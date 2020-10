Tubidy Nedir? Tubidy ile Nasıl Müzik Dinlenir? - Şarkı dinlemeyi kim sevmez? Hemen hepimiz yolda işe giderken, iş yerinde veya yalnız olduğumuz her anımızı müzik dinleyerek geçiyoruz. Bunun için çeşitli uygulamalar ve internet siteleri kullanıyoruz.

Çevrim içi müzik dinlemenizi kolaylaştırabilmek adına son haftalarda yıldızı parlayan Tubidy ile karşınızdayız. Hem mobil uygulama hem de internet tabanlı yayın imkanı sunan Tubidy Nasıl Kullanılır? Merak ettiğiniz tüm bu detayları sizler için bir araya getirdik.

Tubidy Nedir?

Kısa bir şekilde anlatmamız gerekirse Tubidy müzik videolarını izlemenize, dinlemenize ve indirmenize olanak sunan internet tabanlı bir servistir. Bu arada yalnızca internet sitesinden değil, aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de hizmet verir. Uygulamaya hemen göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tubidy'de bir arama yaptığınız zaman, arama yapılan kelimeye uygun olan tüm YouTube videoları listeleniyor. Arama sonuçlarında listelenen bu videolardan indirmek veya dinlemek istediğiniz içeriğe ait bağlantıya tıklayarak çeşitli indirme seçeneklerini değerlendirmek mümkün. Bu noktada Tubidy'nin kullanıcı dostu bir özelliği daha ortaya çıkıyor. Farklı formatlarda, farklı boyut avantajları sunabilen Tubidy, kullanacağınız cihaz üzerinde sıkıntısız servis verebiliyor.

Tubidy Nasıl Kullanılır: Tubidy ile Müzik Dinleme

Tubidy oldukça basit bir şekilde kullanılabiliyor. Servisten faydalanabilmek için üye olmanız ve ardından dinlemek istediğiniz şarkıyı bulmanız yeterli olacaktır.

Şu an için yalnızca İngilizce dil seçeneği ile hizmet veren bu servise üye olmak için internet sitesine gitmeniz, ardından 'My Account' sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından 'Login' sekmesine tıklayın ve hemen alttaki 'Sign Up To Tubidy' kutucuğundaki bilgileri doldurarak üye olun.

Bu noktada sizlerden kullanıcı adı, şifre, cinsiyet, yaş aralığı ve doğrulama kodu isteniyor. Bunları doldurduktan sonra 'SIGNUP' butonuna tıklayın. Tüm bu işlemler yalnızca birkaç saniye sürüyor ve bunun ardından keyifli bir deneyime kavuşuyorsunuz.

Tubidy Müzik Arama: Nasıl Yapılır?

Tubidy’nin ana sayfası daha önce de söylediğimiz gibi, popüler listelerle dolu. Ancak sadece ana sayfaya mahkum değilsiniz. Çünkü Tubidy son derece kolay bir popüler şarkı listeleme servisi kullanıyor. 'Top Searches' bu konuda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu listeleme servisi, lokasyonunuzu tanıdığından size 2 seçenek sunuyor.

Bunlardan biri küresel olarak en çok aranan parçaları listelerken, diğeri ise Türkiye’den en çok dinlenen ya da sizin istediğiniz parçaları listelemenize olanak veriyor. Ana sayfada bulunan arama çubuğu ise standart arama yapıyor. Buradan sanatçı adına, parça adına ya da albüm adına göre arama yapmak mümkün oluyor.

Tubidy Müzik Dinleme ve İzleme: Nasıl Yapılır?

Tubidy ile bir parçaya ulaştığınızda, karşınıza seçtiğiniz parçayı hangi formatta dinlemek istediğinizi çeşitlendiren ve seçmenizi isteyen bir sayfa çıkıyor. Bu seçenekler de yapılacak olan servisin kalitesi ile ilgili. Bu noktada Tubidy servisi şu standartlarda servis veriyor. Tubidy web sitesini güncel web tarayıcıları ile kullanıyorsanız MP3 ve MP4 formatındaki dosyaları doğrudan tarayıcıdan izlemek ve dinlemek mümkün. Ancak diğer formatlar için bu geçerli değil.

3GP Video Düzenli Kalite => 3GPP (H.263 / AMRNB)

3GP Video Yüksek Kalite => 3GPP (MP4 / AAC)

3GP Video Parça => 3GPP (H.263 / AMRNB)

3GP Video Önizleme => 3GPP (H.263 / AMRNB)

MP4 Video => MP4 (H.264 / HEv2-AAC)

MP4 Ses => MP4 (HEv2-AAC)

Tubidy Müzik İndirme: Nasıl Yapılır?

Tubidy'de seçtiğiniz parçayı tarayıcıda seyretmeyip indirmek isterseniz, linkin üzerine gelip sağ tıklayarak 'Bağlantıyı Farklı Kaydet' seçeneğiyle indirmeniz mümkün olabiliyor. Bu özellikten hem internet sitesinde hem de mobil uygulamada faydalanabildiğinizi de hatırlatmış olalım.