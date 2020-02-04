Tesla'nın Doğuşu 200 Yıl Öncesine Dayanıyor

Elektrikli araç denince aklımıza ilk gelen şey Tesla oluyor. Ve yaklaşık 15 yıl öncesine gidiyoruz. Oysa Tesla’nın yani elektrikli araçların 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Yıl 1835, ilk elektrikli araç, Thomas Davenport isimli sıradan bir demirci tarafından icat edildi. Williamstown doğumlu Thomas Davenport, 32 yaşında yaşadığı Forest Dale isimli köyde ilk elektrikli aracı icat ederek hayal edemeyeceği bir üne sahip oldu. İcat edilen araç, iki elektromıknatıs, bir pivot ve bir batarya ile çalışan bir mekanizmaya sahipti.

Aynı dönemde, Nisan 1861'de Fort Sumter'deki, Amerikan İç Savaşı'nda Birlik komutanı olan Robert Anderson tarafından başka bir elektrikli araç icat edildi. İskoçya’nın Aberdeen şehrinde icat edilen bu elektrikli aracın şarj edilebilme özelliği yoktu. Bu nedenle beklenen ilgiyi göremedi.

Yıl 1897, yer New York sokakları. Elektrikli araçlar taksi olarak hizmet vermeye başladı.

Günümüzde akü olarak bildiğimiz şarj edilebilen pillerin, 1859 yılında icat edildiğini düşünürsek, ilk elektrikli taksilerin şarj edilebildiğini söyleyebiliriz. Ne yazık ki o dönemlere ait, şarj etme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi bulunmuyor.

1900’lü yılların başına ait kayıtlara göre, o dönemde üretilen araçların %28’i New York, Boston ve Chicago’da kullanılan araçların ise üçte biri elektrikle çalışıyor. Günümüzde elektrikli araçların varlığı düşünüldüğünde ne kadar da büyük bir oran değil mi?

Elektrikli Araçların Çöküşüne Neden Olan Araba Ford Model T

Henry Ford, 1908 yılında Model T isimli arabasıyla, elektrikli araçların düşüşünü başlatmış oldu. Model T’nin üretilmesiyle birlikte, elektrikli araç ve benzinli araçların satış fiyatları arasında çok ciddi bir fark oluştu. Fiyat farkından dolayı halk benzinli arabalara yöneldi.

O dönemden 1970’li yıllara kadar elektrikli araçların varlığından, kullanımından bahsetmek pek mümkün değildi. Ancak, 1970’li yıllarda hava kirliliğinin artması ve büyük firmaların bu konuyla ilgili çalışmalara başlaması sonucunda, elektrikli araçlar tekrar gündeme geldi.

Yıl 1972, BMW bir elektrikli araç tasarladığını duyurdu. Ancak 1602 E adındaki bu tasarım, hiçbir zaman üretim bandına çıkamadı.

OPEC Petrol Krizi

1973 yılında, OPEC petrol krizinin patlamasıyla birlikte, benzin fiyatları ciddi oranda arttı. Hem gündemde olan hava kirliliği hem de benzin fiyatlarının ani artışı, firmaları yeniden elektrikli araçlar üzerinde çalışmalara yöneltti.

Ve yıl 1974, sahnede Vanguard Sebring tarafından üretilen CitiCar. 30 milin üzerinde bir hıza ve 50 kilometrelik sürüş kapasitesine sahip olan araç, maalesef piyasada sadece birkaç yıl bulunabildi.

1976 yılında, devletin de elektrikli araçların geliştirilmesi için teşvik vermesiyle birlikte, Dallas menşeli bir kiralama firması tarafından tarihte ilk elektrikli araç kiralaması gerçekleştirildi.

Ve günümüze doğru yavaş yavaş yaklaşırken, yıl 1990, General Motors, EV1’in üretimi tamamladı. EV1, “dünyanın en verimli üretim aracı” olarak tarihte yerini aldı. Araç, satışı yapılması yerine kiralama yoluyla kullanıcılarla buluşturuldu. Ve kiralama sürelerinin dolmasının ardından maalesef toplatılarak, hurdaya atıldı. Günümüzde sadece müzelerde, belirli sayıda EV1 bulunuyor.

Tam 7 yıl sonra, 1997 yılında, Toyota tarafından üretilen hibrit otomobil Prius, ticari olarak pazarlanan ilk elektrikli araç olma özelliğine sahip oldu. Ancak, belirtmemiz gerekir ki elektrikli araçlar hala 1800’lü yıllarda sahip olduğu popülariteye erişemedi.

2000’li yıllara kadar Honda, GM, Ford, Nissan gibi büyük otomobil üreticileri tarafından elektrikli araçlar üretildi. Ancak üretilen bu araçlar satışa sunulmak yerine kiralama yolu ile kullanıcılarla buluşturuldu.

Ve Tesla Doğdu

Yıl 2006, şu anda elektrikli araç denince neredeyse herkesin aklına ilk gelen isim, elektrikli araç devi olarak adlandırılan Tesla sektörde yerini aldı. Tesla’nın sektöre girişine kadar, elektrikli araçlar ile ilgili en büyük handikap kat edilen mesafeydi. Tesla, piyasaya sürdüğü elektrikli aracı ile tek seferde 200 km mesafe giderek bu handikaba son verdi.

Çalışmalarına hızla devam eden firma, her geçen gün yeni gelişmeleri kullanıcıları ile paylaştı. 2011 yılında piyasaya sürdüğü Roadcaster isimli modeli ile tek seferde 240 km’ye kadar yol gidilebildiğini belirten Tesla yetkilileri, elektrikli araçların çok daha uzun mesafeler gidebileceğini kanıtlamış oldu.