiniz?

Akıllı telefonlar çok çabuk yıpranmakta ve bozulabilmektedir. Neredeyse her 2 ile 3 yılda yeni bir telefon almak istemiyor olabilirsiniz. Bu durum oldukça doğaldır. Çünkü yeni bir telefona verilecek parayla tatile gitmek daha mantıklı geliyor! Ancak, insanların ihtiyaçları sonsuzdur.

Bu nedenle yeni bir telefon alma isteğiniz de oldukça normaldir. Biz de sizler için bu konuya el attık ve telefonunuzun yeni bir telefon gibi görünmesi için neler yapılabilir? Hatta ilk günden nasıl daha iyi bir görünüme kavuşur? Bu tip sorulara cevap verdik.

Telefonunuzu İlk Günkü Gibi Olması İçin Neler Yapılabilir?

Telefonunuzu sıfırlamak;

Yeni bir kılıf almak;

Duvar kağıdını değiştirmek;

Zil sesini değiştirmek;

Galerinizi temizlemek;

Yeni bir tema kurmak;

Gereksiz dosyaları ve uygulamaları temizlemek;

Telefonu virüs taramasından geçirmek;

Geçiş efektlerini kapatmak;

Telefonu Sıfırlamak

Hiç şüphesiz eski telefonunuzu yeni bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız ilk yapmanız gerekenlerden biri de cihazınızı sıfırlamak olacaktır. Bu sayede birçok gereksiz uygulama telefonunuzdan kalkacak ve ilk günkü görünümüne kavuşacaktır. Ancak, hatırlatmak isteriz ki cihazınızı sıfırlamadan önce dosyalarınızı yedeklemekte fayda var.

Eğer bu işlemi gerçekleştirmezseniz önemli dosyalarınızı kaybetmiş olacaksınız. Cihazınız iPhone ise iCloud hesabınızla birçok veriniz geri gelecektir ama değilse Android'de silinen dosyaları geri getirmeniz zorlaşacaktır. Çünkü birçok Android kullanıcısı yedekleme yapmamaktadır.

Yeni Bir Kılıf Almak

Telefonunuz eski ve yeni bir telefon almaya gücünüz yetmiyor veya yeni bir cihaza para vermek istemiyor olabilirsiniz. Ancak, eski telefonunuzun yeni bir telefon gibi görünmesini istiyorsanız ilk yapmanız gerekenlerden biri de yeni bir kılıf almak olacaktır. Bu işlem büyük oranda fark gösterecektir ve cihazınız yeni gibi duracaktır. Özellikle koyu renkler yerine daha açık renkler seçerseniz çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

Duvar Kağıdını Değiştirmek

Elbette yeni bir telefon görünümüne kavuşmak istiyorsanız hali hazırda bulunan duvar kağıdınızın değiştirmeniz gerekmektedir. Duvar kağıdı değiştirmek cihazınızın yeni bir görünümüne kavuşturmakta oldukça yarar sağlar. Hatta canlı duvar kağıdı koyarsanız çok daha iyi olabilir. Fakat, telefonunuz bu sefer ısınma sorunu ve yavaşlama sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.

Zil Sesini Değiştirmek

Alışageldik zil sesinizden vazgeçip yeni bir zil sesi belirmeniz gerektiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sayede farklı bir ses tonu ile karşılaştığınız zaman, telefonunuz çaldığında sizin olduğunu dahi anlayamayabilirsiniz. Zil sesini daha hoş bir şey yapmak telefonunuza şıklık katacaktır.

Galerinizi Temizlemek

En çok da galerinizde bulunan bir dünya gereksiz fotoğraf ve video olacaktır. Bu telefonunuz yavaşlamasına, ısınmasına ve eskimesini hızlandırmaktadır. Bu nedenle eski telefonunuzun yeni bir telefon gibi görünmesini istiyorsanız galerinizdeki gereksiz dosyaları silmeniz gerektiğini ve temiz bir galeri kullanmanız gerektiğini söylebiliriz.

Yeni Bir Tema Kurmak

Hiç şüphesiz telefonu yeni bir görünüme sokmak istiyorsanız halihazırda varolan temayı değiştirmeli ve daha şık tasarıma sahip olan bir tema seçmeniz gerekecektir. Bu sayede telefonunuz çok farklı bir görünüme kavuşacaktır.

Gereksiz Dosyaları ve Uygulamaları Temizlemek

Gereksiz bir ton dosya ve uygulama bulunan bir telefon; ısınma, yavaşlama ve kasma için birer davetiye getirmektedir. Öyle ki telefonunuz sağlığına zarar vereceklerden biri de gereksiz dosyalar ve uygulamalarıdır. Bu nedenle yeni bir telefon görünümüne kavuşmak istiyorsanız gereksiz dosyaları ve uygulamaları temizlemenizi öneririz.

Telefonu Virüs Taramasından Geçirmek

Telefonu virüs taramasından geçirmek cihazın güvenliği ve yeni bir görünüme kavuşması için oldukça önemli olduğunu belirtmek isteriz. Öyle ki virüslü bir cihaz kendi kendine uygulama indirecek ve cihazınızı hiç istemediğiniz bir duruma sokacaktır. Bu nedenle en iyi antivürüs programlarından birini seçip cihazınızda tarama yapmanız gerekmektedir.

Geçiş Efektlerini Kapatmak

Son olarak geçiş efektleri özellikle Android cihazlarda büyük bir problem taşımaktadır. Çünkü telefonlar eskidikçe bu efektler cihazı yavaşlatmakta ve ısındırmaktadır. Bu sebeple telefonunuzun yeni bir görünüme ve ilk günkü haline döndürmek istiyorsanız geçiş efektlerini kapatmanız gerekmekte.

Hatırlatmak isteriz ki bu yöntemlerin hepsini bir arada kullanmak cihazınızın yeni bir görünüme kavuşmasına olanak tanıyacaktır. Fakat, ben yine de yeni bir telefon almak istiyorum diyorsanız 5000 TL altı alınabilecek telefonlara göz atabilirsiniz.

Bu içeriğimizde eski telefonunuzu nasıl yeni bir görünüme kavuşturursunuz? Anlatmış olduk. Sizler bu yöntemlerin dışında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar ksımında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.