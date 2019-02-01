Trabzon'daki Kaçma Olayıyla Suudi Arabistan'daki Korkunç Uygulama Ortaya Çıktı

Shahad al-Mohaimeed, Trabzon’da kaldığı bir otelden, babasına ait kredi kartı, kimlik bilgileri ve telefonları alarak kaçmış ve Suudi Arabistan’da yaşananları anlatmaya koyulmuştu. Genç kız kaçtıktan sonra Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ve ülkesinde kullanılan korkunç bir telefon uygulamasına dair bilgiler verdi.

Shahad al-Mohaimeed bir gece yarısı Trabzon’daki otel odasından yanında kredi kartları, anahtarlar, pasaportlar ve ailesine ait telefonlarla birlikte kaçtıktan sonra 10 yaşından sonra ilk kez tek başına sokakta beklemeye başlamıştı. Yaklaşık bir yıldır uygulamak için beklediği planı devreye sokan Shahad al-Mohaimeed, kaçtığında sadece 17 yaşındaydı.

Ergenliğe girmesinden 17 yaşına gelene kadar ev, okul ve uyku rutininden çıkmasına izin verilmeyen genç kız, temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi ailesinden para alamıyordu. Kendisinden küçük erkek kardeşi aylık 16 bin dolar (83 bin lira) gibi harcamalar yaparken, Shahad al-Mohaimeed ve annesi hiç paraları olmadan yaşıyorlardı. Suudi Arabistan’da her kadının yaşadığı gibi başlarında bir erkek olmadan dışarı çıkmaları yada bir yere gitmeleri imkansızdı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi düzenli olarak dayak yiyorlar ve bununla yaşamak durumunda bırakılıyorlardı.

Erkeklerin kadınlar üzerinde tam ve sorgulanamaz yetkilerinin bulunduğu Suudi Arabistan, erkeklerin hayatını kolaylaştırabilmek adına devlet destekli Absher isimli akıllı telefon uygulamasına çeşitli özellikler de eklemişti. Trafik cezası ödeme, ehliyet yenileme başvurusu yapma gibi devlet dairelerinde halledilmesi gereken işleri telefon uygulamasına taşıyan Suudi Arabistan, erkeklerin vasisi konumunda oldukları kadınların bir yerden bir yere gire gitmeye çalışmaları durumundaysa uygulama aracılığıyla o erkeğe bildirim göndermeye başlamıştı.

Kadınların kaçmasına engel

Insider’a göre her yıl binden fazla kadın Suudi Arabistan’dan kaçmaya çalışıyor. Buna rağmen ya kaçmak üzereyken ya da kaçtıktan sonra aile üyeleri tarafından yakalanıyorlar. Yakalanmalarının ardından birçoğunun akıbeti ise ölüm cezası oluyor.

Shahad al-Mohaimeed, devlet destekli kaçma engelleyici atlamak için ise ailesiyle Türkiye’de yapacakları tatili beklemişti. Tatil sırasında babasına mesaj gitmemesi için onun telefonunu alan genç kadın, otelden çıkarak bir taksi çevirerek Trabzon Havalimanına gitti. Buradan Avustralya’ya kaçmayı planlayan genç kadın, sabah namazından önce aile üyelerinden uzaklaşması gerekiyordu. Trabzon’dan o saatte yurtdışına giden bir uçak bulamaması sebebiyle hedefini karayoluyla Gürcistan olarak belirledi ve en sonunda Suudi Arabistan’dan kaçmayı başardı.

Kaçtıktan sonra Absher uygulamasının detaylarını veren genç kadın, sadece erkeklerin kullanmasına izin verilen bu uygulamada, kadın ve çocuklar için özel bir bölüm olduğunu, erkeklerin buraya bakmakla yükümlü oldukları kadınlara dair bilgiler girebildikleri ve kadınların kaç kere seyahat edebileceklerine dair belirlemeler dahi yapabildiklerini aktardı.

Uygulamada belirlenen kuralların dışına çıkan kadınların vasilerineyse hemen aşağıda görebileceğiniz tarzda mesajların gittiği ve böylece ailenin kaçmaya çalışan bir kadından haberdar olabildikleri gün yüzüne çıktı.