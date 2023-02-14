Bir folyo görünümüne sahip olan termal battaniye sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle depremlerden sonra soğuktan korunmak için kullanılan termal battaniye, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Gelin yakından bakalım.

Termal Battaniye Nedir?

Biraz alüminyum folyo tarzı bir yapıya sahip olan termal battaniye bir örtüdür. Taşıması kolay ve pratik bir yapıdadır öyle ki avuç içinize bile sığabilir aynı zamanda incedir. Ancak özellikleri arasında sıcaklığın dışarı çıkmasını engellemekte vardır. Soğuktan korunmak için birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. termal battaniyenin asıl amacı vücut ısısını korumaktır. Çift taraflı olduğundan dolayı bir taraftı serin diğer tarafı ise sıcak tutmaktadır. Rüzgar ve nem gibi etkenlerden etkilenmeyen termal battaniye aynı zamanda su geçirmezdir.

Ülkemizde gerçekleşen depremden dolayı sıklıkla karşımıza çıkan fotoğraflar arasından biri de termal battaniyeye sarılmış bir kazazede. termal battaniye kazazedenin hipotermi geçirmesini önleyebilirken bir yandan vücudundaki ısıyı korumaya çalışmaktadır. Bir tarafı soğuk bir tarafı sıcak olan termal battaniye ayrı olarak herhangi bir ısıtma işleminde bulunmamaktadır. Fakat çok kullanışlı olduğundan dolayı birçok hayatı kurtarabilmektedir.

Termal Battaniye Nerelerde Kullanılır?

Termal battaniyenin asıl kullanılma amacı arama kurtarma ekiplerinin kazazedelerin zarar görmemesi adına kullanılmaktadır Örneğin bir kazazede hipotermi riski altında olabilir bu nedenle termal battaniye sayesinde kişinin hipotermi geçirmesi önlenebilmektedir. Kullanımı çok basittir Öyle ki kişinin vücudunu sardığınızda işlem tamamlanmış olacaktır görünüşü itibariyle de kaybolma gibi durumlarda konum belirtmek için kullanılabilmektedir.

Ancak her ne kadar termal battaniye insanların ısısını korumuş olsa da ayrı yeten bir ısı sağlamaz sanılanın aksine termal battaniye sadece insan vücudundaki ısıyı korumakla görevlidir.

Termal battaniye nedir ve nerelerde kullanılır? başlıklı içeriğimizde kısa bir bilgilendirmede bulunduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi için nasıl bir önlem alınır?