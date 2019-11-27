TikTok Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'ta hesap nasıl silinir? Tüm detaylarıyla anlatıyoruz. TikTok hesap silme ile ilgili tüm bilgiler haberimiz içerisinde yer almakta. Gelin hep beraber TikTok hesabı nasıl silinir yakından bakalım.

TikTok Hesap Silme

TikTok hesabını silmek oldukça basit. Hesabınızı silmek için öncelikle profilinize gelin. Profilinizden ayarlar sekmesine geçiş yapın. Ayarlar sekmesinden hesabımı yönet kısmına gelin.

Hesabımı yönet kısmından en alta inin ve en altta hesabımı sil seçeneğine basın.

Hesabımı sil seçeneğine bastığınızda SMS veya mail yolu ile size bir doğrulama kodu gönderilecek. Doğrulama kodunu girdikten sonra tüm bilgileriniz TikTok sunucularından kaldırılacak. TikTok hesabınızı sildikten sonra geri almanız imkansız. Yeni bir hesap açmanız gerekiyor.

TikTok her geçen saniye yeni bir kullanıcı kazanmakta. Türkiye ve Hindistan başta olmak üzere TikTok tüm dünya genelinde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. TikTok şu anda kaç kullanıcısı olduğunu resmi olarak açıklamadı. TikTok'un 1.5 milyarın üzerinde kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Hemen aşağıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz.