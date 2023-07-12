Threads Kişileri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformu Threads, kişileri sessize alma özelliği işleminin yapılabilmesini sağlayarak kullanım deneyiminin olumsuz yönde etkilenmemesine imkân tanıyor. Peki, uygulamada bir kullanıcıyı sessize alabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde Threads isimli popüler sosyal medya hizmetinde kullanıcıların nasıl sessize alınacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Peki, Threads'te kişiler nasıl sessize alınır?

Threads Kişileri Sessize Alma Adımları

Threads uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sessize almak istediğiniz profili görüntüleyin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

"Sessize Al" seçeneğini seçin.

"Gönderileri Sessize Al" seçeneğine basın.

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya hizmetinde bir kullanıcıyı sessize alabilmek için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan Threads uygulamasını açın. Oturum açık değilse Instagram üyeliğiniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sessize almak istediğiniz profili ziyaret edin. Profilin sağ üst köşesinde yer alan üç nokta simgesinin üzerine dokunun. Bunu yaptığınızda ekranda bir pencere açılacak.

Açılan pencerede "Kısıtla" ve "Engelle" dahil olmak üzere çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bunlar arasından "Sessize Al" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda "Gönderileri Sessize Al" seçeneğine dokunun. Bu adımı uyguladığınızda profil sessize alınacaktır.

Sessize alma işlemini devre dışı bırakmak için söz konusu profili tekrar ziyaret edin. Ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine dokunun ve hemen ardından "Sessini Aç" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda "Gönderilerin Sessini Aç" seçeneğine basın.

Threads Sessize Alınan Kişileri Görme

Threads'i açın.

Profilinizi görüntüleyin.

Yatay iki çizgi simgesine dokunun.

"Gizlilik" kategorisine girin.

"Sessize alınanlar" bölümünü açın.

Sosyal medya hesabınız üzerinden sessize aldığınız profillerin listesini görebilmeniz mümkün. Bunun için öncelikle Threads uygulamasını açın. Bir sonraki adımda profilinizi ziyaret edin. Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan yatay iki çizgi simgesine dokunun.

Açılan sayfa üzerinden "Gizlilik" kategorisine girin. Son olarak "Sessize alınanlar" bölümünü görüntüleyin. Bu adımı uyguladığınız takdirde daha önce sessize aldığınız profillerin bir listesini göreceksiniz.

Bu yazıda Threads'te kişiler nasıl sessize alınır sorusunu yanıtladık. Ayrıca daha önce sessize alınan profillerin nasıl görüleceğini de açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.